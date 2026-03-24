América Latina

Jair Bolsonaro dejó la terapia intensiva y fue trasladado a una habitación en el hospital DF Star de Brasilia

Su médico indicó que aún no tiene una fecha prevista de alta. Este lunes, la Fiscalía General se manifestó a favor de otorgar la prisión domiciliaria al ex mandatario por razones de salud

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Fotografía de archivo del ex
Fotografía de archivo del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (EFE/Andre Borges)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este lunes desde la unidad de cuidados intensivos (UCI) a una habitación en el hospital DF Star de Brasilia, donde permanece internado desde el 13 de marzo, según fuentes médicas citadas por el portal G1.

El doctor Brasil Caiado, médico de cabecera de Bolsonaro, indicó que, a pesar del traslado, el ex mandatario aún no tiene una fecha prevista de alta hospitalaria, tal como se comunicó en el último parte médico difundido en la mañana de este lunes.

El boletín señalaba que Bolsonaro podía dejar la UCI en las próximas 24 horas si mantenía una “evolución satisfactoria”, ya que presentaba un cuadro “clínicamente estable”.

El líder de la ultraderecha brasileña, condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, fue hospitalizado después de sufrir una neumonía derivada de una broncoaspiración mientras dormía en su celda de la penitenciaría militar de Papuda.

Un simpatizante del ex presidente
Un simpatizante del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro se para frente al hospital DF Star (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El ex jefe de Estado (2019-2022), de 71 años, sigue bajo tratamiento antibiótico y recibe fisioterapia respiratoria y motora.

Según Bolsonaro, sus problemas de salud se deben a la puñalada de 2018 sufrida antes de las elecciones. Su familia afirma que la situación se ha agravado en los últimos meses, con episodios frecuentes de hipo, mareos y vómitos.

La defensa ha solicitado en varias ocasiones al Supremo Tribunal Federal que se le conceda la prisión domiciliaria por motivos “humanitarios”. Hasta ahora, todos los recursos han sido rechazados, aunque la situación podría cambiar en los próximos días.

Este lunes, la Fiscalía General de Brasil se manifestó a favor de otorgar la prisión domiciliaria al ex mandatario por razones de salud, en respuesta a una solicitud de la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal general Paulo Gonet afirmó que el estado de salud de Bolsonaro requiere una atención constante que puede ser mejor proporcionada en el entorno familiar. En su escrito, al que accedió la agencia de noticias EFE, Gonet señaló: “Está demostrado que el estado de salud del solicitante de prisión domiciliaria requiere la atención constante y cuidadosa que el entorno familiar, pero no el sistema penitenciario vigente, está en condiciones de proporcionar”.

La decisión final sobre el eventual cambio de régimen corresponde al juez instructor del caso en el Supremo, Alexandre de Moraes, quien deberá analizar la petición de la defensa en los próximos días.

(Con información de EFE)

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