Petroecuador busca elevar su producción de crudo a casi 370.000 barriles diarios en 2026

FOTO DE ARCHIVO. Una vista muestra el complejo de la refinería estatal ecuatoriana de Esmeraldas en Esmeraldas REUTERS/Daniel Tapia

La empresa pública Petroecuador proyecta incrementar su producción de petróleo durante 2026 como parte de una estrategia orientada a reforzar los ingresos del Estado y ampliar la oferta exportable del país en el mercado internacional. El plan contempla elevar el volumen promedio de extracción diaria hasta cerca de 369.759 barriles de crudo, lo que implicaría un aumento de alrededor de 11.000 barriles diarios respecto a los niveles actuales de producción.

La meta fue presentada por autoridades de la empresa estatal dentro de la planificación operativa del sector hidrocarburífero para este año. De acuerdo con los datos expuestos, la producción de Petroecuador alcanzaba 358.081 barriles diarios con corte al 4 de marzo, por lo que el incremento proyectado representa un crecimiento moderado que busca sostener la capacidad extractiva del país frente al declive natural de los campos petroleros.

Si se incorpora además la producción de gas natural, la meta total de hidrocarburos equivalentes se ubicaría en torno a los 375.672 barriles diarios en promedio. La planificación contempla que, a medida que avancen las intervenciones técnicas en los campos petroleros, se pueda alcanzar un pico de producción cercano a los 381.317 barriles equivalentes por día hacia mayo de 2026.

Fotografía de archivo en la que se registró el logotipo de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador. EFE/Guillermo Legaria

El incremento de la producción se apoya en un programa de perforación y reacondicionamiento de pozos que busca mejorar el rendimiento de los campos en operación. Petroecuador prevé utilizar siete torres de perforación destinadas a abrir 36 nuevos pozos, además de otras siete torres para trabajos de reacondicionamiento y reactivación de aproximadamente 100 pozos ya existentes.

Dentro de estas intervenciones también se contempla ejecutar cerca de 40 reacondicionamientos para convertir pozos en inyectores, una técnica empleada en los procesos de recuperación secundaria y terciaria. Estos métodos permiten mantener la presión de los reservorios y recuperar petróleo que no puede extraerse mediante técnicas convencionales, con lo cual se busca mitigar la declinación natural de los campos petroleros.

La planificación incluye además actividades de exploración que podrían contribuir a ampliar las reservas disponibles. Petroecuador prevé realizar al menos dos perforaciones exploratorias durante el año, en un contexto en el que las autoridades han señalado que la exploración petrolera en el país ha sido limitada durante las últimas décadas, lo que ha incidido en la disminución progresiva de la producción.

En el ámbito del gas natural, la empresa estatal desarrolla trabajos de reacondicionamiento en tres pozos del campo Amistad. Estas intervenciones permitirían aumentar de manera gradual la producción de gas, con el objetivo de complementar la generación de hidrocarburos y fortalecer el suministro energético nacional.

Imagen de archivo de las instalaciones de la refinería de Esmeraldas de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador, en Esmeraldas, Ecuador 28 de noviembre de 2024. REUTERS/David Diaz Arcos

El plan de incremento productivo también se vincula con la evolución del mercado petrolero internacional. El crudo ecuatoriano se comercializa tomando como referencia el indicador West Texas Intermediate (WTI), por lo que un aumento en el precio internacional del barril puede traducirse en mayores ingresos para el país.

Aunque los crudos ecuatorianos —principalmente Oriente y Napo— suelen venderse con descuento respecto al WTI debido a sus características físicas, como mayor contenido de azufre y menor grado API, las variaciones del precio internacional continúan influyendo directamente en el valor de exportación del petróleo nacional.

En ese contexto, el aumento de la producción podría permitir al país aprovechar de mejor manera las condiciones del mercado energético global. Petroecuador ha señalado que el incremento de la actividad petrolera permitiría ampliar la oferta exportable de Ecuador en alrededor de dos millones de barriles adicionales durante los meses de marzo y abril.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 21 de junio, en la que se registró a un grupo de trabajadores de la estatal petrolera ecuatoriana Petroecuador al caminar por el Bloque 43-ITT, en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador). EFE/Fernando Gimeno

Las autoridades también han planteado una agenda de reformas internas para fortalecer la gestión financiera de la empresa estatal. Entre las medidas previstas se incluye la implementación progresiva de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) hasta el año 2028 y la contratación de auditorías externas para transparentar los balances de la compañía.

Según la gerencia de Petroecuador, estas acciones forman parte de un proceso de transformación empresarial orientado a mejorar la gobernanza de la compañía y generar condiciones que permitan atraer inversión hacia el sector energético. La empresa cuenta con balances financieros hasta 2025, aunque los últimos estados auditados corresponden a 2021, por lo que se prevé licitar auditorías para los años posteriores.