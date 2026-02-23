García Troche, la expareja de Sebastián Marset, fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad en Paraguay

La ex pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche, fue enviada a una cárcel de máxima seguridad para mujeres (@AM_1080)

Vestida completamente de rojo y con la cara tapada, Gianina García Troche avanza por los pasillos de un centro penitenciario paraguayo junto a policías que la escoltan. La ex pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset está en prisión preventiva en ese país, donde se la acusa de ser parte de una banda internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. La mujer se traslada hacia una cárcel de máxima seguridad para mujeres.

La vida en la prisión de García Troche ha sido noticia varias veces, tanto por su estado de salud como por advertencias que ha hecho el padre de sus hijos desde un lugar desconocido. La imputada ha sufrido convulsiones, que motivaron su internación en terapia intensiva.

García Troche está presa en Paraguay mientras avanzan las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos. La mujer fue detenida en Barajas en julio de 2024 y estuvo en la prisión militar de Viñas Cue. En octubre de 2025, en una indagatoria, la imputada contó que no estaba más en pareja con Marset.

García Troche fue trasladada el 20 de febrero, según informó el Ministerio de Justicia de ese país. Ingresó al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, a un pabellón “de máxima seguridad para mujeres”, de acuerdo al comunicado. Esto se realizó “en cumplimiento de la orden judicial emanada del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado”, expresa el texto.

“El procedimiento de traslado e ingreso se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, conforme a los protocolos vigentes, y con la coordinación interinstitucional correspondiente, garantizando en todo momento el resguardo de la integridad física de la persona privada de libertad y del personal interviniente”, detalló el Ministerio de Justicia en el comunicado posteado en la red social X.

Además, las autoridades paraguayas también informaron que García Troche fue sometida a controles médicos de rigor, a la verificación de identidad y al registro administrativo correspondiente. Ahora la imputada quedó “a disposición del sistema penitenciario, bajo la administración del Ministerio de Justicia”.

García Troche estará en un lugar en el que hay otras 13 reclusas, pero permanecerá aislada, sin interacción con ninguna de ellas, consignó El Observador. Tendrá solo dos horas para hacer actividad física y podrá recibir visitas solo de sus abogados y familiares directos.

Las advertencias de García Troche en la cárcel

En la cárcel militar paraguaya Viñas Cue, Gianina García Troche no la pasó bien. Así lo relató ella misma, en una videolllamada que en diciembre fue difundida en su cuenta de Tik Tok.

Gianina García Troche, la madre de los hijos de Marset, denuncia que tiene el cuerpo lleno de hematomas y que está con una vía en la prisión (tiktok @gianina.garcia.tr)

“El día que tomé la decisión de entregarme tuve que tomar la decisión de ser mujer para ser mamá. Perdí el amor de mi vida, que era Sebastián. Tengo tres hijos acá y otro hijo en otro lado. Mi familia se rompió por completo. Yo no busco salir, que se diga que soy inocente. Yo busco justicia”, comenzó García Troche en esa publicación en la que se aclaraba que la videollamada está permitida.

La imputada –que hacía poco había salido de la terapia intensiva– relató que su cuerpo estaba “lleno de hematomas” y señaló que tuvo “convulsiones cuatro veces”.

“No aguanto más. Me están queriendo matar. Y no voy a dejar que me maten porque hubiera preferido morir al lado del amor de mi vida que es Sebastián Marset. Me quedé sin familia. Mis hijos sufren, él sufre. No estoy más con él, no. Desde el día que me entregué no estoy más con él”, dijo la mujer desde la cárcel, una declaración que ya había expresado en otra indagatoria.“No tengo un aire acondicionado, no tengo una televisión. ¿Quién soy? ¿Una pedófila? ¿Una asesina? ¿Una terrorista? ¿Quién soy para estar así?”, agregó.

Mientras estaba en esa cárcel, militares paraguayos interceptaron un celular que su hermano le había intentado hacer llegar.