Chile: prisión preventiva para el cabecilla de un grupo radical mapuche

Sobre Henríquez pesaba una orden de captura desde 2024.

Prisión preventiva decretó la tarde de este martes el Tribunal de Garantía de Carahue (740 kms al sur de Santiago) para Sergio Henríquez Valenzuela, señalado como el líder del grupo radical Weichán Auka Mapu (WAM), quien fue imputado por el crimen del comunero mapuche Manuel Huenupil, hecho ocurrido en mayo de 2022.

La noticia fue confirmada por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien previo a la audiencia de formalización detalló que en contra de Henríquez “existía una orden de detención liberada en septiembre del año 2024 por el delito de homicidio en contra de un comunero mapuche, don Manuel Huenupil, hecho ocurrido el día 5 de mayo del 2022”.

“El homicidio de este comunero mapuche se produce en el contexto en que él (Huenupil), junto con integrantes de su familia y miembros de una comunidad ocupaban un predio en el sector La Suerte en la comuna de Carahue, hasta donde llegó el imputado junto con un grupo de personas fuertemente armadas y dispararon en contra de la víctima“, agregó el persecutor.

Henríquez fue apresado por la mañana cuando se aprestaba a retirar una cédula de identidad en el Registro Civil de Tirúa (a 20 kms de Carahue), y antes de entrar a la audiencia, Garrido recordó que en esta causa “existen ya personas que han sido acusadas y respecto de quienes está fijado el juicio oral para el mes de junio”.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó que Henríquez es uno de los líderes de la WAM.

Prisión preventiva

Así las cosas, y tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Fabiola Cancino decretó tres meses para investigación y la medida cautelar de prisión preventiva para el líder de la WAM, puesto que existe un evidente riesgo de fuga y su libertad representa un peligro para la sociedad.

Al respecto, Alejo Apraiz, representante de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en la Macrozona Sur, dijo estar optimista de que al final de la investigación “dejen tras las rejas a estos delincuentes, ya que es la única forma de ir paso a paso consiguiendo la anhelada paz para La Araucanía”.

Por su parte, el abogado defensor de Henríquez, Rubén Salas, negó que su representado sea miembro y menos el cabecilla de la WAM, y aseguró que el crimen se debió simplemente a una disputa por terrenos entre comuneros mapuches.

“Es un homicidio simple, un problema entre comuneros que termina en un desenlace fatal y lamentable (...) ¿Qué es lo relevante de poner unas fotos de un fusil que no tienen nada, ninguna relevancia para el esclarecimiento de los hechos? Es vincular la peligrosidad de mi representado a la pertenencia de una supuesta organización subversiva”, argumentó.

Finalmente, Henríquez fue trasladado a la cárcel de Temuco a la espera del juicio oral que comenzará en junio, causa que ya tiene a otros nueve acusados también en prisión preventiva.