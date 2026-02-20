Evo Morales reapareció en su bastión de Cochabamba y la Policía confirmó que prepara su aprehensión

Evo Morales reapareció en público en su bastión de Cochabamba tras un mes ausente

Después de más de un mes fuera de la escena pública, el ex presidente Evo Morales reapareció este jueves en su bastión sindical y político del Trópico de Cochabamba, mientras la Policía de Bolivia confirmó que ejecutará la orden de aprehensión en su contra “en el momento, modo y lugar oportunos”, dentro de una investigación penal por trata agravada de personas.

El ex mandatario participó en un acto político en la localidad de Chimoré, donde encabezó la proclamación de candidatos a alcaldías y gobernaciones con miras a las elecciones regionales y municipales previstas para el 22 de marzo. En su primera aparición pública desde inicios de año, Morales llegó al evento con gafas oscuras y montado en un tractor, y buscó despejar las versiones sobre su prolongada ausencia. “Aquí estoy y no me voy a ir”, dijo ante sus seguidores.

Morales explicó que su alejamiento se debió a un cuadro de chikungunya.

“A cuidarse de esa enfermedad llamada chikungunya, gravísimo. Me ha sorprendido. Pero gracias a la junta médica del sector privado —no quiero comentar por ahora del sector público, me abstengo— un grupo de médicos después de dos semanas de problemas organizaron una junta médica. Eso me salvó. Acá estamos con vida”, declaró durante el acto.

Evo Morales explicó que su alejamiento se debió a un cuadro de chikungunya

También ratificó su intención de reorganizar su fuerza política, el Movimiento al Socialismo, luego de la fractura interna que derivó en la pérdida del poder tras casi dos décadas de hegemonía. Aunque su partido no se encuentra habilitado formalmente para competir en los comicios, Morales presentó públicamente a sus postulantes y llamó a respaldarlos en las urnas.

El ex mandatario lanzó duras críticas al presidente Rodrigo Paz, a quien responsabilizó por el deterioro de la situación social y laboral.

“Este gobierno está destrozando Bolivia. Ahora no hay trabajo. Un hermano sale en la mañana a buscar trabajo en la construcción o descargar, no encuentra. Vuelve vacío. ¿Qué comen los niños? Su compañera busca lavar ropa casa por casa, no encuentra”, afirmó ante los asistentes.

Morales también cuestionó a Estados Unidos y aludió a la situación de Cuba al señalar que el cerco petrolero constituye “un genocidio”.

Evo Morales junto a simpatizantes del MAS en Cochabamba

“Toda nuestra solidaridad al pueblo cubano, a las empresas que quieren vender, llevar a Cuba. Amenazan, persiguen a pueblos, gobiernos que quieren llevar alimentos a Cuba, no los dejan”, sostuvo durante su discurso.

Orden de captura

En paralelo, la Policía ratificó que mantiene vigente la orden de captura contra el ex gobernante, emitida en 2024. El subcomandante policial, Juan Román Peña, explicó que la institución no fija fechas públicas para este tipo de procedimientos.

“Siempre planifica cualquier operación, no realiza ningún acto improvisado”, declaró al ser consultado sobre el cumplimiento de la medida judicial.

Peña precisó que la ejecución de la orden se realizará cuando se reúnan las condiciones necesarias.

“Vamos a ver el tiempo oportuno, esas estrategias que la Policía tiene y no puede develar; vamos a determinar el tiempo, el modo y el lugar preciso para llevar a cabo nuestras acciones policiales”, señaló. Añadió que el trabajo operativo continúa en marcha y que se requiere garantizar la seguridad para proceder.

El ex presidente de Bolivia Evo Morales asiste en un evento público en Chimoré (EFE/ Jorge Abrego)

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, cuando se conoció la investigación penal en su contra por un caso de trata agravada de personas. Según la Fiscalía, el ex mandatario es investigado por una presunta relación con una menor de edad, con quien habría tenido un hijo en 2016, cuando aún ejercía la Presidencia.

En los meses posteriores a la emisión de la orden de captura, la Policía no pudo ingresar a la región debido a bloqueos de carreteras organizados por simpatizantes de Morales, que se extendieron durante 24 días. Desde finales de 2024, grupos de seguidores mantienen una vigilia permanente en la zona para impedir su detención, lo que ha convertido al Chapare en el principal foco de tensión entre el ex mandatario y las fuerzas de seguridad.

(Con información de The Associated Press y EFE)