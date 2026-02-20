José Antonio Kast criticó el déficit fiscal anunciado por el gobierno de Boric

“El tiempo nos dio la razón”, señaló el presidente electo.

El viernes pasado, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicaron la última edición de su Informe de Finanzas Públicas, el que arrojó un déficit estructural de 3,55% del Producto Interno Bruto (PIB) en el último trimestre de 2025, asunto que representa el tercer incumplimiento en la meta fiscal que se propuso el gobierno de Gabriel Boric y que tiene más que preocupados a las autoridades del gobierno entrante de José Antonio Kast.

Desde la Dipres explicaron que dicho débito se debe a los "ajustes cíclicos" del precio del cobre y a una “recaudación tributaria no minera” que alcanzó su nivel más bajo en los últimos 10 años.

En simple, este “agujero fiscal” se produce “cuando hay un exceso de gastos por sobre los ingresos y el déficit se cubre con deudas”, según explicó el economista de la Universidad Católica, William Díaz, a BioBíoChile.

En adición, desde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) levantaron la alarma por un probable nueva error en la estimación de ingresos, asunto por el cual el presidente electo José Antonio Kast, alzó la voz a la vuelta de sus vacaciones asegurando que, cifras más, cifras menos, “el tiempo nos dio la razón”.

Tocante a un posible juicio político contra el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, Kast recordó que los parlamentarios están en su derecho de “generar comisiones investigadoras y acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información”.

El Ministro de Hacienda, Nicolas Grau, podría ser objeto de un juicio político.

“Ordenar la casa”

En paralelo, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), criticó la política económica de la administración de Boric, asegurando que la decisión de endeudar al Estado fue “consciente” y que ahora les toca a ellos “ordenar la casa”.

De acuerdo a la autoridad entrante, el gasto superior a los USD 10 mil millones y el déficit que pasó de 1,1% a 3,55% no se deben a un simple error de cálculo.

“Cuando hay errores permanentes durante tres o cuatro años, yo creo que ya no se trata de un error involuntario. Yo creo que conscientemente se definió seguir manteniendo una presión de gasto público, que hoy día nos tiene en una situación fiscal bastante estrecha y compleja para las iniciativas que debe desarrollar un nuevo gobierno”, afirmó.

Debido a esto, aseguró que una vez asumido el mando la nueva administración se abocará a solucionar problemas urgentes -como la reconstrucción tras los incendios que afectaron al sur del país-, pero declinó respaldar de antemano un juicio político contra Grau.

“Las definiciones respecto a las acusaciones constitucionales a ministros de Estado son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Si hay una mayoría que estima que debe acusarse al ministro, juntarán las firmas necesarias, presentarán el libelo acusatorio y se resolverá en el Parlamento”, remató Alvarado.