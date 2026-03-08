Importante convocatoria del Centro Adam Smith con Rodrigo Paz como invitado excluyente

Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, junto con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz

El Centro Adam Smith, uno de los foros académicos más convocantes y poderosos de la región, fue sede este domingo de un conversatorio que contó con la participación especial del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami.

El encuentro reunió a líderes, académicos y representantes de la comunidad latinoamericana para analizar los desafíos y perspectivas del continente.

Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del centro, inauguró el conversatorio destacando la proyección internacional de Paz y su impacto en el escenario regional.

“En tan solo cuatro meses, el presidente Paz se ha convertido en una de las figuras claves del nuevo liderazgo del hemisferio”, afirmó Díaz-Rosillo.

“Su estrategia de ‘Más mundo en Bolivia y más Bolivia en el mundo’ resume la decisión acertada de terminar con 20 años de aislamiento de Bolivia”, agregó.

Durante el encuentro, Díaz-Rosillo enfatizó que la apertura internacional y la integración regional posicionan a Paz como referente democrático en América Latina.

“Estoy convencido que el Presidente Paz va a ser un gran aliado para los Estados Unidos y para todos los países de la región que crean en la democracia, la libertad económica y el estado de derecho”, dijo.

Durante el evento, Rodrigo Paz expuso la necesidad de fortalecer la institucionalidad, recuperar la confianza internacional y lograr una Bolivia integrada al mundo. Respondió a preguntas sobre la coyuntura nacional y regional, y remarcó la importancia de la cooperación para la estabilidad y el desarrollo.

La visita del presidente boliviano a Miami incluyó reuniones bilaterales con jefes de Estado y altos funcionarios de la región.

Bolivia se sumó recientemente al “Escudo de las Américas”, una alianza de seguridad impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trunp, para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”, expresó el mandatario republicano.

El acuerdo prevé la cooperación en inteligencia, tecnología, capacitación y operaciones conjuntas para reforzar la seguridad continental.

Tras su participación en la cumbre, Rodrigo Paz difundió un mensaje dirigido a los bolivianos en el que subrayó el reconocimiento internacional alcanzado por el país en el foro.

Paz destacó que, durante la intervención de Trump, al referirse a Bolivia, el mandatario optó por resaltar la grandeza del pueblo boliviano, en lugar de elogios personales.

“No habló de Rodrigo Paz; habló de la grandeza del pueblo boliviano”, afirmó el mandatario sudamericano, remarcando que su presencia en la cumbre refleja el regreso de Bolivia a los espacios donde se debate el futuro del continente.

“Bolivia está lista para ser parte de esa nueva etapa. Estamos volviendo a los grandes escenarios como país. Qué importante que Bolivia sea reconocida en eventos de orden mundial y, específicamente, por la grandeza de nuestra gente”, expresó. Paz concluyó su mensaje manifestando el orgullo de representar al país y reiterando su confianza en la capacidad de Bolivia para superar los desafíos actuales.

Entre los encuentros destacados, Paz dialogó con los presidentes Nayib Bukele (El Salvador), José Antonio Kast (Chile), Luis Abinader (República Dominicana), Laura Fernández (Costa Rica), Javier Milei (Argentina) y Nasry Asfura (Honduras), abordando temas de seguridad, integración, desarrollo económico y cooperación regional.

Además, mantuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien le entregó un crucifijo de oro con filigranas perteneciente a la familia Paz Zamora, recuperando una pieza histórica para Bolivia.

La agenda de Paz contempló también reuniones con think tanks y expertos en políticas públicas, economía y tecnología, como parte de la estrategia de apertura y cooperación internacional promovida por el gobierno boliviano.