“Primero Ecuador”: secretario de Guerra de EE.UU. vinculó al país con ofensiva contra carteles en el Pacífico

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, mencionó a Ecuador como uno de los puntos clave de la estrategia militar de Washington contra el narcotráfico en el Pacífico, en medio de un incremento de operaciones militares contra embarcaciones presuntamente vinculadas a carteles en rutas marítimas de la región.

Durante declaraciones públicas tras un nuevo ataque contra una lancha sospechosa de transportar drogas en el Pacífico, Hegseth afirmó que la ofensiva estadounidense se está expandiendo desde operaciones iniciales en territorio ecuatoriano hacia aguas internacionales. “Primero Ecuador. Ahora el Pacífico Oriental. Los cárteles se están quedando sin océano”, dijo el funcionario al comentar la acción militar.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que en el ataque más reciente murieron seis hombres que se encontraban en la embarcación señalada como parte de una red de narcotráfico. Según la versión oficial estadounidense, la operación se enmarca en una campaña iniciada en 2025 para combatir lo que Washington denomina “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental, con acciones dirigidas contra barcos que circulan por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Pacífico y el Caribe.

De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses, más de 40 embarcaciones han sido atacadas desde el inicio de estas operaciones, que forman parte de una política de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump y respaldada por el Pentágono para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

En ese contexto, Ecuador aparece como uno de los países mencionados dentro de la estrategia regional de cooperación militar. Hegseth sostuvo en una conferencia en Miami que los gobiernos de América Latina deben adoptar un enfoque más agresivo contra las organizaciones criminales y advirtió que Washington está dispuesto a actuar por su cuenta si considera que las amenazas afectan su seguridad nacional. “Estados Unidos está preparado para enfrentar estas amenazas y pasar a la ofensiva incluso en solitario si es necesario”, afirmó durante el encuentro organizado por el Comando Sur con autoridades militares de la región.

El secretario de Guerra señaló que el objetivo es reforzar el uso del poder militar en la lucha contra carteles y organizaciones transnacionales, a los que funcionarios de la Casa Blanca han equiparado con grupos terroristas. En el mismo evento, otros funcionarios estadounidenses sostuvieron que las redes criminales que operan en el hemisferio deben ser enfrentadas con “fuerza letal” y no únicamente con herramientas del sistema de justicia penal.

Las declaraciones se producen en un momento en que Estados Unidos busca intensificar su presencia militar en América Latina, una estrategia que la administración Trump ha vinculado con la llamada “Doctrina Monroe” reinterpretada como prioridad de seguridad hemisférica. Según la narrativa oficial, el aumento de operaciones militares responde a la expansión del narcotráfico, la violencia criminal y la migración irregular hacia Estados Unidos.

En paralelo, Ecuador y Estados Unidos han mantenido reuniones técnicas para coordinar acciones de seguridad marítima. En febrero de 2026, representantes de las fuerzas navales de ambos países realizaron en Quito una ronda de conversaciones conocida como Maritime Staff Talks, un mecanismo de planificación conjunta orientado a fortalecer la cooperación en la vigilancia del mar y el combate a actividades ilícitas.

Según el material oficial de esas reuniones, el objetivo es traducir las políticas de seguridad de ambos gobiernos en acciones concretas mediante intercambio de información, planificación conjunta y metas medibles en materia de seguridad marítima. En el video institucional del encuentro se señala que Ecuador es “uno de los socios clave en la región” para Estados Unidos en este ámbito.

Las conversaciones también abordaron desafíos específicos que enfrentan las autoridades ecuatorianas en su territorio marítimo, incluido el narcotráfico que parte desde tierra hacia rutas oceánicas y la presencia de flotas pesqueras extranjeras cerca de la reserva marina de Galápagos. En la grabación se menciona que el espacio marítimo ecuatoriano es más de cinco veces mayor que su territorio terrestre, lo que convierte el control del mar en un desafío estratégico para las fuerzas navales del país.

De acuerdo con las autoridades participantes en esas reuniones, el plan de cooperación contempla mejorar la interoperabilidad entre fuerzas navales, compartir inteligencia y desarrollar operaciones conjuntas para interceptar redes criminales transnacionales que utilizan rutas marítimas para transportar drogas. También se discutió el uso de sistemas no tripulados y tecnologías de vigilancia para ampliar la conciencia situacional en el mar.

La creciente cooperación militar entre Estados Unidos y países de la región ocurre en medio de debates sobre el alcance y la legalidad de las operaciones militares contra embarcaciones sospechosas. Organizaciones civiles y algunos legisladores estadounidenses han cuestionado si los ataques cumplen con el derecho internacional y si existe evidencia suficiente para determinar que las embarcaciones atacadas estaban vinculadas con el narcotráfico.