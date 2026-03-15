Bolsonaro continúa en cuidados intensivos y sin fecha definida de alta médica: “Ha evolucionado con estabilidad clínica”

Jair Bolsonaro sigue en cuidados intensivos en el hospital DF Star de Brasilia sin fecha de alta tras una neumonía bacteriana. (REUTERS/Mateus Bonomi/ Foto de archivo)

El ex mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, continúa en cuidados intensivos en el centro privado de alta complejidad DF Star de Brasilia, sin fecha definida de alta, tras haber sido internado el viernes pasado por una neumonía bacteriana.

De acuerdo con el último parte médico divulgado por el hospital, presenta “estabilidad clínica” y una “mejora en la función renal”. Los especialistas señalaron que aún persisten parámetros inflamatorios elevados en sangre. Por ello, el tratamiento antibiótico fue ampliado y el monitoreo se mantiene de manera intensiva.

El DF Star detalló que Bolsonaro está bajo vigilancia permanente y sometido a fisioterapia respiratoria y motora para facilitar la recuperación. La institución evitó precisar una fecha tentativa de alta y comunicó que el ex presidente brasileño continuará en cuidados intensivos hasta que las condiciones clínicas permitan otro tipo de manejo.

La hospitalización ocurrió después de que Bolsonaro manifestara náuseas, fiebre y escalofríos mientras se encontraba en la prisión de Papuda, donde cumple una condena de veintisiete años por su participación en el intento de golpe de Estado registrado a finales de 2022, según el Tribunal Superior Federal de Brasil.

Bolsonaro recibe fisioterapia respiratoria y motora para acelerar su recuperación bajo un tratamiento antibiótico ampliado. (REUTERS/Diego Herculano)

El equipo médico informó que el traslado al hospital se realizó inmediatamente al detectarse un deterioro en su estado general, y desde entonces el ex presidente recibe soporte clínico adaptado a su condición.

La defensa de Bolsonaro utilizó la situación médica actual para volver a solicitar el traslado a prisión domiciliaria, argumentando la necesidad de un seguimiento permanente fuera del entorno carcelario.

“Los médicos me reafirmaron que, si la atención se hubiese demorado una o dos horas, la situación podría haberse complicado mucho más”, dijo Flávio Bolsonaro, senador e hijo del ex presidente.

Confirmó, además, que la defensa presentará un nuevo pedido ante la Justicia, alegando que el ex mandatario requiere acompañamiento profesional y familiar constante para una adecuada recuperación.

El Tribunal Supremo, a través del magistrado Alexandre de Moraes, ya ha rechazado solicitudes previas de arresto domiciliario. El juez argumentó que el sistema penitenciario de Papuda cuenta con asistencia médica las 24 horas, además de una unidad avanzada del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (Samu), sistema nacional de emergencias médicas, y el libre acceso para el equipo médico particular de Bolsonaro. De este modo, la Corte sostiene que las necesidades sanitarias del ex mandatario pueden ser cubiertas sin que se deba modificar su modalidad de reclusión.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

Antecedentes médicos

El historial clínico de Jair Bolsonaro se encuentra bajo observación pública desde que sufrió un atentado con arma blanca durante la campaña presidencial de 2018. Desde entonces, ha necesitado múltiples cirugías y tratamientos debido a complicaciones abdominales, obstrucciones intestinales y hernias.

La neumonía bacteriana que motivó el actual ingreso hospitalario se asocia a un cuadro de broncoaspiración, es decir, la aspiración accidental de líquidos o alimentos hacia los pulmones. El equipo médico remarcó que la recuperación dependerá de la respuesta del paciente a los antibióticos y a la terapia intensiva aplicada en el hospital DF Star.

En el entorno familiar, su esposa Michelle Bolsonaro permanece acompañándolo en el hospital. También han acudido sus hijos y su hijastra, quienes cuentan con autorización judicial para visitarlo. Carlos Bolsonaro, otro de los hijos del ex presidente, publicó en redes sociales que el estado del ex mandatario “sigue siendo grave, pues los antibióticos aún no han hecho efecto completo” y que el organismo de su padre “viene sufriendo y el cuadro se agrava”.

La decisión judicial sobre un posible traslado a prisión domiciliaria depende de la evolución clínica y los informes médicos actualizados.

Afirmó que continuará visitándolo y que Bolsonaro se mantiene informado sobre la actualidad política y sus propios planes electorales.

El hospital indicó que Bolsonaro permanece bajo tratamiento multidisciplinario, con vigilancia continua de sus parámetros vitales y especial atención a la evolución de la infección pulmonar. La institución reiteró que no se ha definido una fecha de alta y que el ex mandatario seguirá en cuidados intensivos hasta que el estado clínico lo permita.

La decisión sobre un eventual traslado a prisión domiciliaria recae exclusivamente en el Tribunal Supremo, que permanece atento a los informes médicos y las solicitudes de la defensa.

Parlamentarios afines a Bolsonaro han visitado el hospital y manifestaron inquietud ante el estado de salud del ex presidente. Mientras tanto, el país observa la evolución clínica del ex mandatario y las resoluciones judiciales que marcarán su futuro inmediato.

(Con información de Europa Press)