Otro alcalde chileno fue amenazado de muerte: “20 millones por tu cabeza”

“Te vamos aser como lo asemos en mexico te vamos a matar" (sic), reza una de las advertencias contra Concha.

El alcalde de la comuna santiaguina de Peñalolén, Miguel Concha (FA), estampó una querella contra quienes resulten responsables por las amenazas de muerte que recibió en redes sociales, luego de ordenar la demolición de dos casas utilizadas para el narcotráfico desde hace años.

“Te vamos aser como lo asemos en mexico te vamos a matar”, “no ande en espacio público solo” y “20 millones por tu cabeza perro maldito” (sic), son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en el comunicado de prensa que emitió el edil este martes dando cuenta de la situación.

“Estamos frente a hechos extremadamente graves que deben investigarse con toda la fuerza de la ley. Sabemos que cuando se golpean estos intereses aparecen las amenazas, pero no nos vamos a intimidar”, aseguró Concha.

“Estas amenazas solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza. Vamos a identificar e intervenir estas viviendas. Si alguien cree que puede transformar un domicilio en un centro de operaciones del delito, está profundamente equivocado”, complementó el edil.

Esta jornada, desde el municipio a su cargo informaron que Concha ya se encuentra con protección policial por orden del Ministerio Público.

Concha aseguró que “no me van a intimidar”.

Octavo alcalde con resguardo policial

Cabe señalar que Miguel Concha es el octavo alcalde de la Región Metropolitana con resguardo de la policía luego de haber recibido amenazas de muerte. Sin embargo, la cifra de autoridades intimidadas es harto mayor y se estima que un tercio de los alcaldes santiaguinos ha sufrido amenazas similares en el ejercicio de sus funciones.

Los alcaldes que están actualmente con protección policial son:

-Javiera Reyes (Lo Espejo): Amenazada por la demolición de sedes vinculadas al narco con ofrecimiento de dinero por su vida.

-Gustavo Toro (San Ramón): Ha recibido amenazas constantes por sus operativos contra el tráfico de drogas.

-Claudia Pizarro (La Pintana): Una de las autoridades que lleva más tiempo con protección debido a su combate frontal al crimen organizado.

-Felipe Muñoz (Estación Central): Amenazado en el contexto de la erradicación del comercio ambulante y los famosos “toldos azules”.

-Christopher White (San Bernardo): Amenazado por su lucha contra el comercio ambulante y la delincuencia.

-Paulina Bobadilla (Quilicura): Recibió una corona de flores funeraria como forma de amedrentamiento.

-Ítalo Bravo (Pudahuel): Recientemente amenazado tras operativos de demolición de “narco-casas”.

La mayoría de estas amenazas provienen de bandas criminales y grupos vinculados al narcotráfico, como represalia por operativos de seguridad o demolición de infraestructura utilizada para sus ilícitos.

Finalmente, Mara Sedini, la vocera de Gobierno, aseguró que “condenamos la amenaza recibida por el alcalde de Peñalolén. Ante el avance del crimen organizado y el narcotráfico, no caben las diferencias y debemos trabajar unidos para combatirlo y devolver la paz y tranquilidad a los chilenos”, señaló en su cuenta de X.