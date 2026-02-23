Uruguay busca mejorar los tiempos de viaje del transporte público y analiza opciones para reformar el sistema de movilidad

Proyecto para reformar el transporte metropolitano de Uruguay (BID/El Observador)

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay puso en su agenda la transformación del sistema metropolitano de Montevideo y sus departamentos más cercanos: Canelones y San José. El proyecto es ambicioso y la primera etapa es la conformación de las iniciativas, que estiman que el costo de los cambios puede rondar los USD 590 millones.

El director nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Felipe Martín, dijo que “la transformación del sistema de movilidad contribuirá a una mejor calidad de vida de los usuarios”, en declaraciones difundidas por la Presidencia de la República. Los estudios técnicos incluyen trabajos de ingeniería, simulaciones de tránsito y transporte público.

El proyecto de movilidad se basará en la estructuración de troncales, que son los trayectos por donde ingresa y sale la mayor cantidad de pasajeros del sistema, según indicó Martín. Estos grandes ejes son las avenidas Italia y Gianattasio, y de 8 de Octubre y Camino Maldonado. Serán recorridas por ómnibus de alto desempeño, capaces de trasladar a unas 250 personas de forma “confortable, eficiente y accesible”, dijo el jerarca del ministerio.

Un ómnibus de Cutcsa, por el Centro de Montevideo (Presidencia)

Luego habrá puntos de intercambio por coches de menor porte o “alimentadoras”, que realizarán diferentes caminos desde y hacia cada troncal. “Esto es una combinación intermodal”, señaló Martín.

Los trabajos fueron contratados por la cartera, con fondos no reembolsables de organismos multilaterales. Fueron publicados en el sitio web del ministerio.

“Estos informes constituyen el primer paso para diseñar este sistema, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad, confiabilidad e integración urbana”, informó el MTOP en su página web.

Además, el gobierno uruguayo trabaja con fondos de cooperación internacional para financiar la iniciativa. Se prevé que el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprueban créditos no reembolsables, de entre USD 300 millones y USD 500 millones, respectivamente.

Una vez cumplida esta primera etapa se pasará a la siguiente, que consiste en la definición del proyecto ejecutivo. Podría completarse en el transcurso del primer semestre de este año, una vez que se cuente con todos los insumos necesarios. El documento deberá contener toda la estructura de la transformación, así como los datos de los costos estimados.

Uno de los estudios, consignado por El Observador, fue realizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la universidad estatal uruguaya, la Udelar. Este informe fue el que concluyó que la reforma del transporte supondría una inversión de unos USD 590 millones.

La sede central de la Universidad de la República, en Montevideo (Udelar)

La obra central del proyecto es la construcción de un túnel en 18 de Julio, la principal avenida de Montevideo, aunque su extensión todavía no está definida. Ahora se han manejado diferentes alternativas de extensión.

Este túnel no sería utilizado por los vehículos particulares sino únicamente por los ómnibus BTD, como se les denomina a los sistemas de línea de alta frecuencia. Bajo tierra habría dos carriles, uno en cada sentido de circulación. Y también habría una vía auxiliar de emergencia de 0,9 metros de ancho, ubicada lateralmente en caso de emergencias.

Todos los vehículos serían eléctricos.

Habría paradas para ingresar a estos ómnibus que estarían ubicadas aproximadamente cada 500 metros. Según lo definido en el proyecto, se construirían entre 5 y 6,5 metros de profundidad con respecto al nivel de calle y se conectarían a la superficie por escaleras fijas, escaleras mecánicas y ascensores accesibles.