América Latina

Más de 30 senadores brasileños pidieron investigar a dos jueces del Supremo por sus vínculos con el banco Master

Los magistrados José Antonio Dias Toffoli y Alexandre de Moraes están bajo la lupa

Una sede del Banco Master
Una sede del Banco Master en San Pablo, Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Un grupo de 35 senadores brasileños solicitó instalar una comisión de investigación para esclarecer los supuestos vínculos de dos jueces de la Corte Suprema con un banquero detenido por una trama de corrupción millonaria.

El senador Alessandro Vieira presentó la petición, respaldada por colegas de centroderecha y derecha, entre ellos integrantes del Partido Liberal (PL), liderado por el ex presidente Jair Bolsonaro, quien permanece en prisión tras ser acusado de intento de golpe de Estado.

Los 35 senadores —de un total de 81— piden investigar las conductas de los jueces del Supremo José Antonio Dias Toffoli y Alexandre de Moraes, este último uno de los magistrados que condenó a Bolsonaro por golpismo, en el denominado “caso Master“.

“Ahora comienza el trabajo para el establecimiento efectivo de la comisión. La justicia debe ser igual para todos”, afirmó Vieira en sus redes sociales.

El juez del Supremo Alexandre
El juez del Supremo Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)

El “caso Master" cobró notoriedad a finales del año pasado, cuando el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación extrajudicial del Banco Master en el marco de una investigación por fraude mediante la venta de títulos de crédito falsos.

Según las autoridades, Daniel Vorcaro, propietario del Master, es señalado como el eje central del escándalo, considerado por el Gobierno como el fraude financiero más grande en la historia de Brasil y que involucra a jueces y funcionarios de distintas instituciones.

Vorcaro ha sido detenido en dos ocasiones desde el inicio de las investigaciones de la Policía Federal. La última detención ocurrió el 4 de marzo, bajo sospecha de intento de coacción a testigos y de ordenar atentados contra periodistas.

Un día después, la prensa local filtró mensajes atribuidos a Vorcaro que describen varios encuentros con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, legisladores, autoridades del Banco Central y jueces del Supremo, donde se tramita el caso.

El magistrado del Supremo José
El magistrado del Supremo José Antonio Dias Toffoli (REUTERS/Adriano Machado)

En esa lista de contactos figuran Dias Toffoli y De Moraes, quienes han rechazado cualquier vínculo ilícito con el banquero.

Un informe periodístico reveló que la familia de Toffoli vendió el complejo hotelero Tayayá Aqua Resort, ubicado en el sur de Brasil, a Fabiano Zettel, cuñado del banquero investigado, por unos 6,6 millones de reales (alrededor de 1,2 millones de dólares).

Tras esa operación, realizada en 2021, Toffoli continuó visitando semanalmente el resort, donde mantiene una residencia, según la prensa.

Respecto a De Moraes, el diario O Globo informó que Vorcaro intercambió mensajes con el magistrado horas antes de su primera detención en noviembre pasado, según una pericia de la Policía Federal en el teléfono del banquero.

Los cubanos piden cambios pero sienten que es imposible: "El pueblo no tiene cómo defenderse"

Aunque han expresado su frustración por los prolongados apagones, golpeando ollas de cocina para pedir que se restablezca la luz, muchos creen improbable que se repitan protestas como las del 11J

Los cubanos piden cambios pero

Declaran alerta meteorológica en Bolivia ante el posible desborde de ríos de cinco regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una alerta naranja por crecida de ríos y posibles desbordes en cinco de nueve departamentos del país. Está vigente hasta el viernes 13 de marzo.

Declaran alerta meteorológica en Bolivia

Bolivia presenta en la ONU su política antidrogas basada en cinco ejes

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, manifestó el compromiso de su país con el sistema internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo hizo en el marco de una convención de la ONU en Viena, Austria

Bolivia presenta en la ONU

Crece la polémica por los billetes anulados tras el accidente de avión en Bolivia

La Asamblea Legislativa busca aprobar la circulación de las piezas a través de una ley y el Gobierno defiende su anulación: "no se puede legalizar lo robado"

Crece la polémica por los

Panamá pone en marcha plan para rescatar a sus grandes cazadores del bosque

El primer censo nacional del jaguar utilizó 794 cámaras trampa distribuidas en 355 estaciones de monitoreo en áreas protegidas del país

Panamá pone en marcha plan
Cáncer de vejiga: los cinco

Cáncer de vejiga: los cinco síntomas que nunca debes de ignorar si eres hombre y cuentas con más de 50 años

Falleció el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Una ex Gran Hermano confirmó una relación con Alberto Fernández y contó que le adjudicaron obras públicas durante su mandato

"Yo cumplí con la gente": Sheinbaum deja la presión de la reforma electoral al Congreso en día clave

Mega inversión en Vaca Muerta: Pampa Energía pidió ingresar al RIGI con un proyecto de USD 4500 millones

Joel Schwartz habló en Infobae

Joel Schwartz habló en Infobae TV sobre la estrategia de Irán: "El régimen mantiene la presión sobre los países árabes"

Raiffeisen ultima un acuerdo para comprar la filial de BBVA en Rumanía

Xi felicita a Seguro por asumir la presidencia y destaca la relación con Portugal

SATSE, CCOO, UGT y CSIF lamentan "tanto ruido externo y desinformación interesada" en torno al Estatuto Marco

La guerra bloquea la exportación española de alfalfa para caballos y camellos de Arabia

La tumba de Gene Hackman

La tumba de Gene Hackman y Betsy Arakawa permanece sin identificar

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

La directora del documental "Britney vs. Spears" pidió compasión para Britney Spears tras su detención

Así fue la reacción de Rihanna al tiroteo en su casa de Beverly Hills

El protagonista de 'Perdidos' explica por qué se alejó de la actuación: "Me perdí parte de mi infancia y eso me afectó"