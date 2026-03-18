América Latina

Otro alcalde chileno fue amenazado de muerte: “20 millones por tu cabeza”

Miguel Concha pasó a ser el octavo edil del Gran Santiago con resguardo policial

Guardar
“Te vamos aser como lo
“Te vamos aser como lo asemos en mexico te vamos a matar" (sic), reza una de las advertencias contra Concha.

El alcalde de la comuna santiaguina de Peñalolén, Miguel Concha (FA), estampó una querella contra quienes resulten responsables por las amenazas de muerte que recibió en redes sociales, luego de ordenar la demolición de dos casas utilizadas para el narcotráfico desde hace años.

“Te vamos aser como lo asemos en mexico te vamos a matar”, “no ande en espacio público solo” y “20 millones por tu cabeza perro maldito” (sic), son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en el comunicado de prensa que emitió el edil este martes dando cuenta de la situación.

“Estamos frente a hechos extremadamente graves que deben investigarse con toda la fuerza de la ley. Sabemos que cuando se golpean estos intereses aparecen las amenazas, pero no nos vamos a intimidar”, aseguró Concha.

“Estas amenazas solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza. Vamos a identificar e intervenir estas viviendas. Si alguien cree que puede transformar un domicilio en un centro de operaciones del delito, está profundamente equivocado”, complementó el edil.

Esta jornada, desde el municipio a su cargo informaron que Concha ya se encuentra con protección policial por orden del Ministerio Público.

Concha aseguró que “no me
Concha aseguró que “no me van a intimidar”.

Octavo alcalde con resguardo policial

Cabe señalar que Miguel Concha es el octavo alcalde de la Región Metropolitana con resguardo de la policía luego de haber recibido amenazas de muerte. Sin embargo, la cifra de autoridades intimidadas es harto mayor y se estima que un tercio de los alcaldes santiaguinos ha sufrido amenazas similares en el ejercicio de sus funciones.

Los alcaldes que están actualmente con protección policial son:

-Javiera Reyes (Lo Espejo): Amenazada por la demolición de sedes vinculadas al narco con ofrecimiento de dinero por su vida.

-Gustavo Toro (San Ramón): Ha recibido amenazas constantes por sus operativos contra el tráfico de drogas.

-Claudia Pizarro (La Pintana): Una de las autoridades que lleva más tiempo con protección debido a su combate frontal al crimen organizado.

-Felipe Muñoz (Estación Central): Amenazado en el contexto de la erradicación del comercio ambulante y los famosos “toldos azules”.

-Christopher White (San Bernardo): Amenazado por su lucha contra el comercio ambulante y la delincuencia.

-Paulina Bobadilla (Quilicura): Recibió una corona de flores funeraria como forma de amedrentamiento.

-Ítalo Bravo (Pudahuel): Recientemente amenazado tras operativos de demolición de “narco-casas”.

La mayoría de estas amenazas provienen de bandas criminales y grupos vinculados al narcotráfico, como represalia por operativos de seguridad o demolición de infraestructura utilizada para sus ilícitos.

Finalmente, Mara Sedini, la vocera de Gobierno, aseguró que “condenamos la amenaza recibida por el alcalde de Peñalolén. Ante el avance del crimen organizado y el narcotráfico, no caben las diferencias y debemos trabajar unidos para combatirlo y devolver la paz y tranquilidad a los chilenos”, señaló en su cuenta de X.

Temas Relacionados

ChilePeñalolénMiguel ConchaMara SediniJaviera ReyesClaudia PizarroFelipe MuñozÍtalo Bravo

Últimas Noticias

Municipalidades salvadoreñas enfrentan condenas por más de 20 millones de dólares en 2025, según informe del CCR

El Informe de Labores revela que la mayor parte de las condenas recayeron sobre municipalidades, mientras las sumas efectivamente recuperadas provinieron de responsabilidades administrativas y patrimoniales impuestas a servidores públicos y terceros

Municipalidades salvadoreñas enfrentan condenas por

Organismo de Naciones Unidas refuerza la prevención frente a sequías en Centroamérica

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) destina recursos para prevenir el impacto de la carencia de agua y del fenómeno El Niño en El Salvador, Guatemala y Honduras, beneficiando a familias en situación de pobreza extrema a través de apoyo económico y logístico

Organismo de Naciones Unidas refuerza

Operativo militar en área natural protegida de Ecuador destruyó campamentos de minería ilegal

La ofensiva dejó más de un centenar de estructuras destruidas

Operativo militar en área natural

Reforma educativa dominicana podría actualizar todo el sistema educativo

Las nuevas directrices abarcan desde la educación inicial hasta la universitaria, con una fase inicial de cambios legislativos y modificación curricular, mientras se pospone la fusión ministerial y se prioriza el consenso con actores académicos y políticos

Reforma educativa dominicana podría actualizar

Al menos ocho muertos en una acción policial antidrogas en favelas de Río de Janeiro

La operacion lanzada por el batallón especial llevó a la muerte de Claudio Augusto dos Santos, conocido como Jiló, uno de los líderes del tráfico de drogas en la región del Morro dos Prazeres

Al menos ocho muertos en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
FC Barcelona - Newcastle, en

FC Barcelona - Newcastle, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

Paso a paso, cómo pedir en Anses la ayuda económica para personas sin trabajo y quiénes pueden hacerlo

Qué se sabe de los jubilados de Chubut desaparecidos hace 5 meses: los familiares piden que no dejen de buscarlos

Los 7 cuidados que hay que tener con el jazmín para que crezca sano y rápido

Feid expande sus locales de café y abre nueva sede de ‘Caferxxo’ en Bogotá: esta es la ubicación y precios

INFOBAE AMÉRICA
(Previa) El sueño europeo del

(Previa) El sueño europeo del Betis pasa por La Cartuja y el Celta busca la gesta en Lyon

Fútbol. Bragarnik respalda a Eder Sarabia: "La música no suena como queremos, pero confíamos en el director de orquesta"

Aumentan a casi 970 los muertos, entre ellos 116 niños, por los ataques de Israel contra Líbano

EEUU estima que el régimen iraní "permanece intacto", si bien está "muy debilitado" por los ataques a su cúpula

Javier Bardem: "'Dune 3' es una gran analogía sobre la idea del poder y lo que implica tenerlo"

ENTRETENIMIENTO

¿Sadie Sink en ‘Spider-Man: Brand

¿Sadie Sink en ‘Spider-Man: Brand New Day’? Los rumores que la sitúan como Jean Grey en el MCU

Val Kilmer “resucita” gracias a la IA en su película póstuma ‘As Deep as the Grave’

Kerry Washington reveló detalles inéditos sobre Scandal y el legado de Olivia Pope en la pantalla estadounidense

¿Qué pasó después de Penny? Kaley Cuoco reveló la cruda verdad de su “segunda vida” en Hollywood

Cuándo sale ‘Spider-Man: Brand New Day’