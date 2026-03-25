América Latina

Jair Bolsonaro afrontará el arresto domiciliario con tobillera electrónica, visitas de familiares y prohibición de uso de redes sociales

Por razones de salud y complicaciones médicas, la Corte Suprema de Brasil permitió que el exmandatario siga su recuperación en su hogar

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Jair Bolsonaro fue autorizado a
Jair Bolsonaro fue autorizado a cumplir 90 días de arresto domiciliario por motivos de salud (Reuters)

El magistrado Alexandre de Moraes, integrante de la Corte Suprema de Brasil, autorizó que el expresidente Jair Bolsonaro cumpla la prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia durante 90 días, con varias restricciones a cumplir.

La medida impone condiciones estrictas: prohibición del uso de teléfonos celulares, limitación de visitas a familiares directos y personal médico, y vigilancia permanente mediante tobillera electrónica.

Jair Bolsonaro está bajo vigilancia
Jair Bolsonaro está bajo vigilancia con tobillera electrónica y tiene restringido el uso de teléfonos celulares (EFE)

Bolsonaro, de 71 años, deberá permanecer en su domicilio acompañado únicamente por su esposa, Michelle Bolsonaro, y su hija menor. Otros familiares, como su hijo Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial, podrán ingresar bajo estricta supervisión, mientras que solo abogados y personal médico tendrán acceso adicional.

Las visitas de personas ajenas quedan suspendidas para resguardar el ambiente sanitario y evitar nuevos contagios, dado el delicado estado de salud del exmandatario.

La resolución del Supremo Tribunal Federal establece que la vigilancia policial incluirá la inspección de vehículos que salgan de la residencia y prohíbe cualquier manifestación o concentración en un radio de un kilómetro.

Jair Bolsonaro sufre complicaciones derivadas
Jair Bolsonaro sufre complicaciones derivadas de una neumonía bacteriana y secuelas del atentado de 2018 (Reuters)

El objetivo es evitar riesgos para la integridad del régimen de prisión domiciliaria y garantizar un entorno controlado durante la recuperación. Bolsonaro tiene prohibido acceder a redes sociales o grabar videos y audios, tanto de forma directa como a través de terceros.

El cambio en la postura del Supremo Tribunal Federal se produjo luego del informe del fiscal general Paulo Gonet, quien recomendó el arresto domiciliario humanitario por razones de salud, señalando la necesidad de monitoreo médico permanente fuera del sistema penitenciario.

El propio De Moraes había citado episodios previos, como el intento de manipulación de la tobillera electrónica por parte de Bolsonaro, considerado un intento flagrante de fuga.

Alexandre de Moraes autorizó el
Alexandre de Moraes autorizó el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro tras recibir informes médicos y del fiscal general (Reuters)

Bolsonaro permanece internado en el hospital privado DF Star desde su traslado desde la cárcel de Papuda. El diagnóstico inicial fue bronconeumonía; aunque ya abandonó la unidad de cuidados intensivos, no hay fecha concreta para su alta médica.

Los médicos atribuyen la recurrencia de los problemas de salud a las secuelas del atentado con arma blanca sufrido durante la campaña electoral de 2018, que causó daños digestivos permanentes y episodios recurrentes de hipo, mareos y vómitos. Este cuadro crónico habría desencadenado la neumonía actual por broncoaspiración.

El proceso judicial contra el exmandatario concluyó en septiembre de 2025, cuando fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos contra la democracia, incluida la tentativa de golpe de Estado y el liderazgo de una organización criminal armada.

Jair Bolsonaro tiene prohibido grabar
Jair Bolsonaro tiene prohibido grabar videos o audios, incluso mediante terceros (EFE)

El fallo del Supremo Tribunal Federal sostuvo que el plan contemplaba el asesinato del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del propio De Moraes. Bolsonaro rechaza las acusaciones y su entorno considera la sentencia un acto de persecución política.

Desde su ingreso en prisión en noviembre de 2025, los abogados de Bolsonaro presentaron múltiples solicitudes de arresto domiciliario por motivos humanitarios, todas rechazadas hasta que la Procuraduría General de la República emitió un dictamen favorable, citando la necesidad de cuidados médicos continuos.

La familia de Bolsonaro y sus aliados políticos celebraron la decisión, aunque mantuvieron críticas hacia De Moraes. Flávio Bolsonaro declaró a CNN que las restricciones buscan dificultar la organización política de la derecha de cara a las elecciones de octubre.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo
Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, podrá acceder a la residencia bajo estricta supervisión (EFE)

Por su parte, Paulo Cunha Bueno, abogado del expresidente, calificó el arresto domiciliario temporal como una decisión innovadora y remarcó que los cuidados médicos requeridos por su cliente son permanentes.

(Con información de EFE)

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