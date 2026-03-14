El Gobierno boliviano estimó en más de 15 millones de dólares los bienes incautados tras la captura del narco Sebastián Marset

Sebastián Marset fue capturado en Bolivia tras semanas de seguimiento policial

La madrugada de este viernes, el Gobierno de Bolivia confirmó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Las autoridades indicaron este sábado que durante la operación policial realizada en la región de Santa Cruz fueron incautados varios bienes valuados en USD 15 millones.

El operativo fue anunciado oficialmente por el presidente Rodrigo Paz, quien calificó el hecho como “histórico” y afirmó que la acción representa un golpe al crimen organizado en el país.

El presidente Rodrigo Paz anunció la detención de Marset como un hecho histórico para Bolivia (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

El Gobierno boliviano detalló que la detención de Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados del continente, se produjo tras semanas de trabajo de inteligencia, y permitió la confiscación de viviendas, vehículos, aeronaves, armamento y otros bienes relacionados con el tráfico de drogas, según informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes.

Paredes indicó que la suma declarada corresponde a la confiscación de viviendas, vehículos, aeronaves y armamento, y que este monto podría aumentar dado que aún se realiza el inventario de objetos tecnológicos requisados.

Entre los bienes incautados se encuentran dos aeródromos, 16 avionetas, 54 kilos de marihuana, una decena de vehículos (algunos con un alto nivel de blindaje), una motocicleta de lujo y veintiún armas sofisticadas. También se precintaron dos cajas fuertes de gran tamaño que serán abiertas bajo supervisión de las autoridades.

La acción policial comenzó en una vivienda donde se encontraba el equipo de seguridad de Marset, compuesto por dos ciudadanos colombianos, un venezolano y una mujer uruguaya, identificada como pariente cercana del detenido.

La policía boliviana incautó bienes valuados en USD 15 millones durante el operativo (Reuters)

Posteriormente, los agentes intervinieron una segunda casa, ubicada a pocos minutos, donde fue hallado el narcotraficante. Según el ministro Marco Antonio Oviedo, la detención se produjo a las 3:00, sin que Marset opusiera resistencia.

En las horas siguientes a la captura, la Policía intervino tres viviendas en el municipio de Porongo, próximo a Santa Cruz, arrestando a un brasileño vinculado al grupo criminal Comando Vermelho, un chileno con antecedentes por narcotráfico y otras dos personas.

Durante la comparecencia, Sokol precisó que, tras la detención, Marset fue trasladado al aeropuerto de Viru Viru y posteriormente expulsado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico internacional de drogas.

Sebastián Marset permaneció bajo estricta custodia policial minutos antes de ser expulsado a Estados Unidos (AFP)

La historia de Sebastián Marset en Bolivia comenzó a ganar notoriedad a mediados de 2023, cuando se conoció su estilo de vida en Santa Cruz y su papel como fundador y jugador del club de fútbol de segunda división Los Leones del Torno.

Desde entonces, la justicia boliviana lo investigaba por su presunto liderazgo de una red internacional de tráfico de drogas. Marset era requerido por la justicia de Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Europol e Interpol.

La DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y, en febrero de este año, pasó a ocupar el tercer puesto en la lista de prioridades de la agencia, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La DEA incluyó a Marset en su lista de fugitivos más buscados desde mayo de 2025

(Con información de EFE)