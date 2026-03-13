América Latina

El régimen cubano prometió liberar 51 prisioneros tras una serie de conversaciones con el Vaticano

Las autoridades de Cuba anunciaron la liberación anticipada para “los próximos días”, sin dar mayor información acerca de la identidad de los posibles excarcelados

Cubanos llegaron a la Plaza
Cubanos llegaron a la Plaza Independencia a pedir libertad por presos políticos de Cuba (@_RodriguezJuan_)

El régimen cubano anunció en la noche del jueves la liberación anticipada de 51 prisioneros “en los próximos días” como gesto de “buena voluntad” hacia el Vaticano, según indicó la Cancillería en un comunicado oficial.

El anuncio se produce en un contexto de crecientes tensiones entre La Habana y Washington, y tras la activa mediación de la Santa Sede en el diálogo entre ambos países.

“En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano (...) Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad”, detalla la nota.

El comunicado no especifica los nombres ni los delitos de los beneficiados, pero asegura que se trata de personas que cumplieron “una parte significativa de la pena” y “mantuvieron buena conducta en prisión”.

Las autoridades del régimen cubana señalaron que se trata de una “decisión soberana” y recordaron que, desde hace casi 30 años, el país otorgó indultos a 9.905 reclusos en el marco de supuestas prácticas habituales.

Un informe de Prisoners Defenders
Un informe de Prisoners Defenders revela 1.214 presos políticos en Cuba durante febrero, con la represión como último recurso del régimen contra el deseo de libertad, ilustrado por un grafiti crítico en una pared

El anuncio de la liberación de 51 prisioneros en Cuba se realizó pocas horas después de que el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, ofreciera la mañana del viernes un inusual encuentro con la prensa para abordar temas nacionales e internacionales.

La Iglesia católica abogó en varias ocasiones por la liberación de presos políticos en Cuba. En 2025, el gobierno cubano liberó a 553 detenidos tras un acuerdo previo con el Vaticano y después de que el entonces presidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) retirara a Cuba de la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo” de Estados Unidos. Esa medida fue revertida poco después por el actual presidente, Donald Trump, tras su llegada a la Casa Blanca.

Cabe mencionar que Cuba cerró el mes de febrero con 1.214 personas detenidas por motivos políticos, el mayor registro desde que la ONG Prisoners Defenders comenzó a documentar la situación carcelaria en la isla, según el informe mensual de la organización.

En diálogo con Infobae, el presidente de la ONG, Javier Larrondo, advirtió que “la represión sigue siendo una constante frente a cualquier expresión de descontento”. Durante el mes analizado, Prisoners Defenders verificó el ingreso de 28 nuevos presos políticos, mientras que 21 personas salieron de la lista, casi todas por haber cumplido condenas relacionadas con las protestas del 11 de julio de 2021.

El fundador y presidente de
El fundador y presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo (EFE/Lenin Nolly/Archivo)

Uno de los nombres que dejó de figurar fue el de Luis Miguel Oña Jiménez, manifestante del 11J fallecido bajo custodia estatal tras años de torturas y abandono médico. “El régimen ha ocasionado la muerte del preso político del 11J Luis Miguel Oña Jiménez, tras años de encarcelamiento marcados por el abandono médico y la tortura en prisión”, indicó Larrondo.

El informe de la ONG describe un patrón de persecución dirigido contra personas sin afiliación política que expresaron críticas mediante carteles, grafitis o publicaciones en redes sociales.

Según el reporte, la acusación de “propaganda contra el orden constitucional” se ha convertido en la herramienta legal más utilizada para justificar largas condenas. Los arrestos, frecuentemente, se ejecutan sin orden judicial ni garantías procesales, en medio de operativos con allanamientos domiciliarios y citaciones policiales empleadas como emboscadas.

Prisoners Defenders también destacó el caso de 10 ciudadanos panameños encarcelados en Cuba tras llevar ayuda humanitaria y colaborar en la confección de carteles con mensajes de libertad.

(Con información de AFP)

