Cambios en el gabinete en Bolivia: Erick Sanjinés juró como nuevo ministro de Educación

El economista asumió el Ministerio tras una trayectoria de más de treinta años en el sector educativo

Erick Sanjinés asumió este miércoles el cargo de ministro de Educación en Bolivia en una jornada marcada por la tensión política y social. La designación quedó confirmada en un acto en la Casa de Gobierno, en La Paz, donde el presidente Rodrigo Paz le tomó juramento. Sanjinés reemplazó a Beatriz García, quien renunció el 2 de junio.

Durante el acto de posesión, Sanjinés expresó su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo y definió la educación como la columna vertebral sobre la que se construye el destino nacional.

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“Hago un llamado a los padres y madres de familia, a los estudiantes, a las universidades, a los gobiernos autónomos, municipales y departamentales, a las organizaciones sociales y al sector productivo. Necesitamos el esfuerzo de todos. Si queremos un país próspero, con oportunidades y con justicia social, debemos poner a la educación en el centro de la agenda nacional", declaró.

Luego, Rodrigo Paz conversó en el juramento sobre este momento del país, a nivel educación y halagó al nuevo ministro como un especialista:

“Estos son momentos donde estamos transformando un país que no compite en educación, es más, que tenemos deficiencias enormes en nuestros chicos en diferentes materias; ahora tenemos un especialista, un entendedor del área que comprende cómo se debe transformar la educación".

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El nombramiento se produjo en un contexto de protestas y bloqueos de carreteras que comenzaron en mayo. Diversos sectores sociales, incluidos sindicatos de maestros urbanos y rurales, protagonizan movilizaciones y exigen la renuncia del presidente Paz. Los bloqueos se extendieron a seis de los nueve departamentos del país y generaron desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

Las protestas dejaron al menos 10 fallecidos, entre ellos personas que no lograron acceder a atención médica por los cortes de rutas, y provocaron pérdidas económicas superiores a USD 2.340 millones.

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Las protestas y bloqueos de carreteras comenzaron en mayo en distintos puntos del país (Reuters)

El perfil profesional de Sanjinés quedó asociado a experiencia en gestión académica, administrativa y financiera en instituciones educativas y organismos públicos. Economista de formación, cuenta con maestrías en Diseño y Evaluación de Proyectos y en Educación Superior, además de formación especializada en gerencia y gestión de políticas sociales en Washington DC.

Durante más de tres décadas lideró programas de reforma educativa financiados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. También se desempeñó como asesor general del Ministerio de Educación y catedrático en la Universidad de Aquino Bolivia.

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El presidente Rodrigo Paz afirmó que el país arrastra deficiencias en la calidad educativa y requería una transformación profunda. Enmarcó la educación en el paquete de políticas públicas del Gobierno, junto con la salud, y mencionó la creación de 2.300 ítems para el sector salud y 3.000 para educación.

Paz destacó la incorporación de especialistas al frente de las políticas educativas (Reuters)

La renuncia de Beatriz García se produjo en un contexto de crisis política y social. El Gobierno no comunicó los motivos oficiales de su alejamiento. Junto con García, también dejó su cargo el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, reemplazado por Ernesto Justiniano, ex zar antidrogas, el pasado 3 de junio. Al mismo tiempo, a mediados de mayo, el Ministerio de Trabajo también atravesó una modificación. El titular de esa cartera renunció y su puesto pasó a estar ocupado por Williams Bascopé Laruta.

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Bolivia atraviesa una crisis política y social que se refleja en la tensión creciente en las calles. Las manifestaciones, los bloqueos y la salida de varias figuras clave muestran el escenario desafiante que enfrenta la administración nacional.

(Con información de El Deber y EFE)