América Latina

José Antonio Kast criticó el déficit fiscal anunciado por el gobierno de Boric

El tercer trimestre de 2025 marcó un 3,55% en contraste al 2,2% previsto

Guardar
“El tiempo nos dio la
“El tiempo nos dio la razón”, señaló el presidente electo.

El viernes pasado, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicaron la última edición de su Informe de Finanzas Públicas, el que arrojó un déficit estructural de 3,55% del Producto Interno Bruto (PIB) en el último trimestre de 2025, asunto que representa el tercer incumplimiento en la meta fiscal que se propuso el gobierno de Gabriel Boric y que tiene más que preocupados a las autoridades del gobierno entrante de José Antonio Kast.

Desde la Dipres explicaron que dicho débito se debe a los "ajustes cíclicos" del precio del cobre y a una “recaudación tributaria no minera” que alcanzó su nivel más bajo en los últimos 10 años.

En simple, este “agujero fiscal” se produce “cuando hay un exceso de gastos por sobre los ingresos y el déficit se cubre con deudas”, según explicó el economista de la Universidad Católica, William Díaz, a BioBíoChile.

En adición, desde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) levantaron la alarma por un probable nueva error en la estimación de ingresos, asunto por el cual el presidente electo José Antonio Kast, alzó la voz a la vuelta de sus vacaciones asegurando que, cifras más, cifras menos, “el tiempo nos dio la razón”.

Tocante a un posible juicio político contra el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, Kast recordó que los parlamentarios están en su derecho de “generar comisiones investigadoras y acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información”.

El Ministro de Hacienda, Nicolas
El Ministro de Hacienda, Nicolas Grau, podría ser objeto de un juicio político.

“Ordenar la casa”

En paralelo, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), criticó la política económica de la administración de Boric, asegurando que la decisión de endeudar al Estado fue “consciente” y que ahora les toca a ellos “ordenar la casa”.

De acuerdo a la autoridad entrante, el gasto superior a los USD 10 mil millones y el déficit que pasó de 1,1% a 3,55% no se deben a un simple error de cálculo.

“Cuando hay errores permanentes durante tres o cuatro años, yo creo que ya no se trata de un error involuntario. Yo creo que conscientemente se definió seguir manteniendo una presión de gasto público, que hoy día nos tiene en una situación fiscal bastante estrecha y compleja para las iniciativas que debe desarrollar un nuevo gobierno”, afirmó.

Debido a esto, aseguró que una vez asumido el mando la nueva administración se abocará a solucionar problemas urgentes -como la reconstrucción tras los incendios que afectaron al sur del país-, pero declinó respaldar de antemano un juicio político contra Grau.

“Las definiciones respecto a las acusaciones constitucionales a ministros de Estado son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Si hay una mayoría que estima que debe acusarse al ministro, juntarán las firmas necesarias, presentarán el libelo acusatorio y se resolverá en el Parlamento”, remató Alvarado.

Temas Relacionados

ChileDéficit fiscalJosé Antonio KastGabriel BoricNicolás GrauClaudio Alvarado

Últimas Noticias

Accidente ferroviario obligó a cerrar temporalmente uno de los Centros de Visitantes del Canal de Panamá

Equipos de seguridad y salud atendieron el evento mientras se realizaban verificaciones en el área.

Accidente ferroviario obligó a cerrar

El Salvador y Costa Rica concentran sus exportaciones en el mercado centroamericano

La información recabada en el informe de la CEPAL señala que las relaciones comerciales de estos países se enfocan prioritariamente en intercambios dentro del istmo, mientras otras naciones buscan mercados internacionales fuera de la zona

El Salvador y Costa Rica

Polémica en Chile por bono estatal que le subió el sueldo al Presidente Boric

El mandatario tuvo un aumento en su salario bruto de unos $3 millones (USD 2,600) por su buena gestión, asunto que fue tildado como “escandaloso” desde la oposición

Polémica en Chile por bono

Generación limpia gana terreno mientras se redefine el futuro energético de Panamá

El aumento del consumo y la incorporación de nuevas fuentes plantean retos técnicos y oportunidades para el sector

Generación limpia gana terreno mientras

Estados Unidos retiró visas a tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”

La decisión del Departamento de Estado señala que realizaron “actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones”

Estados Unidos retiró visas a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Como “descarado” y “sin vergüenza”,

Como “descarado” y “sin vergüenza”, así calificaron en redes sociales a ‘el Costeño’, el capturado en Tolima que posó sonriente en rueda de prensa

Tres agentes heridos tras una explosión en la Escuela de Gendarmería: investigan un paquete sospechoso

Karol G quedó absuelta tras el retiro de una demanda por presunto plagio en Miami, Estados Unidos

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de febrero: afectado un carril en James Sullivan por concentración de personas

Juan Fernando Cristo entuteló a Abelardo de la Espriella por presunta vulneración a su honra y buen nombre

INFOBAE AMÉRICA
¿Tienen los gatos domésticos las

¿Tienen los gatos domésticos las claves para entender el cáncer de mama humano?

Manifestantes protestan contra reforma laboral en Argentina en jornada de huelga nacional

Vecinos del edificio incendiado en Campanar (Valencia), "una gran familia" dos años después de la tragedia

La junta de accionistas de Molins aprueba la adquisición de la portuguesa Secil

Reportan la primera muerte por sarampión en Guerrero, sur de México

ENTRETENIMIENTO

Priscilla Presley revela cómo pasaba

Priscilla Presley revela cómo pasaba sus noches de noviazgo con Elvis Presley cuando aún era una adolescente

La lucha de Eric Dane contra la esclerosis lateral amiotrófica: desde un pequeño dolor en la mano hasta el fatal desenlace

Murió Eric Dane: el doloroso adiós de Patrick Dempsey y sus compañeros de ‘Grey’s Anatomy’

Peaky Blinders en 2026: el exilio de Tommy, la aparición de Duke Shelby y la batalla generacional por el control del legado

Se frustra el regreso de Ben Solo: cancelan la secuela más esperada de Star Wars