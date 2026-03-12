América Latina

Balao en Ecuador sigue bajo el agua tras las inundaciones que golpearon al cantón costero

El desbordamiento del río Balao y las lluvias intensas dejaron barrios anegados, viviendas cubiertas de lodo y cientos de familias afectadas en este cantón del Guayas

Guardar
El desbordamiento del río, más
El desbordamiento del río, más las constantes lluvias, provocaron que la población quede bajo el agua. (Prefectura del Guayas)

Las calles de Balao siguen cubiertas de agua y lodo varios días después de las lluvias más intensas de marzo de 2026. En este cantón costero de la provincia del Guayas, el desbordamiento del río Balao y las precipitaciones acumuladas dejaron barrios enteros anegados, viviendas dañadas y cientos de familias intentando recuperar lo que quedó de sus casas mientras el nivel del agua desciende lentamente. El panorama resume una de las emergencias más visibles del invierno que golpea al litoral ecuatoriano.

Balao está ubicado en la parte suroriental de la provincia del Guayas, cerca de la frontera con El Oro, y se caracteriza por ser un territorio de baja altitud atravesado por el río que lleva su mismo nombre. Esa geografía lo vuelve particularmente vulnerable a inundaciones cuando el caudal aumenta tras varios días de lluvia. En marzo de 2026, ese riesgo se materializó con rapidez: el río se desbordó y el agua comenzó a avanzar hacia el casco urbano y zonas rurales, cubriendo calles, viviendas y cultivos.

Balao, en la provincia del
Balao, en la provincia del Guayas, tras las inundaciones. (Prefectura del Guayas)

Las imágenes que circulan desde el cantón muestran avenidas convertidas en canales, casas con el agua hasta las ventanas y lugares cubiertos de lodo. En varios sectores, los habitantes debieron refugiarse en los pisos superiores de sus viviendas o evacuar mientras equipos de rescate y autoridades locales intentaban abrir paso entre el agua y los escombros. En algunos barrios el nivel del agua superó el metro de altura, lo que obligó a movilizar maquinaria pesada para limpiar sedimentos y permitir la circulación.

La situación en Balao ocurre en medio de una temporada lluviosa que ha dejado una extensa estela de daños en todo el país. Según el informe de situación número 48 elaborado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre el 1 de enero y el 11 de marzo de 2026 se registraron 1.600 eventos adversos relacionados con lluvias en Ecuador, que afectaron a 189 cantones y 578 parroquias.

Inundación en Balao
Inundación en Balao

Las inundaciones constituyen el fenómeno más recurrente en esta temporada invernal, con más de seiscientos eventos registrados a nivel nacional, seguidas por deslizamientos y episodios de lluvias intensas. En conjunto, estos eventos han impactado a decenas de miles de personas y han provocado daños en viviendas, vías y cultivos en diversas provincias del país.

Los datos oficiales muestran la magnitud del impacto acumulado del invierno. Hasta el 11 de marzo, las lluvias habían dejado ocho personas fallecidas, 44.034 personas afectadas y 3.587 damnificadas en Ecuador. Además, se reportaban 12.503 viviendas afectadas y 80 destruidas, así como más de 33 kilómetros de vías con daños estructurales.

Las familias del cantón deben
Las familias del cantón deben enfrentar no solo el agua sino el lodo y escombros.

La provincia del Guayas figura entre las más golpeadas por esta temporada lluviosa. En ese territorio se registran más de 18.000 personas impactadas por las precipitaciones, además de miles de viviendas con algún tipo de daño. La emergencia en Balao forma parte de ese escenario regional donde varios cantones han experimentado desbordamientos de ríos, anegamientos urbanos y afectaciones a la infraestructura.

Mientras el agua continúa acumulada en calles y patios, las autoridades han desplegado asistencia humanitaria para las familias afectadas. La Secretaría de Gestión de Riesgos reporta que, en el contexto de las emergencias provocadas por las lluvias, se han entregado más de 22.000 bienes de asistencia humanitaria, entre ellos kits de alimentos, higiene, limpieza, colchones y purificadores de agua.

Vista aérea de una de
Vista aérea de una de las zonas afectadas en el cantón.

En varias zonas del país también se habilitaron alojamientos temporales para recibir a las personas que no podían permanecer en sus viviendas. De acuerdo con el mismo reporte oficial, se han activado varios albergues y centros de acogida donde se alojan familias desplazadas por las inundaciones y otros eventos asociados al invierno.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología había advertido previamente sobre la posibilidad de lluvias intensas entre el 10 y el 13 de marzo, con precipitaciones de variable intensidad acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversas regiones del país. Estas condiciones climáticas explican en parte la magnitud de los desbordamientos y anegamientos registrados en la Costa ecuatoriana durante esos días.

Las autoridades trabajan en la
Las autoridades trabajan en la limpieza y asistencia a los damnificados. (Prefectura del Guayas)

En Balao, sin embargo, la emergencia no termina cuando cesa la lluvia. Tras el descenso paulatino del agua, los habitantes enfrentan otro desafío: limpiar el lodo, recuperar enseres y evaluar los daños en las estructuras de sus viviendas. Muchos hogares quedaron cubiertos por una capa de sedimentos que obliga a retirar muebles, electrodomésticos y materiales dañados antes de intentar volver a la normalidad.

Temas Relacionados

Balao EcuadorInundaciones EcuadorLluvias EcuadorInvierno Ecuador

Últimas Noticias

José Antonio Kast inició su gobierno controlando el Congreso y firmando seis decretos

Su sector logró la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados y en paralelo, ordenó una completa auditoría a la administración de Boric

José Antonio Kast inició su

Opositores buscan interpelar a tres ministros de Bolivia por la crisis de los billetes del accidente aéreo

La principal bancada de oposición inició el trámite para interpelar a tres ministros sobre los billetes que llevaba el avión militar que se accidentó en El Alto

Opositores buscan interpelar a tres

Estados Unidos abrirá una oficina del FBI en Ecuador para apoyar investigaciones contra el crimen organizado

Un acuerdo con el Ministerio del Interior formalizó por primera vez la presencia permanente de la agencia en el país

Estados Unidos abrirá una oficina

La Corte Constitucional declaró responsable al Estado por la desaparición forzada de los cuatro de Guayaquil

El tribunal ordenó disculpas públicas, medidas de memoria y reparaciones

La Corte Constitucional declaró responsable

El embajador de Estados Unidos en Santiago habló del cable submarino entre Chile y China: “No creo que siga”

Brandon Judd consideró que el proyecto entre ambos países “ya se acabó”. El diplomático participó de la investidura de José Antonio Kast este miércoles

El embajador de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Operan al diputado libertario agredido

Operan al diputado libertario agredido en Tucumán: “Se desangró mucho”

Beca Benito Juárez 2026: revelan calendario tentativo de los pagos de abril a los beneficiarios

La abogada de Epa Colombia reveló el estado actual del proceso judicial de la empresaria: “No tengo el poder absoluto todavía”

No son los abdominales: cuál es el ejercicio ideal para marcar el abdomen y perder grasa

Curso gratis de Excel: conoce el link de la inscripción y todos los detalles

INFOBAE AMÉRICA
Bruselas propone rebajar impuestos en

Bruselas propone rebajar impuestos en la factura eléctrica y facilitar el autoconsumo para reducir costes

Merz asegura que EEUU e Israel "carecen de un plan conjunto" para acabar con la ofensiva de Irán

Pezeshkian avisa de la "ilusión" de destruir el país: "Irán ha resistido mientras sus invasores han ido y venido"

Zelenski advierte de que Rusia pretende prolongar la guerra en Oriente Próximo para evadir las sanciones

Ribera replica a Von der Leyen por llamar a recuperar la nuclear: "No puede intervenir en política nacional"

ENTRETENIMIENTO

Fans de ENHYPEN intentan frenar

Fans de ENHYPEN intentan frenar la salida de Heeseung con una petición que ya supera el millón de firmas

Sam Asghari comparó la situación de Britney Spears con las mujeres iraníes: “Ella también fue oprimida”

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

Alerta en los Oscar 2026: aumentan la seguridad tras las advertencias del FBI por un posible “ataque sorpresa” de Irán

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”