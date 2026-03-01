Camila Polizzi, la ex candidata a alcaldesa acusada de estafa que se convirtió en estrella de contenido para adultos en Chile

Polizzi se encuentra formalizada por los delitos de fraude, estafa, lavado de activos, malversación de caudales públicos, falsificación de documento oficial y usurpación de identidad

Al otro lado de la línea, Camila Polizzi suena bastante optimista. Tras más de dos años de investigación, el Juzgado de Garantía de Concepción (500 kms al sur de Santiago) fijó la audiencia de preparación de su juicio oral para el próximo 16 de abril, fecha en la que subirá al estrado imputada en la llamada arista “Lencería” del Caso Convenios, causa que investiga los traspasos irregulares de fondos públicos desde organismos gubernamentales hacia fundaciones privadas sin fines de lucro, principalmente oficialistas.

El caso gira alrededor de la transferencia de más de $250 millones (unos USD 215 mil) a la Fundación En Ti, los que debían ser utilizados en la capacitación de pobladores. Sin embargo, parte de este dinero habría sido utilizado para adquirir productos personales, entre ellos ropa, comida y lencería, acusan los persecutores.

Según información recopilada por BBCL Investiga, la indagatoria liderada por la fiscal de Alta Complejidad, María José Aguayo, busca establecer que Polizzi -quien fue candidata a alcaldesa de Concepción y diputada por la zona, sin éxito-, y su ahora ex pareja, Sebastián Polanco Torres, se concertaron para fabricar informes falsos sobre capacitaciones que nunca se realizaron y gastos simulados.

En un escrito presentado ante el tribunal, la Fiscalía sostuvo que ambos idearon una estratagema para tomar control de la Fundación En Ti, propiedad de Gerardo Silva, y así presentar las rendiciones que les permitieron recibir los millonarios recursos.

El caso gira alrededor de la transferencia de más de $250 millones (unos USD 215 mil) a la Fundación En Ti, los que debían ser utilizados en la capacitación de pobladores

Según el Ministerio Público, Polizzi habría falsificado la firma de Silva mediante el uso de una fotocomposición para sellar el convenio de traspaso de dineros con el gobernador de la Región del Bío Bío, Rodrigo Díaz Worner, sin que Silva supiera ni tuviera la voluntad de ser parte de la operación.

Debido a esto, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentaron acusación por fraude, estafa, lavado de activos, malversación de caudales públicos, falsificación de documento oficial y usurpación de identidad, delitos por los cuales se piden hasta 28 años de cárcel.

Sin embargo, dichas acusaciones son negadas tajantemente por Polizzi, quien durante los dos años que estuvo con arresto domiciliario total se convirtió en un fenómeno mediático al aparecer todos los días en la prensa y matinales de la tevé, asunto que la llevó a labrarse una carrera en el mundo del contenido para adultos -el famoso “nopor” amateur-, negocio que la tiene facturando millones de pesos desde el living de su casa.

“Cuando a ti te acusan de estafa, eso es engañar a alguien. Nosotros no engañamos a nadie. A nosotros nos llamaron para ofrecernos el proyecto, que sí se llevó a cabo. Hay $198 millones ejecutados y rendidos que no están objetados. De los $50 millones que faltan, la Fiscalía retuvo casi $40 millones de las cuentas de las empresas, y además se hizo el cobro de la garantía, $27 millones, que se reintegraron”, asegura enfática.

La audiencia de preparación de su juicio oral fue fijada para el próximo 16 de abril

-¿Y los audios entre ustedes que se filtraron?

-No son audios como los del señor Hermosilla, en ninguna parte decimos algo que represente un delito, somos tres personas discutiendo -donde ellos me grabaron sin que yo lo supiera-, y lo único que les digo es que arreglen lo que no hicieron bien, si era nuestro primer proyecto. Nadie reconoce un delito o algo parecido.

-¿Y la famosa lencería rendida, que le da el nombre al caso?

-No hay ninguna lencería rendida, no existe. Mira, acá en Concepción había una funcionaria del gobierno regional, Tamara Vidal, todos los funcionarios tenían una fundación en la que habían metido a su pareja o un pariente, y Tamara había metido a su pareja con una fundación. La pillaron y le hicieron un sumario, y ella era la contraparte técnica de mi proyecto. Cuando se destapa el Caso Democracia Viva, Tamara contacta al socio de mi expareja, Matías Godoy, y le dice que ella va denunciar distintos proyectos, entre ellos el nuestro, y que eso lo va a perjudicar a él y lo mejor que puede hacer es autodenunciarse. Cuando este chico, asustado, se autodenuncia, muestra las cuentas de su empresa y en esa cartola aparece una compra -cerca de $35 mil-, en la tienda Intime. Nadie fue a investigar si realmente se habían comprado lencería o pantuflas, yo no sé que se compraron. Pero esa es la rendición de la empresa externa a la que yo contraté para pintar unas canchas, Yo no tengo acceso a eso, no puedo saber en qué gasta su plata la empresa que yo contrato.

Polizzi se convirtió en un fenómeno mediático al aparecer todos los días en la prensa

-Estando con arresto domiciliario, abrió su primera cuenta de contenido para adultos en Arsmate, el Onlyfans chileno, pero le retuvieron buena parte de las ganancias, ¿no?

-Durante 10 meses trabajé con esa plataforma y ahí recién, el Consejo de Defensa del Estado solicitó la retención de los ingresos. Me retuvieron más de $20 millones, pero durante los primeros 10 meses trabajé sin ningún problema. Esperaba el revuelo mediático que hubo, pero no conocía el negocio de las plataformas para adultos y nunca imaginé el volumen de las ganancias, fue una locura los primeros meses. Con toda la propaganda que me hizo la prensa, llegué a facturar entre $15 y $20 millones mensuales.

-Su caso reúne sexo, dinero y política, la combinación perfecta para la prensa.

-Crearon un monstruo que no se esperaban (ríe). De todas maneras, creo que fue una visión misógina la de bautizar el caso como “Lencería” solo por esta boleta que pertenece a una empresa de dos hombres. Cuando sale a la luz el caso, empezaron a circular fotos de mi Instagram, y como yo antes era modelo, tenía muchos fotos en bikini, entonces mezclaron todo y resultó algo muy sabroso para los matinales sobre todo, hablaron de mi todos los días durante un mes y medio. Ahí se fue instalando este discurso y esa imagen de la mujer del sur que es atractiva, pero un poco mala...

Estando con arresto domiciliario, decidió incursionar en el mundo del contenido para adultos

-El “me gustas porque eres bandida”....

-Exacto, subí a mi Instagram una foto en verano con una pelota de playa, cuando estaba con arresto total, y la tomó una empresa de telefonía y se hizo viral, y ahí mucha gente me decía que estaban esperando que abriera mi Onlyfans. Además, soy una chica cercana, no inalcanzable ni una diva lejana, y a eso apuntan estas plataformas de contenido amateur.

-Para muchos fue una provocación y recibió muchas críticas....

-Lo sé, pero ¿qué posibilidades tenía de crear ingresos estando con arresto domiciliario total? ¿Más encima acusada de estafa? ¿Quién me iba a dar teletrabajo así? ¿Y con dos niñas? Tenía que resolver.

-Está en Arsmate, abrió un Onlyfans y ahora debutó en Vodscene, un página que es como el Pornhub chileno...

-Si, pero siempre sola y representando personajes, lo mismo que he hecho siempre, jamás haría colaboraciones con chicos o chicas. No hay porno explícito, aunque sí doy un paso más allá porque aquí hay desnudo total. Acá estoy desnuda 100%.

Hace poco terminó una relación sentimental y está absolutamente soltera

-¿Le han llegado invitaciones a salir de famosos o futbolistas?

-Siempre me están escribiendo del mundo de la política y la farándula, pero no me ha salido ningún “pinche” (ríe).

-¿Está en pareja o soltera?

-Estuve en pareja hasta hace unos días, pero terminé y estoy soltera de nuevo.

-¿Dónde se ubica usted en el espectro político?

-Soy de centroizquierda.

-¿Si usted se creyera Therian, qué animal sería?

-La verdad me parece harto preocupante ese tema, pero así jugando, yo creo que definitivamente sería una gata, una gatúbela.

-¿Se siente preparada para el juicio que viene?

-Absolutamente, solo quiero pasar la página y seguir trabajando. Estoy con hartos proyectos en teatro y quiero montar ahí por septiembre en Santiago una exposición con cuadros de los personajes que he representado en estas plataformas, pintados por diferentes artistas. Y también me gustaría escribir un libro sobre mi experiencia en las plataformas para adultos.