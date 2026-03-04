El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Vista general de la Cámara de Diputados en Brasilia, Brasil. REUTERS/Mateus Bonomi

El Senado de Brasil aprobó este miércoles el acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano Mercosur y la Unión Europea (UE), creando una de las mayores áreas de libre comercio del mundo.

La votación se realizó tras años de negociaciones y representa un paso crucial en la integración económica entre ambos bloques, que en conjunto suman más de 700 millones de consumidores y cerca del 30 % del producto interior bruto (PIB) mundial.

El tratado elimina aranceles en más del 90% del comercio bilateral, lo que permitirá que productos como automóviles, vino y queso de Europa ingresen con mayor facilidad a Sudamérica. A su vez, carnes bovina y aviar, azúcar, arroz, miel y soja de países como Brasil podrán acceder al mercado europeo con menos restricciones. Brasil, el mayor productor mundial de café, carne y soja, ha sido uno de los principales impulsores del acuerdo.

El acuerdo fue firmado en enero en Asunción, Paraguay, tras veinticinco años de negociaciones complejas. Recibió un nuevo impulso por el aumento de medidas proteccionistas globales durante el gobierno de Donald Trump, que llevó a ambos bloques a buscar nuevas alianzas comerciales.

La Comisión Europea anunció la semana pasada que implementará provisionalmente el acuerdo, mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revisa su legalidad. Países como España y Alemania han manifestado su respaldo al pacto, que beneficiará a las exportaciones europeas de maquinaria y licores hacia el Mercosur.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, se saludan, después de que las autoridades de la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur firmaran un acuerdo de libre comercio, poniendo fin a más de 25 años de negociaciones, en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

La decisión del Senado brasileño se suma a la ratificación previa por parte de Argentina y Uruguay. En Paraguay, la Cámara de Senadores aprobó el acuerdo por unanimidad y ahora el texto será revisado por la Cámara de Diputados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que el capítulo comercial del tratado ya está en vigor provisionalmente tras las ratificaciones en los parlamentos de Argentina, Uruguay y Brasil.

En Europa, la aprobación ha generado protestas en el sector agrícola. Agricultores de países como Francia, Bélgica y Polonia han manifestado su preocupación por la posible competencia de productos sudamericanos, que consideran llegan con estándares diferentes y el uso de pesticidas prohibidos en la UE. Francia, en particular, intentó sin éxito bloquear el acuerdo.

La senadora brasileña Tereza Cristina destacó durante el debate parlamentario que “el mundo hoy está más fragmentado, más escéptico y más proteccionista. Esto hace que el acuerdo con nuestros socios europeos sea aún más relevante y necesario”.

Desde Paraguay, la senadora Celeste Amarilla señaló que el sector agrícola es clave para la economía del país, mientras el legislador opositor Rafael Filizzola llamó a trazar una hoja de ruta para maximizar los beneficios del tratado.

El acuerdo UE-Mercosur solo requiere, para su entrada en vigor definitiva, la aprobación final en la Cámara de Diputados de Paraguay y la resolución judicial en Europa. Las autoridades de ambos bloques destacan que la apertura de este mercado representa una oportunidad geopolítica significativa para sus economías.

(Con información de EFE y AFP)