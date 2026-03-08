América Latina

Importante convocatoria del Centro Adam Smith con Rodrigo Paz como invitado excluyente

Durante un conversatorio celebrado en la Universidad Internacional de Florida, Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del foro, destacó la proyección internacional del presidente boliviano y su estrategia de apertura ante líderes de la región

Guardar
Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del
Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, junto con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz

El Centro Adam Smith, uno de los foros académicos más convocantes y poderosos de la región, fue sede este domingo de un conversatorio que contó con la participación especial del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami.

El encuentro reunió a líderes, académicos y representantes de la comunidad latinoamericana para analizar los desafíos y perspectivas del continente.

Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del centro, inauguró el conversatorio destacando la proyección internacional de Paz y su impacto en el escenario regional.

En tan solo cuatro meses, el presidente Paz se ha convertido en una de las figuras claves del nuevo liderazgo del hemisferio”, afirmó Díaz-Rosillo.

El presidente Rodrigo Paz y
El presidente Rodrigo Paz y Carlos Díaz-Rosillo, fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, estrechan la mano tras participar en un conversatorio en Miami

Su estrategia de ‘Más mundo en Bolivia y más Bolivia en el mundo’ resume la decisión acertada de terminar con 20 años de aislamiento de Bolivia”, agregó.

Durante el encuentro, Díaz-Rosillo enfatizó que la apertura internacional y la integración regional posicionan a Paz como referente democrático en América Latina.

Estoy convencido que el Presidente Paz va a ser un gran aliado para los Estados Unidos y para todos los países de la región que crean en la democracia, la libertad económica y el estado de derecho”, dijo.

Durante el evento, Rodrigo Paz expuso la necesidad de fortalecer la institucionalidad, recuperar la confianza internacional y lograr una Bolivia integrada al mundo. Respondió a preguntas sobre la coyuntura nacional y regional, y remarcó la importancia de la cooperación para la estabilidad y el desarrollo.

La visita del presidente boliviano a Miami incluyó reuniones bilaterales con jefes de Estado y altos funcionarios de la región.

Durante el conversatorio, Díaz-Rosillo enfatizó
Durante el conversatorio, Díaz-Rosillo enfatizó que la apertura internacional y la integración regional posicionan a Paz como referente democrático en América Latina

Bolivia se sumó recientemente al “Escudo de las Américas”, una alianza de seguridad impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trunp, para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”, expresó el mandatario republicano.

El acuerdo prevé la cooperación en inteligencia, tecnología, capacitación y operaciones conjuntas para reforzar la seguridad continental.

Tras su participación en la cumbre, Rodrigo Paz difundió un mensaje dirigido a los bolivianos en el que subrayó el reconocimiento internacional alcanzado por el país en el foro.

Paz destacó que, durante la intervención de Trump, al referirse a Bolivia, el mandatario optó por resaltar la grandeza del pueblo boliviano, en lugar de elogios personales.

Rodrigo Paz expuso la necesidad
Rodrigo Paz expuso la necesidad de fortalecer la institucionalidad, recuperar la confianza internacional y lograr una Bolivia integrada al mundo

“No habló de Rodrigo Paz; habló de la grandeza del pueblo boliviano”, afirmó el mandatario sudamericano, remarcando que su presencia en la cumbre refleja el regreso de Bolivia a los espacios donde se debate el futuro del continente.

“Bolivia está lista para ser parte de esa nueva etapa. Estamos volviendo a los grandes escenarios como país. Qué importante que Bolivia sea reconocida en eventos de orden mundial y, específicamente, por la grandeza de nuestra gente”, expresó. Paz concluyó su mensaje manifestando el orgullo de representar al país y reiterando su confianza en la capacidad de Bolivia para superar los desafíos actuales.

Entre los encuentros destacados, Paz dialogó con los presidentes Nayib Bukele (El Salvador), José Antonio Kast (Chile), Luis Abinader (República Dominicana), Laura Fernández (Costa Rica), Javier Milei (Argentina) y Nasry Asfura (Honduras), abordando temas de seguridad, integración, desarrollo económico y cooperación regional.

Además, mantuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien le entregó un crucifijo de oro con filigranas perteneciente a la familia Paz Zamora, recuperando una pieza histórica para Bolivia.

“En tan solo cuatro meses,
“En tan solo cuatro meses, el presidente Paz se ha convertido en una de las figuras claves del nuevo liderazgo del hemisferio”, afirmó Díaz-Rosillo

La agenda de Paz contempló también reuniones con think tanks y expertos en políticas públicas, economía y tecnología, como parte de la estrategia de apertura y cooperación internacional promovida por el gobierno boliviano.

Temas Relacionados

MiamiCentro Adam SmithCarlos Díaz-RosilloRodrigo PazEstados UnidosUniversidad Internacional de FloridaCentro Adam Smith para la Libertad EconómicaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 670 presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de de enero

La organización indicó que, pese a las recientes liberaciones, más de 500 personas siguen privadas de libertad por pensar distinto

El Foro Penal confirmó la

El desplazamiento interno de hondureñas expone altos niveles de violencia

Un registro de organismos nacionales e internacionales advierte que las agresiones y amenazas han impulsado la movilidad de mujeres que ejercen distintos roles, afectando su seguridad y vulnerando sus derechos en distintos contextos

El desplazamiento interno de hondureñas

Salvadoreñas se concentraron para marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer

Las asistentes se reunieron para resaltar la necesidad de garantizar igualdad de derechos, reiterando que la fecha representa una oportunidad clave para sensibilizar sobre las problemáticas que enfrentan mujeres de distintos sectores

Salvadoreñas se concentraron para marchar

Boric y Kast retoman el traspaso de mando en Chile tras una semana de ruptura por el proyecto del cable submarino a China

El mandatario saliente declaró este domingo superadas las diferencias con el presidente electo, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo

Boric y Kast retoman el

Una de cada cuatro mujeres en Ecuador inició su vida conyugal antes de los 18 años pese a la prohibición del matrimonio infantil

Estudios muestran que las uniones tempranas persisten en el país

Una de cada cuatro mujeres
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Colombia 2026 - EN

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Paloma Valencia lidera los resultados en las consultas interpartidistas

Marcha del 8 de marzo EN VIVO: ruta, calles cerradas y movilizaciones del 8M en México

Víctimas del Tren Interoceánico logran acuerdo reparatorio por daños durante descarrilamiento

La Policía capturó al hermano de un concejal en Villavicencio por presunto tráfico de drogas: tenía un arma y municiones marca Indumil

Reportan presencia de humo cerca de plaza comercial en la México-Texcoco, Edomex

INFOBAE AMÉRICA
Irán denuncia que Trump ha

Irán denuncia que Trump ha "matado" la oferta iraní de desescalada dirigida a los países vecinos

Juventud le da otro duro golpe al presente de Nacional

La Fiscalía de Ecuador pide nueva prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil

Advierten que la violencia en Honduras sigue forzando el desplazamiento interno de mujeres

Más de 70 militares ucranianos fueron condenados a cadena perpetua en Rusia

ENTRETENIMIENTO

El ex esposo de Britney

El ex esposo de Britney Spears pidió respeto por su privacidad: “Espero que la prensa haya aprendido del pasado”

Sin Brooklyn y con rumores en aumento, Victoria Beckham presentó su colección en París

Elijah Wood no se despide de su personaje más famoso: “Mientras siga vivo, preferiría que nadie más interpretara a Frodo”

Qué dejó el Oasis Live ‘25: gira récord, reconciliación y un documental de alto voltaje que sorprende a los fans

Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”