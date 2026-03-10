Más de 30 senadores brasileños pidieron investigar a dos jueces del Supremo por sus vínculos con el banco Master

Una sede del Banco Master en San Pablo, Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Un grupo de 35 senadores brasileños solicitó instalar una comisión de investigación para esclarecer los supuestos vínculos de dos jueces de la Corte Suprema con un banquero detenido por una trama de corrupción millonaria.

El senador Alessandro Vieira presentó la petición, respaldada por colegas de centroderecha y derecha, entre ellos integrantes del Partido Liberal (PL), liderado por el ex presidente Jair Bolsonaro, quien permanece en prisión tras ser acusado de intento de golpe de Estado.

Los 35 senadores —de un total de 81— piden investigar las conductas de los jueces del Supremo José Antonio Dias Toffoli y Alexandre de Moraes, este último uno de los magistrados que condenó a Bolsonaro por golpismo, en el denominado “caso Master“.

“Ahora comienza el trabajo para el establecimiento efectivo de la comisión. La justicia debe ser igual para todos”, afirmó Vieira en sus redes sociales.

El juez del Supremo Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)

El “caso Master" cobró notoriedad a finales del año pasado, cuando el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación extrajudicial del Banco Master en el marco de una investigación por fraude mediante la venta de títulos de crédito falsos.

Según las autoridades, Daniel Vorcaro, propietario del Master, es señalado como el eje central del escándalo, considerado por el Gobierno como el fraude financiero más grande en la historia de Brasil y que involucra a jueces y funcionarios de distintas instituciones.

Vorcaro ha sido detenido en dos ocasiones desde el inicio de las investigaciones de la Policía Federal. La última detención ocurrió el 4 de marzo, bajo sospecha de intento de coacción a testigos y de ordenar atentados contra periodistas.

Un día después, la prensa local filtró mensajes atribuidos a Vorcaro que describen varios encuentros con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, legisladores, autoridades del Banco Central y jueces del Supremo, donde se tramita el caso.

El magistrado del Supremo José Antonio Dias Toffoli (REUTERS/Adriano Machado)

En esa lista de contactos figuran Dias Toffoli y De Moraes, quienes han rechazado cualquier vínculo ilícito con el banquero.

Un informe periodístico reveló que la familia de Toffoli vendió el complejo hotelero Tayayá Aqua Resort, ubicado en el sur de Brasil, a Fabiano Zettel, cuñado del banquero investigado, por unos 6,6 millones de reales (alrededor de 1,2 millones de dólares).

Tras esa operación, realizada en 2021, Toffoli continuó visitando semanalmente el resort, donde mantiene una residencia, según la prensa.

Respecto a De Moraes, el diario O Globo informó que Vorcaro intercambió mensajes con el magistrado horas antes de su primera detención en noviembre pasado, según una pericia de la Policía Federal en el teléfono del banquero.