América Latina

Chile mantiene permiso para cazar jabalíes todo el año en La Araucanía

La especie fue introducida para criadero hace décadas y se ha expandido causando graves daños a los agricultores

No existe límite de ejemplares
No existe límite de ejemplares para cazar, pero se debe contar con el permiso respectivo para portar armas de fuego.

El gobierno informó que el permiso para cazar jabalíes en toda la región de La Araucanía se mantiene durante todo el año, debido a que la especie ha sido declarada como una plaga destructiva tras causar graves daños a agricultores locales y poner en riesgo la proliferación de la Araucaria, árbol nativo de los bosques andinos del centro-sur de Chile y Argentina.

Así lo confirmó este domingo el seremi de Agricultura, Carlos Labrín, quien sostuvo que el permiso para portar armas de fuego y cazar dichos cerdos salvajes está vigente, siempre que se tenga dicho documento emitido por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y a pesar del Estado de Excepción que se mantiene en toda la Macrozona Sur ininterrumpidamente desde el mayo de 2022.

“Se permite la caza durante todo el año sin límite de ejemplares, ya que se tiene registro de que provocan daño a la agricultura, a la biodiversidad y también a la seguridad (de las personas), pero esto siempre en el marco de la normativa vigente de caza, donde las personas tienen que tener su carnet correspondiente y además contar con las autorizaciones del dueño del terreno donde se encuentra la especie”, señaló, según consignó BioBíoChile.

Debido a esto, no se puede cazar en parques nacionales, reservas, monumentos naturales ni áreas urbanas o a menos de 400 metros de viviendas rurales, mientras que las sanciones por cazar sin permiso o fuera de zona puede acarrear multas de hasta $1.700.000 (USD 1,470) y el decomiso del armamento.

Los jabalíes se alimentan de
Los jabalíes se alimentan de los piñones de la Araucaria, árbol milenario en peligro de extinción.

Araucarias en peligro

El jabalí, considerado una de las especies más destructivas del mundo, fue introducido en Chile principalmente entre las décadas de 1940 y 1960 importado principalmente desde Alemania con fines de caza y crianza comercial, expandiéndose posteriormente por escapes y liberaciones, particularmente tras cruzar la cordillera desde Argentina.

De acuerdo a una investigación publicada por la revista científica PeerJ Life and Environment el año pasado y citada por BioBíoChile, los jabalíes estarían poniendo en serio peligro la reproducción de la Araucaria, milenaria conífera en peligro de extinción desde hace más de una década en el país.

El estudio estableció que en el Parque Nacional Villarrica (800 kms al sur de Santiago), en la Región de la Araucanía, un verdadero santuario ecológico cubierto de araucarias, viven aproximadamente 1.4 jabalíes por kilómetro cuadrado, cifra que definitivamente representa una amenaza para su biodiversidad.

Según Oliver Keuling, investigador senior del Instituto de Investigación de Vida Silvestre Acuática y Terrestre de la Universidad de Medicina Veterinaria en Hannover, Alemania, estos cerdos salvajes “consumen las semillas, afectando la regeneración del bosque. Dado que el bosque ofrece recursos alimenticios limitados, es probable que los jabalíes dependan en gran medida de estas semillas”, aseguró.

