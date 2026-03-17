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Comenzó en Francia el tercer juicio contra el chileno acusado de asesinar a su exnovia japonesa: “Soy inocente”

Nicolás Zepeda fue condenado dos veces a 28 años de cárcel, pero ambos juicios fueron anulados por la justicia gala

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Zepeda arriesga esta vez cadena
Zepeda arriesga esta vez cadena perpetua.

“Niego los hechos que se me reprochan. Soy inocente. No maté a Narumi. Lucho por demostrar que es así”, declaró brevemente esta jornada Nicolás Zepeda (35), el ciudadano chileno acusado de asesinar a su exnovia japonesa, Narumi Kurosaki (21), en 2016, en la localidad de Besanzón, Francia.

Zepeda, quien hoy arriesga cadena perpetua, volvió a sentarse en el banquillo del tribunal en Lyon, luego de que los dos juicios anteriores en los cuáles había sido condenado a 28 años fuesen anulados por motivos “de forma”.

El tercer juicio en su contra buscará determinar de aquí a fines de marzo si fue el autor del crimen de la joven japonesa de 21 años, estudiante de francés, con quien mantuvo una relación sentimental y cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

Durante la lectura de la acusación, el imputado, quien ha estado en prisión preventiva desde que fue extraditado desde Chile en 2020, se mantuvo incólume mientras que en la primera fila, la madre y las hermanas de Narumi tampoco movieron un músculo.

De acuerdo a la abogada querellante, Sylvie Galley, la familia Kurosaki “no espera nada de este nuevo proceso” y este tercer juicio es una “nueva pesadilla”, razón por la cual pidió respeto por la memoria de Narumi.

El chileno cenó con Narumi,
El chileno cenó con Narumi, tuvo sexo con ella y nunca más se la volvió a ver.

La desaparición de Narumi

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, Zepeda viajó a Francia para restablecer una relación que mantuvieron cuando él estuvo estudiando en Japón, en 2014, a pesar de que ella ya tenía entonces un nuevo novio francés.

Luego de espiarla durante unos días en la residencia universitaria Rousseau de Besanzón, el 4 de diciembre de 2016 logró hablar con ella y fueron a cenar juntos. Tras ello, ambos fueron grabados por una cámara entrando en la residencia de estudiantes, de donde unas horas después se vio salir solo al chileno. Zepeda aseguró que ambos mantuvieron relaciones sexuales con consentimiento, pero Narumi nunca volvió a ser vista.

Esa noche varios estudiantes declararon haber escuchado gritos y un “sonido sordo”, como de golpes, pero ninguno llamó a la Policía. Zepeda volvió a Chile poco después y estuvo antes unos días con un primo en España.

Poco antes de la desaparición de la chica, compró un bidón con cinco litros de combustible y fósforos, lo que hizo pensar a los investigadores en la posibilidad de que pudo premeditar la desaparición del cadáver. También habría hackeado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven seguía viva, mientras él ganaba tiempo para regresar a Chile.

La abogada defensora de la
La abogada defensora de la familia Kurosaki aseguró que "no esperan nada" de este tercer juicio.

Otra de las pruebas dice relación con el automóvil arrendado por Zepeda, devuelto tres días después de la desaparición de Kurosaki “muy sucio” y con tierra en el maletero, y que según el GPS estuvo deambulando por la zona boscosa de Chaux, donde la parte acusadora asegura fue escondido el cuerpo.

La defensa, por su parte, argumenta que al no haberse hallado el cadáver de Kurosaki y no existir pruebas materiales de la responsabilidad de Zepeda en su desaparición, el acusado debe ser absuelto por el llamado “beneficio de la duda”.

Humberto Zepeda, padre del imputado y quien ha sostenido sistemáticamente la inocencia de su hijo, señaló a AFP que “lo único que pido es que lleguemos a la verdad”.

“Este caso se ha construido en base a indicios y a nadie se le puede condenar 28 años por indicios; tienen que haber pruebas y las pruebas no están”, remató el progenitor.

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