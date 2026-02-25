Videos con imágenes de mujeres colombianas como si fueran mercancía sexual son generados con inteligencia artificial desde Alemania: hay más países afectados

La publicación digital, realizada con inteligencia artificial y replicada millones de veces, pertenece a una estrategia comercial internacional y fue desarrollada por una empresa dedicada a generar contenido artificial que utiliza locaciones de diversas ciudades - crédito @hyperconectado / X

En redes sociales se ha viralizado y reproducido más de nueve millones de veces un video creado con inteligencia artificial que muestra imágenes de mujeres tras vitrinas, cubiculos y sillas, como si fueran objetos de exhibición, y que se atribuye a la ciudad de Medellín.

Una investigación de Camilo Andrés García, reconocido en plataformas sociales como @HyperConectado, identificó el origen de este material y reveló que forma parte de una estrategia industrial para producir y hacer viral contenido sintético, generado por una agencia de marketing digital con sede en Frankfort, Alemania.

Según los hallazgos compartidos por el mismo en su cuenta oficial de X, antes Twitter, el video no es un caso aislado ni una simple producción viral.

La pista lleva a Bunny Honey Club, una agencia en Frankfurt que usa inteligencia artificial para crear videos que cosifican a las mujeres, repitiendo este formato para diferentes ciudades del mundo.

La versión del video relacionada con Medellín es solo una adaptación de una plantilla utilizada en serie para más de diez ciudades. Esto aumenta su impacto y el efecto negativo sobre la reputación local.

Producción industrial de videos sintéticos con inteligencia artificial

El modelo de Bunny Honey Club se basa en la producción automatizada y localizada de contenido. A través de la cuenta de TikTok @arthi.king, vinculada a la agencia, se han publicado videos con la misma estructura: mujeres generadas por IA, sentadas en vitrinas de vidrio iluminadas, con el nombre y la bandera de ciudades como Buenos Aires, Dublín, El Cairo o Hanói, según la misma investigación de @HyperConectado.

La información fue revelada tras una indagación en redes sociales, donde se determinó que la grabación corresponde a una serie de materiales diseñados desde Alemania para fomentar la visibilidad en plataformas digitales - crédito cpatura de pantalla @HyperConectado / X

Las únicas diferencias en estos videos son el nombre de la ciudad y los símbolos nacionales que aparecen en pantalla y el audio, que reflejan los acentos e idiomas de los paises de donde pretende ser estas mujeres IA. Este proceso de producción automatizada permite a la agencia multiplicar su material y adaptarlo fácilmente a diferentes contextos.

Hasta febrero de 2026 se habían identificado al menos 30 videos con la misma narrativa, todos destinados a plataformas virales y creados desde Frankfurt. El video de Medellín, en particular, ha acumulado más de nueve millones de visualizaciones en cuentas que lo replican, lejos de las fuentes originales.

Los signos de síntesis digital se aprecian en detalles, como la falta de piernas en los avatares, proporciones corporales irregulares y reflejos o texturas poco realistas.

El contenido creado por Bunny Honey Club sigue una ruta bien organizada de difusión en redes. El video original se publica en TikTok bajo el perfil @arthi.king, donde la agencia promociona sus servicios y menciona cifras como “más de 10 mil millones de visualizaciones”, según la investigación de @HyperConectado.

Luego, el material pasa a cuentas conocidas como “cazadores de viralidad”. Entre ellas, destacan @dom_lucre, un influencer estadounidense con 1,5 millones de seguidores, reconocido por difundir desinformación y monetizar publicaciones, y @kalletiRey, una cuenta anónima mexicana con cerca de nueve mil seguidores.

Estas cuentas toman el contenido, le añaden marcas de agua o relatos propios y lo redistribuyen en plataformas como X, Instagram, Kwai o YouTube.

Este fenómeno responde a una lógica de difusión automatizada, donde quienes replican el contenido amplifican su alcance sin vínculos formales con la agencia original, aunque obtienen beneficios económicos y notoriedad social por la viralidad alcanzada.

La reproducción masiva de la grabación en plataformas sociales es producto de un modelo de mercado liderado por una firma europea, que utiliza inteligencia artificial para desarrollar materiales similares en otras localidades - crédito captura de pantalla @HyperConectado / X

HyperConectado indicó que la publicación sobre Medellín alcanzó un pico de 9,5 millones de reproducciones en solo una hora en la cuenta replicadora principal, lo que muestra un patrón de circulación planificada y una rápida expansión de este tipo de videos.

Aunque se presenta como una agencia de marketing digital, Bunny Honey Club se define como un estudio de automatización con IA que se especializa en la producción de contenido para adultos y en la optimización de flujos de trabajo con inteligencia artificial.

En su página web, se muestran testimonios de clientes y cifras como “100 millones en ingresos para clientes” y “más de 10 mil millones de vistas alcanzadas”, lo que refuerza su imagen de liderazgo en el sector.

También, la agencia promociona oportunidades para modelos en ciudades como Frankfurt, Bali, París y Bangkok, bajo el lema “Haciendo Modelos de Millonarios — Conviértete en un Modelo Bunny Honey”.

Sin embargo, el núcleo de sus operaciones se centra en el uso de herramientas generativas de IA para crear miles de videos, modificando escenas y cuerpos según su criterio, sin restricciones ni supervisiones éticas. HyperConectado resume este modelo así: “El modelo de negocio donde la generación masiva de contenido sintético que cosifica a la mujer no es un efecto secundario: es el producto”.

Consecuencias y vacío ético en la difusión de videos IA

El impacto de la viralización de estos videos va más allá del ámbito digital y causa un daño real a la imagen y reputación de ciudades como Medellín, cuya transformación reputacional, construida durante años, se ve comprometida por una narrativa degradante creada en el exterior.

Según HyperConectado, la cosificación de las mujeres no es el resultado de fallos tecnológicos, sino el objetivo explícito del sistema productivo: “La cosificación de la mujer no es un accidente de la tecnología: es el producto que se vende”.

Ninguna de las plataformas implicadas, como TikTok, X, Instagram, Facebook, Kwai y YouTube, ha establecido advertencias sobre la naturaleza sintética del contenido ni ha limitado su difusión. Así, los usuarios terminan compartiendo material falso que refuerza estereotipos dañinos y consolida prejuicios perjudiciales.