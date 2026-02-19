Las reservas de agua dulce en Uruguay se reducen, la sequía no se revierte y el futuro climático es incierto

Alertan por déficit hídrico en Uruguay (Archivo/Captura Telenoche/Canal 4)

Los productores agropecuarios de Uruguay se quejan de la falta de lluvias que se registra desde hace meses en el país, que ha provocado un déficit hídrico en los departamentos del sur del país. El agro se queja de la sequía y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ha activado una serie de medidas para hacer frente a la situación. Pero el panorama hacia futuro es incierto. Y hasta se podría considerar pesimista porque no asoman lluvias en el horizonte y se prevén jornadas de calor.

A este panorama para el campo, se le suma otro factor para el consumo humano de agua. La represa de Paso Severino, que es una de las fuentes principales para Montevideo y el área metropolitana, ha reducido su capacidad, según informó el diario uruguayo El País. El artículo periodístico concluye que el escenario a futuro es poco alentador. ¿Por qué?

Las mediciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) así lo marcan.

Falta de alimentación y de agua para animales: dos consecuencias de la sequía en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

“Hay una gran incertidumbre porque las tendencias no están siendo claras”, dijo a ese medio Guadalupe Tiscornia, directora técnica del INIA. El último informe que tiene este instituto concluyó que hay mayores probabilidades de lluvias por debajo de lo normal en todo el país, y un 50% de probabilidades de temperaturas por encima de lo normal en todo el territorio uruguayo.

El fin de semana del 10 de enero se registraron precipitaciones en el país que dieron un “alivio” a los productores, pero esto no revirtió el escenario de sequía que existe en Uruguay. “En el sur prácticamente no ha llovido” desde ese fin de semana, repasó Tiscornia.

Esta falta de lluvias deriva en que haya poca agua disponible en el suelo. Y esto, a su vez, es una situación que se extiende desde octubre.

El escenario es “preocupante”, resumió Tiscornia en sus declaraciones a El País.

El escenario en 2023: vista general del embalse de Canelón Grande durante una grave sequía, en Canelones, Uruguay. 29 de junio, 2023. REUTERS/Alejandro Obaldia

Las tendencias climáticas que desarrolla Inumet, que van de febrero a abril, prevé que la temperatura media esté “entre normal y por encima de lo normal en todo el país”. Y, a su vez, estimó un 40% de probabilidad de que la temperatura esté por encima de lo normal. El mismo porcentaje adjudicó a “normal” y un 20% estimó que estará por debajo.

Para muchos uruguayos todavía está latente el recuerdo de 2023, cuando una fuerte sequía provocó que el agua que salía de los grifos de Montevideo sea salada. Ese déficit hídrico también provocó pérdidas millonarias para el sector agropecuario. Sin embargo, repetir ese escenario aún parece algo lejano: esa histórica sequía se dio tras tres años de falta de lluvias.

Pero las reservas de agua dulce se reducen. Paso Severino es una de las represas de las que se nutre la planta potabilizadora Aguas Corrientes, que se encarga de abastecer de agua potable a Montevideo y sus alrededores. Esa reserva redujo un 10% su capacidad en lo que va del año, según los datos de OSE, la empresa pública encargada del suministro de agua. La información fue citada en el artículo de El País.

El escenario en 2023: vista del bajo nivel de agua en la represa Canelón Grande (AP Foto/Santiago Mazzarovich)

A principios de año, Paso Severino contaba con una reserva de 51,7 millones de metros cúbicos y hubo una alta demanda por el calor. El martes, esa cantidad se había reducido a 43 millones de metros cúbicos. La pérdida fue de ocho millones de metros cúbicos.

La represa de Canelón Grande, que también nutre el sistema de Aguas Corrientes, también redujo la cantidad.

Y esta reducción de las reservas convive con un aumento de la demanda de agua potable en Montevideo y los alrededores. De todas maneras, los jerarcas del gobierno señalan que un escenario como el de 2023 no está previsto.