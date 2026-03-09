América Latina

Chile: Kast rebajará en un 3% el presupuesto de todos sus ministerios

La meta total de su ajuste es de US$6.000 millones

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) confirmó que la administración de Boric heredará un déficit fiscal de 3,6% al gobierno entrante de Kast.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast que asume este miércoles, envió un instructivo a los futuros jefes de todos los ministerios para que reduzcan en un 3% el presupuesto total de sus carteras. Esta primera medida correctiva del encargado de la billetera fiscal apunta a lograr el ajuste total de USD 6.000 millones prometido por el presidente electo en su campaña.

Cabe recordar que la semana pasada, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó su esperado “Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025″, el que vino a confirmar -y explicar- los errores “reiterados y significativos” que llevaron a la administración de Gabriel Boric a heredar un déficit fiscal de 3,6% a la administración entrante de Kast, mientras que la deuda del Gobierno Central bordea el 40% del PIB.

Según el CFA, “la persistencia de déficits estructurales elevados, la tendencia a la baja de los activos del Tesoro Público (TP) y el aumento sostenido del gasto por intereses, configuran un escenario de estrés fiscal que refuerza la urgencia de retomar una senda creíble y verificable de consolidación fiscal".

En tanto, se estima que la nueva administración enfrentará un déficit proyectado de 2,7% para su primer año -cifra por debajo del crecimiento histórico- lo que obligaría a realizar de entrada ajustes de gasto de al menos USD 3.000 millones, los que, todo apunta, se realizarán mediante decretos.

Para Osvaldo Rosales, ex director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), dicha cifra “ciertamente no es el mejor dato, sin embargo, es de los déficit fiscales más bajos de la región”, aseguró a BioBíoChile.

El flamante ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tiene un plan económico que contempla 40 medidas y una reforma tributaria.

La pelea en el Congreso

La otra mitad del ahorro fiscal deberá buscarse en el Congreso mediante indicaciones a la Ley de Presupuestos, asunto que se visualiza más complicado, pues allí las fuerzas políticas se encuentran más bien equiparadas.

De acuerdo al analista, Ricardo Hernández, en ese escenario el futuro gobierno deberá priorizar ajustes que se enfoquen en áreas que respondan a las principales demandas ciudadanas.

“Tiene grandes posibilidades de avanzar en el Congreso, siempre y cuando tenga un relato comunicacional adecuado, ligado siempre a la reactivación económica, a generar más empleos, o bien a redestinar aquellos recursos a materias más urgentes”, sostuvo al medio citado.

Así las cosas, el ministro Jorge Quiroz y su equipo tienen el desafío de apretar el cinturón fiscal en un escenario de estrés y crecimiento moderado, manteniendo políticas que promuevan la actividad económica.

