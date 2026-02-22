El fallecimiento de Willie Colón conmueve a la comunidad musical en Panamá

ARCHIVO - El legendario salsero Willie Colón posa para un retrato en la Ciudad de México, el 5 de marzo de 2009. Colón, considerado por muchos como el "arquitecto de la salsa urbana", falleció el sábado 21 de febrero de 2026 a los 75 años. (Foto AP/Gregory Bull, archivo)

Willie Colón murió este sábado en Nueva York a los 75 años, un hecho que sacudió profundamente a la comunidad musical de Panamá. Panamá no solo fue testigo del auge del artista, sino que acogió su talento desde los primeros años, convirtiéndose en escenario recurrente de sus giras y fuente de inspiración para varias de sus obras. Personalidades clave de la música latina y la política panameña expresaron públicamente su pesar y gratitud, recordando la profunda huella de Colón en la identidad sonora del país.

El vínculo de Willie Colón con Panamá se remonta a la década de 1970, cuando llegó al país junto a Héctor Lavoe y fue recibido con entusiasmo por la escena local. El investigador musical panameño Mario García Hudson destacó que Colón logró integrar elementos de la “murga” —ritmo típico panameño— en su repertorio, una muestra de su diálogo musical con la cultura local. Para García Hudson, Colón cimentó una relación tan estrecha con el país que incorporó temas del repertorio panameño en sus grabaciones tras su paso por el istmo.

Durante los años siguientes, Colón mantuvo una presencia constante en eventos emblemáticos como los Carnavales, alternando escenarios con agrupaciones locales y consolidando su popularidad entre el público panameño. Su última presentación tuvo lugar en la apertura de los Premios Juventud, realizados en la Ciudad de Panamá en 2023, donde interpretó “La Murga de Panamá”.

Willie Colón, hijo de padres puertorriqueños y figura icónica nacida en el Bronx, revolucionó la salsa con su dominio del trombón - crédito @RubénBlades/X

La influencia del artista sobrepasó lo estrictamente musical y se manifestó en lazos personales y colaboraciones que trascendieron generaciones. Rubén Blades, figura indiscutible de la salsa y socio artístico de Colón, confirmó su fallecimiento y manifestó su pesar, enviando sus condolencias a la familia.

El compositor panameño Omar Alfanno también expresó en redes sociales que la voz y el trombón de Colón, llenos de espíritu barrial, marcaron una época para la salsa latinoamericana.

Relación musical y aportes icónicos

En la memoria colectiva panameña permanece el célebre dúo que Willie Colón formó con Rubén Blades en los años setenta. Juntos dieron vida a álbumes considerados históricos para el género: “Siembra” (1978) y “Maestra vida” (1980), ambos bajo el sello Fania Records. Esta colaboración redefinió el rumbo de la salsa, transformándola en “crónica social” de América Latina y el Caribe. Temas como “Pablo Pueblo” y “Pedro Navaja” impulsaron una idea de salsa vinculada a la conciencia social, fenómeno que elevó la reputación del género más allá del entretenimiento bailable.

Willie Colón fue detenido en Lima tras ser acusado de plagio por el tema “Llegó la banda”, pero salió libre tras nueve horas y sin cargos formales.

Con Omar Alfanno, Colón elaboró otra pieza fundamental: “El Gran Varón” (1989), que sigue resonando décadas después de su estreno. Alfanno calificó a Colón como el único capaz de imprimir a la canción un misticismo vocal que la hizo inmortal. Además de estos éxitos, Colón dedicó obras al país centroamericano, como “La Murga de Panamá” y “Panameña”, ambos de 1970 junto a Héctor Lavoe, reforzando la influencia panameña en su repertorio internacional.

Para Mario García Hudson, personajes como Willie Colón encontraron en Panamá un público atento y dispuesto a celebrar la evolución de la salsa. El investigador asegura que Colón no solo interpretó temas panameños, sino que los llevó a estudio, grabándolos con sello propio, ampliando así su relación con la identidad cultural local.

Repercusiones y homenajes en Panamá

La noticia de la muerte de Willie Colón impactó rápidamente en la esfera pública panameña. Políticos, músicos y diversas figuras expresaron su respeto al artista que consideraban uno de los pilares de la música latina con vínculos sólidos en el país.

La sociedad creativa de Willie Colón y Rubén Blades marcó el pico de popularidad de la salsa durante los años 70 - crédito EFE y Europa Press

Rubén Blades, a través de un mensaje en redes sociales recogido por EFE, dijo: “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”. Omar Alfanno, por su parte, subrayó la capacidad de Colón para alegrar al público durante décadas, afirmando sobre “El Gran Varón” que “nadie más que él podía imprimirle ese misticismo vocal que la hizo inmortal”. A su homenaje agregó: “Dios lo tenga en su gloria y le dé la paz eterna. Hoy hay salsa en el cielo porque llegó ‘El Malote’”.

El ministro de Ambiente y exalcalde de Ciudad de Panamá, Juan Carlos Navarro, también evocó los lazos del artista con la capital y relató: “En diciembre de 2005 tuve el honor de entregarle las llaves de la Ciudad de Panamá por sus aportes a la música latina y sus lazos con nuestro país”. Navarro recordó el sentido agradecimiento de Colón en ese acto, cuando le expresó que “Panamá era su segunda casa”.