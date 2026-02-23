América Latina

Uruguay busca mejorar los tiempos de viaje del transporte público y analiza opciones para reformar el sistema de movilidad

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja junto a intendencias del área metropolitana en una transformación de la movilidad

Guardar
Proyecto para reformar el transporte
Proyecto para reformar el transporte metropolitano de Uruguay (BID/El Observador)

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay puso en su agenda la transformación del sistema metropolitano de Montevideo y sus departamentos más cercanos: Canelones y San José. El proyecto es ambicioso y la primera etapa es la conformación de las iniciativas, que estiman que el costo de los cambios puede rondar los USD 590 millones.

El director nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Felipe Martín, dijo que “la transformación del sistema de movilidad contribuirá a una mejor calidad de vida de los usuarios”, en declaraciones difundidas por la Presidencia de la República. Los estudios técnicos incluyen trabajos de ingeniería, simulaciones de tránsito y transporte público.

El proyecto de movilidad se basará en la estructuración de troncales, que son los trayectos por donde ingresa y sale la mayor cantidad de pasajeros del sistema, según indicó Martín. Estos grandes ejes son las avenidas Italia y Gianattasio, y de 8 de Octubre y Camino Maldonado. Serán recorridas por ómnibus de alto desempeño, capaces de trasladar a unas 250 personas de forma “confortable, eficiente y accesible”, dijo el jerarca del ministerio.

Un ómnibus de Cutcsa, por
Un ómnibus de Cutcsa, por el Centro de Montevideo (Presidencia)

Luego habrá puntos de intercambio por coches de menor porte o “alimentadoras”, que realizarán diferentes caminos desde y hacia cada troncal. “Esto es una combinación intermodal”, señaló Martín.

Los trabajos fueron contratados por la cartera, con fondos no reembolsables de organismos multilaterales. Fueron publicados en el sitio web del ministerio.

Estos informes constituyen el primer paso para diseñar este sistema, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad, confiabilidad e integración urbana”, informó el MTOP en su página web.

Además, el gobierno uruguayo trabaja con fondos de cooperación internacional para financiar la iniciativa. Se prevé que el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprueban créditos no reembolsables, de entre USD 300 millones y USD 500 millones, respectivamente.

Una vez cumplida esta primera etapa se pasará a la siguiente, que consiste en la definición del proyecto ejecutivo. Podría completarse en el transcurso del primer semestre de este año, una vez que se cuente con todos los insumos necesarios. El documento deberá contener toda la estructura de la transformación, así como los datos de los costos estimados.

Uno de los estudios, consignado por El Observador, fue realizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la universidad estatal uruguaya, la Udelar. Este informe fue el que concluyó que la reforma del transporte supondría una inversión de unos USD 590 millones.

La sede central de la
La sede central de la Universidad de la República, en Montevideo (Udelar)

La obra central del proyecto es la construcción de un túnel en 18 de Julio, la principal avenida de Montevideo, aunque su extensión todavía no está definida. Ahora se han manejado diferentes alternativas de extensión.

Este túnel no sería utilizado por los vehículos particulares sino únicamente por los ómnibus BTD, como se les denomina a los sistemas de línea de alta frecuencia. Bajo tierra habría dos carriles, uno en cada sentido de circulación. Y también habría una vía auxiliar de emergencia de 0,9 metros de ancho, ubicada lateralmente en caso de emergencias.

Todos los vehículos serían eléctricos.

Habría paradas para ingresar a estos ómnibus que estarían ubicadas aproximadamente cada 500 metros. Según lo definido en el proyecto, se construirían entre 5 y 6,5 metros de profundidad con respecto al nivel de calle y se conectarían a la superficie por escaleras fijas, escaleras mecánicas y ascensores accesibles.

Temas Relacionados

Ministerio de Transporte y Obras PúblicasMTOPómnibus

Últimas Noticias

Guatemala y República Dominicana exhiben mayor capacidad automática de recaudación tributaria que Honduras, según la SECMCA

Las estimaciones para la elasticidad de los impuestos sobre el ingreso en 2025 muestran sistemas más dinámicos en Guatemala y República Dominicana, con valores superiores a uno, frente a las limitaciones observadas en Honduras

Guatemala y República Dominicana exhiben

El Fondo Monetario Internacional inicia visita clave para analizar indicadores económicos en Guatemala

La misión del organismo internacional desarrolla una serie de reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector privado para evaluar el desempeño financiero reciente y delinear perspectivas de crecimiento frente a los desafíos del escenario global

El Fondo Monetario Internacional inicia

Reforma de pensiones en El Salvador: Financiera prevé que la propuesta del gobierno será gradual y con ajustes diferidos

Un análisis técnico de la agencia inglesa EMFI resalta que la proporción de adultos mayores aumentará considerablemente en las próximas décadas, elevando la carga sobre los fondos de jubilación y comprometiendo el equilibrio financiero del esquema actual

Reforma de pensiones en El

El Salvador experimentará nueva disminución de las temperaturas y Vientos Nortes

El fenómeno climático, originado por un sistema de alta presión sobre Texas, influirá en el territorio salvadoreño del martes 24 al jueves 26 de febrero, con afectación notoria en zonas altas y regiones occidentales

El Salvador experimentará nueva disminución

Salvadoreños en el exterior pueden estudiar gratis con cursos en línea de Platzi

La Secretaría de Innovación anunció la nueva estrategia que permite a quienes residen fuera del país acceder sin costo a cursos en áreas tecnológicas, idiomas y habilidades profesionales, facilitando la integración laboral en un esquema flexible

Salvadoreños en el exterior pueden
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
María Fernanda Cabal lanzó duro

María Fernanda Cabal lanzó duro sablazo a Francia Márquez por sus viajes a África: “Le hago resumen de sus tres años de ‘trabajo’”

Nuevas tarifas para trámites migratorios en Colombia para 2026: hay un incremento de 5,1%, pero existen excepciones

Harvard y Swiss Medical realizarán un hackathon global para potenciar la inteligencia artificial en la salud

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Carolina Corcho se ‘rajó’ sobre las funciones del Congreso de la República y se pronunció sobre su error: “Respondí de manera genérica”

INFOBAE AMÉRICA
Pedro Martínez cae en su

Pedro Martínez cae en su estreno en Santiago

Hallan sin vida a un hombre en una zona de monte de difícil acceso en Caldas de Reis (Pontevedra)

La Cultural y Deportiva Leonesa despide al 'Cuco' Ziganda

Los países de la Coalición de Voluntarios se citan este martes en el cuarto aniversario de la invasión rusa

Maxi Tusquets publica en edición bolsillo a Annie Ernaux:'El lugar', 'Pura Pasión', 'El acontecimiento' y 'La vergüenza'

ENTRETENIMIENTO

MrBeast y una confesión inesperada

MrBeast y una confesión inesperada sobre un problema visual que despertó el apoyo de miles en redes

La razón por la que Tom Welling no deseba pasar tanto tiempo con sus compañeros de ‘Smallville’ fuera del set

El activista con síndrome de Tourette se pronuncia tras lanzar insultos en los BAFTA: “Me siento profundamente mortificado”

A 25 años de The Slim Shady, el disco de Eminem que cambió el rumbo del rap

Ariana Grande se despide de Glinda: “Es el momento perfecto para pasar página y dejarlo ir”