Human Rights Watch reclamó que Cuba libere de inmediato a todos los presos políticos

Ningún preso político fue incluido entre los 2.010 reclusos liberados este mes en la isla (Europa Press)

La organización Human Rights Watch (HRW) reclamó la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Cuba, tras confirmarse que ninguno fue incluido entre los beneficiados por la excarcelación de 2.010 reclusos anunciada por el régimen a comienzos de abril.

HRW remarcó que las autoridades cubanas excluyeron de forma deliberada a quienes cumplen condena por delitos considerados “contra las autoridades”, una categoría legal utilizada sistemáticamente para reprimir a críticos y opositores.

Más de 700 personas permanecen actualmente encarceladas por motivos políticos en Cuba, según los registros de Human Rights Watch, Prisoners Defenders y Justicia 11J.

Human Rights Watch exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos (ANAMELY RAMOS)

Estas organizaciones también reportan que varios cientos enfrentan arresto domiciliario o restricciones similares, mientras que la reciente excarcelación solo incluyó a presos comunes y no benefició a opositores.

El régimen cubano sostiene que no existen presos políticos en el país, una afirmación que contrasta con las denuncias documentadas por diversas organizaciones independientes.

En su comunicado, HRW recalcó que el embargo económico impuesto por Estados Unidos y el bloqueo petrolero alegados por La Habana no pueden justificar la permanencia en prisión de quienes ejercen su derecho a la libre expresión. La organización enfatizó que “los cubanos deberían poder expresarse libremente, sin miedo”.

El régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel presentó el indulto masivo como una medida humanitaria, señalando que la selección de los beneficiados respondió a criterios como la buena conducta, el tiempo cumplido y el estado de salud de los sancionados.

Díaz-Canel defiende que las restricciones externas complican la situación interna de la isla (Europa Press)

Entre los excarcelados se encontraban jóvenes, mujeres, adultos mayores, extranjeros y residentes en el exterior, siempre que no hubieran cometido delitos “contra la autoridad”.

Desde la prisión El Típico, en Las Tunas, Lisandro Betancourt Escalona, uno de los reclusos políticos más antiguos del país, denunció en un audio difundido por Cubalex que la medida era una “farsa” y que “el mundo tiene que conocer eso”. Betancourt, de 63 años, lleva más de 35 años encarcelado y afirmó que ni él ni otros presos con enfermedades y discapacidad fueron incluidos en el indulto.

El caso de Betancourt Escalona se convirtió en un símbolo del impacto limitado del anuncio oficial. El propio preso político, con ambas manos amputadas y un cuadro de salud delicado, advirtió que iniciaría una huelga de hambre en protesta por su exclusión del beneficio.

Lisandro Betancourt Escalona, preso político desde hace más de 35 años, denunció que el indulto es una “farsa”

Bajo este contexto político, Cuba enfrentará este miércoles apagones prolongados que afectarán al 62 % de la isla, según informó la Unión Eléctrica estatal (UNE).

De acuerdo con datos de la UNE, la capacidad de generación eléctrica prevista para el horario de mayor demanda será de 1.200 megavatios, frente a una demanda máxima estimada en 3.050 megavatios.

Cuba afrontará este miércoles apagones que dejarán sin electricidad al 62 % de la isla, según la UNE (EFE)

La emergencia energética en Cuba responde a la combinación de un sistema eléctrico obsoleto y las restricciones externas derivadas del embargo petrolero estadounidense.

(Con información de EFE)