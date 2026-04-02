El Gobierno de Chile anunció nuevas medidas para paliar alza del combustible

Unas 9 mil embarcaciones artesanales recibirán un bono de USD 109 por hasta seis meses.

El Gobierno de José Antonio Kast anunció este miércoles dos nuevas medidas tendientes a paliar la histórica alza de combustibles, las que irán dirigidas a las familias que estén en el 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, y a los pescadores artesanales.

De acuerdo al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la primera iniciativa dice relación a un subsidio con un aporte total de US$225 millones al gas licuado, dinero que se canalizará a través de las municipalidades para ser entregado a alrededor de 7,5 millones de familias contempladas para el beneficio.

En segunda instancia, el Gobierno entregará un bono mensual de $100 mil (USD 109) -por hasta seis meses-, para unas 9 mil embarcaciones artesanales a motor de hasta 12 metros de eslora, inscritas en el Registro Pesquero Artesanal.

El subsidio al gas licuado será canalizado mediante las municipalidades y beneficiará a unas 7,5 millones de familias.

Las medidas previas

Dichas propuestas vienen a complementar la batería de medidas ya aprobadas en el Congreso las que van dirigidas principalmente al transporte público, a saber:

-Congelamiento de tarifas del transporte público: El precio de los pasajes en Santiago (sistema Red) se mantendrá sin variaciones hasta fines de 2026.

-Subsidios al transporte: Entrega de beneficios directos para operadores de taxis y colectivos de de $100 mil (USD 109) por un máximo de seis meses.

-Apoyo al transporte de carga: Medidas específicas para mitigar los costos operacionales del sector logístico.

-Fomento a la electromovilidad: Creación de créditos preferenciales para facilitar la conversión o adquisición de vehículos eléctricos.

-Impulso a la reconstrucción y empleo: Parte de un marco más amplio que busca reducir la burocracia para fomentar la inversión y generar puestos de trabajo en el contexto de un plan de reconstrucción nacional.

Asimismo, esta jornada la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) informó que la parafina (kerosone) bajó $455 por litro (USD 0,5), por lo que su precio se estabilizará en alrededor de $1.050 (USD 1,14) por litro.