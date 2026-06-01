América Latina

Seguridad, economía y migración, los ejes del primer balance de José Antonio Kast como presidente de Chile

En su primera Cuenta Pública el mandatario indicó que “un país no se reconstruye en tres meses”

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Kast evitó la autocrítica y se concentró en marcar una hoja de ruta a futuro.
Kast evitó la autocrítica y se concentró en marcar una hoja de ruta a futuro.

A menos de tres meses de su ascenso al gobierno, el presidente José Antonio Kast entregó esta jornada su primera Cuenta Pública desde la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, ocasión en la que hizo anuncios en temas clave como seguridad, economía, migración, salud, educación, vivienda y hasta la fusión de más ministerios.

En un discurso que duró dos horas y media, el mandatario marcó una hoja de ruta a futuro, en medio de las críticas de la oposición que le exigen menos “metáforas” como la de los 300 mil migrantes que prometió expulsar, y más certezas.

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Seguridad y Migración

Migrantes bloquean el acceso en la frontera Perú-Chile
El mandatario anunció que implementarán un "Plan Retorno" que busca incentivar la salida de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile.

En su alocución, el mandatario partió asegurando que “Chile necesita volver a crecer y restablecer la confianza”, puesto que “la realidad con que recibimos el gobierno fue más compleja de la que habíamos imaginado”, y rápidamente se refirió al tema que más preocupa a la ciudadanía, según todas las encuestas: la seguridad.

Así, como primera medida el mandatario anunció un “plan de intervención barrial intensivo”, con copamientos policiales en 50 barrios críticos. “En cada uno de ellos habrá copamiento policial dirigido, patrullaje preventivo y operativos focalizados contra mercados ilícitos y organizaciones criminales”, detalló.

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Posteriormente, informó la creación de “siete fuerzas de tarea que, bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública, buscarán unir las capacidades hoy dispersas de las policías, del Ministerio Público, Gendarmería y los servicios fiscalizadores”.

“Cada una golpeará una amenaza precisa: fronteras y puertos; secuestro y sicariato; ciberdelito; crimen organizado; mercados ilícitos; finanzas criminales y la violencia en la Macrozona Sur. Todo con metas mensuales y encargados que rindan cuenta”, sostuvo.

“Entre las medidas, presentar la urgencia para aumentar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y reforzar las facultades autónomas de nuestras policías; fortalecer el control migratorio y la capacidad de expulsión efectiva, ampliar los plazos de retención; también pondremos urgencia al proyecto que sanciona a los encapuchados; y declararemos una guerra total al crimen organizado, planteando ampliar drásticamente las penas por asociación delictiva y criminal”, adelantó el Ejecutivo.

También informó que ingresarán un proyecto de ley para “mejorar las condiciones y estipendios de los alumnos Carabineros, y asimismo, propondremos incorporar una asignación trimestral, que mejore las remuneraciones de nuestros policías”.

Respecto a la migración irregular, el mandatario recordó que “quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde van a tener que abandonar el país“, y para acelerar esta salida “en los próximos días presentaremos el ”Plan Retorno", que busca incentivar la salida de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile, y desincentivar su permanencia en el país”, mediante un mecanismo excepcional de abandono voluntario del país “sin sanción migratoria”.

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), arrojó que el desempleo en el último trimestre (febrero-abril), aumentó al 9,1%, la cifra más alta en casi cinco años.
El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), arrojó que el desempleo en el último trimestre (febrero-abril), aumentó al 9,1%, la cifra más alta en casi cinco años.

Economía

A renglón seguido, Kast señaló que "el estado económico de la nación es incluso más complejo de lo que se podía prever (...) el desempleo es un dolor enorme, el crecimiento se estancó“. Por ello, “hemos implementado medidas de contención y eficiencia del gasto por más de 1,3 billones de pesos (...). Es ordenar la casa para que la situación no empeore más. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales“.

Debido a esto, “aprobar el Proyecto de Reconstrucción es indispensable para volver a crecer, a emprender y generar los empleos que necesitan los chilenos (...) Nuestra meta es llevar a Chile a crecer al 4% para que la economía vuelva a activarse. Es bajar el desempleo al 6% para recuperar al menos 300 mil empleos”, complementó.

Asimismo, adelantó que “vamos a entregar un apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años. Serán $30 mil pesos por niño para ayudar con los gastos del hogar, y llega justo cuando más se necesita".

Vista desde detrás de un casco borroso de dos figuras con trajes blancos corriendo sobre una calle con llamas. Uno lleva una máscara de payaso y un cóctel Molotov
El Ejecutivo ya ingresó al Congreso el plan "Escuelas Protegidas", para que los establecimientos puedan prevenir y enfrentar la violencia. En la foto, encapuchados con overoles blancos protestan en las afueras del Instituto Nacional.

Educación

De acuerdo al presidente Kast, “en educación llevamos una década perdida por reformas que extraviaron las prioridades. Se desatendió el aprendizaje y se debilitaron valores esenciales como el respeto, el orden y la disciplina. La violencia ganó terreno en nuestras escuelas. Este año, en Calama, la inspectora María Victoria Reyes fue la víctima fatal del ataque de un estudiante armado. Por eso ingresamos al Congreso el proyecto Escuelas Protegidas, para que los establecimientos puedan prevenir y enfrentar la violencia”.

Además, indicó que “tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo", dando por finalizada la famosa “tómbola”, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) que asignaba vacantes cuando un colegio tenía más postulantes que cupos.

El mandatario también aseguró que “en una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de las mujeres, el próximo 15 de junio ingresaremos una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna Universal para poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile".

El mandatario también informó que la "auditoría total" a la administración de Gabriel Boric tuvo "hallazgos preocupantes".
El mandatario también informó que la "auditoría total" a la administración de Gabriel Boric tuvo "hallazgos preocupantes".

Auditoría total a la administración de Kast

Kast también dio cuenta de las novedades preliminares que arrojó el Plan de Inspección Total, la auditoría a la administración de Gabriel Boric, “una revisión inédita del gasto fiscal en más de 500 servicios públicos, con más de mil auditores trabajando para detectar patrones anómalos“.

“Los primeros hallazgos son preocupantes. Encontramos más de 3 mil millones de dólares pendientes de pagos muy por encima de lo habitual. Y cerca de 10.000 pequeñas y medianas empresas (Pymes) esperaban pagos postergados por más de 250 millones de dólares“, manifestó.

El gobernante también informó que “fusionará institucionalmente el Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segebob) en una sola estructura orgánica", y notificó que convocará a una comisión de expertos para que proponga una “nueva arquitectura del Estado, más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos. A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios“.

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Más de 40 mil damnificados por incendios aún esperan la reconstrucción de sus viviendas.

Vivienda

En este ítem, el Presidente tuvo palabras para los más de 40 mil damnificados por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío. “A través del Plan de Reconstrucción Nacional, inyectaremos $400 mil millones de pesos al Fondo de Emergencia, que se traducirán en la reconstrucción de más de 4 mil viviendas. Esas familias no pueden seguir esperando”, manifestó.

El mandatario indicó que “impulsaremos, asimismo, una reforma al suelo urbano, a través de la Operación Sitio 2.0. Para lograrlo, traspasaremos más de 10 millones de metros cuadrados de suelo de Bienes Nacionales, hoy sin uso, para reforzar el banco de suelo público y habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales. Crearemos, finalmente, el programa ”Eriazo Cero", para que los municipios transformen sitios abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias"

Finalmente, el presidente Kast hizo un balance de sus casi tres meses de gobierno subrayando que “en estos 82 días hemos demostrado que es posible gobernar distinto. Que se puede decir la verdad sin miedo. Que se puede actuar con rapidez sin perder el rigor. Que se puede ser firme con el delito y, al mismo tiempo, cercano con las personas. Pero gobernar es una tarea de largo aliento. Un país no se reconstruye en tres meses, pero nos estamos haciendo cargo, con hechos y resultados”, remató, en medio de una ovación.

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