Un ranking global ubica a Ecuador entre los destinos menos atractivos para inversión minera

El estudio del Fraser Institute advierte que la percepción sobre seguridad, capital humano e información geológica influye negativamente en la decisión de las empresas del sector

Fotografía de archivo que muestra
Fotografía de archivo que muestra el depósito de relaves de la minera china Ecuacorriente que opera la mina Mirador, en El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe (Ecuador). EFE/ Juan Francisco Chavez

Ecuador volvió a ubicarse entre las jurisdicciones menos atractivas del mundo para la inversión minera, de acuerdo con la edición 2025 de la Annual Survey of Mining Companies del Fraser Institute, publicada en 2026. En el Índice de Atractivo para la Inversión, que combina percepción de políticas públicas y potencial geológico, el país ocupó el puesto 58 entre 68 jurisdicciones evaluadas. Aunque mejoró ligeramente frente al año anterior, el informe concluye que Ecuador sigue rezagado por el peso de factores de política pública que desincentivan la exploración.

El estudio del Fraser Institute fue elaborado a partir de una encuesta enviada a 2.304 ejecutivos y directivos vinculados a exploración, desarrollo y otras actividades mineras en el mundo. Se recibieron 256 respuestas, suficientes para evaluar 68 jurisdicciones. El índice principal pondera en 60% el potencial mineral y en 40% la percepción de políticas, bajo la premisa de que la geología importa, pero que la estabilidad regulatoria, la seguridad, la carga tributaria, la infraestructura y la certidumbre política también condicionan las decisiones de inversión.

En el caso ecuatoriano, la mejora fue marginal. Su puntaje en el Índice de Atractivo para la Inversión subió 5,10 puntos respecto de 2024, pero ello solo le permitió mantenerse en la parte baja del ranking global. El propio informe señala que, aunque el potencial mineral de Ecuador mejoró y su posición en ese componente pasó del puesto 41 de 58 al 31 de 41, el problema central está en la evaluación de sus políticas: allí el país se ubicó en el puesto 59 de 68, es decir, dentro del grupo de las diez jurisdicciones peor calificadas del mundo.

Fotografía de archivo de policías
Fotografía de archivo de policías y militares en un operativo contra la minería ilegal en el sector del río Punino, provincia del Napo (Ecuador). EFE/ Iván Izurieta

La principal razón identificada por los encuestados fue la seguridad. El Fraser Institute reporta que todos los consultados sobre Ecuador señalaron ese factor como un “major deterrent”, es decir, un gran desincentivo para invertir. A eso se sumaron dos deterioros marcados en la percepción empresarial: la disponibilidad de mano de obra calificada, que empeoró en 33 puntos porcentuales, y la calidad de la base de datos geológica, que empeoró en 18 puntos. En otras palabras, la preocupación no se limita a la violencia o al crimen, sino también a la capacidad del país para ofrecer talento especializado e información geológica suficientemente robusta para la toma de decisiones.

La comparación regional refuerza ese diagnóstico. En América Latina y el Caribe, Brasil fue la jurisdicción mejor ubicada en 2025, en el puesto 19 global, seguida por San Juan, en Argentina, en el lugar 18. Chile ocupó el puesto 32; México, el 36; Perú, el 41; Colombia, el 42; y Ecuador quedó por delante solo de Mendoza, Bolivia, Neuquén y Chubut dentro del bloque regional mostrado por el informe. Esa posición confirma que Ecuador no solo está rezagado frente a referentes tradicionales de la minería regional, sino también frente a países vecinos que, aun con problemas de política pública, exhiben mejor percepción relativa.

La comparación global es todavía más desfavorable. Las jurisdicciones más atractivas del mundo para la inversión minera fueron Nevada, Ontario y Saskatchewan, mientras que las menos atractivas fueron China, Burkina Faso y Egipto. En el índice específico de percepción de políticas, Ecuador quedó en el décimo peor lugar del mundo, junto a un grupo en el que también figuran China, Mali, Burkina Faso, Guinea, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Bolivia, Angola y Filipinas.

Fotografía donde se observan las
Fotografía donde se observan las instalaciones de la empresa minera Ecuacorriente, este jueves, en Tundayme (Ecuador). EFE/ José Jácome

El reporte también deja claro que el atractivo minero no depende únicamente de la riqueza del subsuelo. El Índice de Potencial Mineral en mejores prácticas muestra que Ecuador no está entre las peores jurisdicciones por geología, pero aun así cae en la clasificación general porque las condiciones de política pública y entorno operativo pesan negativamente sobre la decisión empresarial. Ese contraste ayuda a explicar por qué un país con recursos minerales puede seguir siendo poco competitivo si los inversionistas perciben altos riesgos regulatorios, institucionales o de seguridad.

El Fraser Institute advierte, además, que su encuesta capta percepciones de ejecutivos y que estas pueden reflejar tanto una visión general como experiencias específicas en cada jurisdicción.

