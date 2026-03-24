América Latina

La Corte Suprema de Brasil concedió a Bolsonaro 90 días de arresto domiciliario tras su hospitalización por neumonía

El juez Moraes accedió por primera vez al régimen domiciliario para el expresidente condenado por golpismo, respaldado en un dictamen inédito de la Fiscalía General; la medida rige desde el alta médica, que aún no tiene fecha

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FOTO DE ARCHIVO: El ex
FOTO DE ARCHIVO: El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro gesticula acompañado de su hijo Jair Renan Bolsonaro tras llegar a su casa desde el hospital en Brasilia, Brasil. 14 de septiembre de 2025 REUTERS/Diego Herculano/Archivo

La Corte Suprema de Brasil concedió este martes arresto domiciliario temporal al ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por encabezar una trama golpista y actualmente hospitalizado por una neumonía bacteriana. El juez Alexandre de Moraes, relator del caso ante el Supremo Tribunal Federal (STF), accedió parcialmente al recurso presentado por los abogados del ex mandatario y respaldó en parte el criterio de la Fiscalía General, que el lunes se pronunció por primera vez a favor del régimen domiciliario al considerar que el ex gobernante necesita cuidados constantes que el entorno familiar puede proveer mejor que el sistema penitenciario.

La medida, sin embargo, es temporal y condicionada. Según informó EFE, Bolsonaro podrá cumplir la pena en su domicilio durante 90 días contados desde el momento en que reciba el alta hospitalaria, fecha que todavía no tiene previsión. Transcurrido ese plazo, Moraes evaluará nuevamente las condiciones bajo las cuales el ex gobernante deberá continuar cumpliendo su condena.

La decisión representa un giro notable en un proceso marcado por rechazos sistemáticos. Desde que Bolsonaro ingresó a prisión en noviembre de 2025, sus abogados presentaron al STF múltiples solicitudes de arresto domiciliario por razones humanitarias; todas fueron denegadas. El propio tribunal rechazó una de ellas el 5 de marzo, con el voto unánime de la Primera Sala. En aquella ocasión, Moraes citó como impedimento un intento previo de manipulación de la tobillera electrónica que el ex presidente debía portar, episodio que el magistrado calificó como un intento flagrante de fuga.

Lo que cambió esta vez fue la intervención del fiscal general Paulo Gonet, quien envió el lunes un informe al STF favorable al arresto domiciliario humanitario por razones de salud. La Procuraduría General de la República sostuvo en su dictamen que existe la necesidad de garantizar un monitoreo médico permanente del ex gobernante, quien está expuesto a alteraciones súbitas e imprevisibles que requieren cuidados continuos. Fue el propio Moraes quien había solicitado ese dictamen antes de resolver.

Fotografía de archivo del expresidente
Fotografía de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2023) EFE/Andre Borges

Bolsonaro, de 71 años, permanece internado desde el 13 de marzo en el hospital privado DF Star de Brasilia. Fue trasladado de urgencia desde la cárcel de Papuda y diagnosticado con bronconeumonía. Según informó AFP, el ex presidente abandonó la unidad de cuidados intensivos el lunes, aunque continúa sin fecha estimada de alta.

Sus problemas de salud se remontan al atentado con arma blanca que sufrió en septiembre de 2018 durante un acto de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. La herida abdominal dejó secuelas digestivas permanentes que derivaron en crisis recurrentes de hipo, mareos y vómitos, que en los últimos meses se agravaron notoriamente. Según su equipo médico, ese cuadro crónico desencadenó la actual neumonía por broncoaspiración.

El STF condenó a Bolsonaro el 11 de septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos contra la democracia, entre ellos tentativa de golpe de Estado y liderazgo de una organización criminal armada. Según estableció el tribunal, el plan contemplaba el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del propio Moraes. Bolsonaro ha negado de forma sistemática cualquier irregularidad.

La hospitalización y la decisión de este martes se producen en un momento de alta tensión política, con el ciclo electoral de 2026 ya abierto en Brasil. Con el proceso judicial concluido y sin posibilidad de nuevos recursos de fondo, la única vía alternativa que mantiene abierta el entorno del exmandatario es la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía para los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro irrumpieron y causaron graves daños en el Congreso, el Palacio presidencial y el propio STF en Brasilia. Esa iniciativa sigue en debate parlamentario sin fecha de votación, mientras el líder ultraderechista espera en un hospital el inicio de una cuenta regresiva que el tribunal fijó en noventa días.

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