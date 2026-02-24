América Latina

La Fiscalía concluyó la investigación a Evo Morales por trata de personas y espera el inicio del juicio oral

El expresidente de Bolivia enfrenta una acusación de trata agravada de personas por el supuesto vínculo con una menor de edad. El fiscal asignado al caso informó el cierre de la etapa investigativa dentro del proceso penal

Guardar
El expresidente de Bolivia Evo
El expresidente de Bolivia Evo Morales asiste en un evento público este jueves, en Chimoré (Bolivia). EFE/ Jorge Abrego

La Fiscalía de Bolivia informó la conclusión de las investigaciones contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por una acusación de trata agravada de personas por la que enfrenta una orden de aprehensión. Con el cierre de la etapa investigativa, el caso entra a la fase del juicio oral.

El fiscal departamental de la ciudad de Tarija, Ernesto Mogro, explicó que le corresponde al Tribunal de Justicia emitir las notificaciones a las partes e iniciar la fase de juzgamiento. “El Ministerio Público ya ha presentado la prueba de cargo correspondiente que va a producirse dentro del juicio oral, público y contradictorio que se va a desarrollar; solamente estamos a la espera de que el Poder Judicial pueda realizar las citaciones correspondientes”, señaló Mogro.

El fiscal agregó que en caso de que Morales se ausente a la convocatoria judicial, podría enfrentar una nueva orden de aprehensión.

La causa que enfrenta el exmandatario tiene que ver con el presunto vínculo que tuvo con una menor de edad mientras ejercía la Presidencia de Bolivia. Los informes preliminares señalan que en 2016 Morales abusó de una joven de 15 años, con quien tuvo una hija a la que inscribieron en un registro civil de la localidad de Yacuiba (sur) y cuya partida de nacimiento fue uno de los disparadores de la investigación.

El expresidente Evo Morales (2006-2019)
El expresidente Evo Morales (2006-2019) habla en una rueda de prensa en Cochabamba (Bolivia). Imagen de archivo. EFE/Jorge Abrego

El proceso judicial fue iniciado en septiembre de 2024 cuando la entonces fiscal departamental Sandra Gutiérrez presentó una acusación formal por el delito de trata agravada de personas. En el caso fueron incluidos, además del expresidente, los padres de la presunta víctima, a quienes se acusa de haber actuado en complicidad y de haber recibido favores políticos.

Tras haberse ausentado de dos citaciones judiciales, el expresidente fue declarado en rebeldía el 17 de enero de 2025. La Justicia determinó entonces dictar su arraigo, la congelación de sus cuentas bancarias, la anotación preventiva de sus bienes y emitir una orden de aprehensión.

En tanto, la presunta víctima, Cindy S.V.P., y su hija, se encuentran en Argentina desde agosto de 2025 bajo refugio diplomático otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), luego de haber denunciado hostigamiento y persecución por parte de autoridades del gobierno anterior.

A raíz de este caso, Morales está atrincherado en su bastión político, en la región cocalera al centro del país, desde septiembre de 2024, donde sus seguidores mantienen una vigilia para evitar su captura. Tras haber desaparecido de la escena pública por 46 días por una convalecencia de salud, el jueves reapareció en un acto público en el que se declaró un “perseguido político”.

Evo Morales junto a simpatizantes
Evo Morales junto a simpatizantes del MAS en Cochabamba

Durante un discurso frente a sus seguidores en la localidad de Chimoré (centro), Morales manifestó su intención de reorganizar su fuerza política y presentó a los candidatos que respalda para las elecciones autonómicas del 22 de marzo.

La semana pasada, la Policía de Bolivia afirmó que ejecutará la orden de captura contra el líder cocalero “en el momento, modo y lugar oportunos”.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE, el subcomandante policial, Juan Román Peña, afirmó que no puede develar la estrategia de aprehensión, pero afirmó que “se está trabajando” para generar las condiciones necesarias que permitan proceder con la ejecución de la orden de arresto.

Temas Relacionados

BoliviaEvo MoralesFiscalíatrata de personas

Últimas Noticias

Operativo conjunto entre Ecuador y EE.UU. permitió incautar más de tres toneladas de cocaína en altamar

Parte de la droga será analizada en Ecuador y el resto trasladado a Estados Unidos para su destrucción

Operativo conjunto entre Ecuador y

La comunidad salvadoreña en Barcelona contará con trámite exprés del Documento Único de Identidad

La reciente iniciativa, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional, busca acercar servicios esenciales a la población migrante e impulsar la modernización en la atención a la diáspora

La comunidad salvadoreña en Barcelona

Un decreto de Rodrigo Paz limita las facultades del vicepresidente y genera el rechazo de Edmand Lara

La norma reduce el presupuesto y las responsabilidades administrativas de la Vicepresidencia. En medio de la disputa, Lara denuncia que lo convirtieron en “un empleado” del gabinete

Un decreto de Rodrigo Paz

Anabel Hernández: “Militares y políticos de Ecuador fueron sobornados por los cárteles mexicanos”

La investigadora afirmó que testimonios de narcotraficantes apuntan a complicidad estatal para facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación en el país

Anabel Hernández: “Militares y políticos

Al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por las lluvias en el sureste de Brasil

El saldo de víctimas en el sureste brasileño sigue creciendo tras las intensas precipitaciones que provocaron el desborde de ríos, inundaciones y deslizamientos, mientras continúa la búsqueda de personas por parte de los equipos de rescate

Al menos 20 muertos y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cultura anuncia conciertos y festivales

Cultura anuncia conciertos y festivales gratuitos en 2026: Carin León encabezará uno de los eventos

Roy Barreras pidió acuerdo en el Pacto Histórico y criticó falta de diálogo en la coalición: “Llamé a Iván Cepeda, no me contestó”

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella mantienen la mayor intención de voto para las elecciones presidenciales en Colombia: esto dice encuesta de Celag

Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los beneficiarios que reciben su pago hoy 24 de febrero

Cuáles son los efectos de beber bebidas alcohólicas y energéticas como el café en personas con hipertensión

INFOBAE AMÉRICA
Murtra asegura que Telefónica ejecuta

Murtra asegura que Telefónica ejecuta el ERE según lo previsto, pero aún negocia acuerdos en zonas rurales

Arbeloa: "La UEFA tiene la oportunidad de no dejar en un eslogan la lucha contra el racismo"

SOLTI lanza una formación pionera para que pacientes con cáncer de mama ayuden en la toma de decisiones en ensayos

Zelenski impone sanciones contra "académicos" y responsables de "difundir propaganda" a favor de Rusia

Marionetas, música brasileña, teatro a pie de calle y danza, en la programación de marzo de 21 distritos

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand se vuelve a

Russell Brand se vuelve a declarar no culpable en nueva audiencia judicial por delitos sexuales

Melissa Gilbert sorprendió en redes al cantar y bailar en medio de la polémica que rodea a Timothy Busfield

Hilary Duff se despide de Robert Carradine, su entrañable papá en ‘Lizzie McGuire’: “Esto duele mucho”

Timothée Chalamet da los primeros detalles de ‘Dune 3′ y se compara con Heath Ledger y Marlon Brando: “Algo de ellos está ahí”

La segunda parte de Bridgerton 4 explora alianzas inesperadas