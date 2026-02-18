América Latina

Chile: prisión preventiva para el cabecilla de un grupo radical mapuche

Sergio Henríquez Valenzuela, líder de la Weichán Auka Mapu (WAM), es acusado del crimen de un comunero en 2022

Guardar
Sobre Henríquez pesaba una orden
Sobre Henríquez pesaba una orden de captura desde 2024.

Prisión preventiva decretó la tarde de este martes el Tribunal de Garantía de Carahue (740 kms al sur de Santiago) para Sergio Henríquez Valenzuela, señalado como el líder del grupo radical Weichán Auka Mapu (WAM), quien fue imputado por el crimen del comunero mapuche Manuel Huenupil, hecho ocurrido en mayo de 2022.

La noticia fue confirmada por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien previo a la audiencia de formalización detalló que en contra de Henríquez “existía una orden de detención liberada en septiembre del año 2024 por el delito de homicidio en contra de un comunero mapuche, don Manuel Huenupil, hecho ocurrido el día 5 de mayo del 2022”.

“El homicidio de este comunero mapuche se produce en el contexto en que él (Huenupil), junto con integrantes de su familia y miembros de una comunidad ocupaban un predio en el sector La Suerte en la comuna de Carahue, hasta donde llegó el imputado junto con un grupo de personas fuertemente armadas y dispararon en contra de la víctima“, agregó el persecutor.

Henríquez fue apresado por la mañana cuando se aprestaba a retirar una cédula de identidad en el Registro Civil de Tirúa (a 20 kms de Carahue), y antes de entrar a la audiencia, Garrido recordó que en esta causa “existen ya personas que han sido acusadas y respecto de quienes está fijado el juicio oral para el mes de junio”.

El fiscal regional de La
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó que Henríquez es uno de los líderes de la WAM.

Prisión preventiva

Así las cosas, y tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Fabiola Cancino decretó tres meses para investigación y la medida cautelar de prisión preventiva para el líder de la WAM, puesto que existe un evidente riesgo de fuga y su libertad representa un peligro para la sociedad.

Al respecto, Alejo Apraiz, representante de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en la Macrozona Sur, dijo estar optimista de que al final de la investigación “dejen tras las rejas a estos delincuentes, ya que es la única forma de ir paso a paso consiguiendo la anhelada paz para La Araucanía”.

Por su parte, el abogado defensor de Henríquez, Rubén Salas, negó que su representado sea miembro y menos el cabecilla de la WAM, y aseguró que el crimen se debió simplemente a una disputa por terrenos entre comuneros mapuches.

“Es un homicidio simple, un problema entre comuneros que termina en un desenlace fatal y lamentable (...) ¿Qué es lo relevante de poner unas fotos de un fusil que no tienen nada, ninguna relevancia para el esclarecimiento de los hechos? Es vincular la peligrosidad de mi representado a la pertenencia de una supuesta organización subversiva”, argumentó.

Finalmente, Henríquez fue trasladado a la cárcel de Temuco a la espera del juicio oral que comenzará en junio, causa que ya tiene a otros nueve acusados también en prisión preventiva.

Temas Relacionados

Sergio Henríquez ValenzuelaWeichán Auka Mapu (WAM)Manuel HuenupilChileLa AraucaníaGrupo radical mapucheRoberto Garrido

Últimas Noticias

Panamá sumó 309 mil contratos nuevos en 2025 pero sigue lejos del nivel prepandemia

El avance frente a 2024 coincide con más permisos laborales a extranjeros y con nuevas inserciones juveniles a través de Mi Primer Empleo

Panamá sumó 309 mil contratos

El pleno del congreso ecuatoriano inicia el juicio político contra el presidente de la judicatura

Se necesitan al menos 101 votos para apartarlo del cargo

El pleno del congreso ecuatoriano

Detectan giros millonarios de hijas de dueños de Conexión Ganadera: tenían un “rol activo” en la megaestafa

Marcela Carrasco, la hija de uno de los dueños del principal fondo ganadero, transfirió USD 16 millones a cuentas locales y del exterior; las herederas del fallecido Gustavo Basso hicieron transferencias al poco tiempo de su muerte

Detectan giros millonarios de hijas

Un delfín varado murió tras ser manipulado por ciudadanos en una playa de Ecuador

El cetáceo fue arrastrado y abierto en la zona abdominal durante el feriado de Carnaval en la costa de Manabí

Un delfín varado murió tras

El régimen de Venezuela excarceló al asesor petrolero estadounidense Evanan Romero

El exdirector de PDVSA quedó bajo régimen de presentación mientras continúan las investigaciones por presunta estafa y asociación

El régimen de Venezuela excarceló
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 18 de febrero: incendio en Calz. de la Virgen con dirección al Oriente, alcaldía Coyoacán

Reforma laboral: la Justicia porteña resolvió que la causa por los incidentes en el Congreso debe seguir en Comodoro Py

La rapera estadounidense Cardi B confirmó que viajará a Colombia para someterse a un procedimiento quirúrgico

J Balvin y Ryan Castro ya tienen canción juntos y sorprendieron con la participación estelar del pequeño Río: esto es lo que dice

De volantera a académica: a esto se dedicó Sheinbaum antes de ser presidenta, prevé tener jubilación de 30 mil pesos al mes

INFOBAE AMÉRICA
El Kremlin niega que Rusia

El Kremlin niega que Rusia o China hayan realizado ensayos nucleares ante las acusaciones de EEUU

Francia pide abrir una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de Navalni

Shiffrin acaba en el eslalon con su mala racha olímpica y Arrieta Rodríguez acaba la 33

Una rana del sur de Ecuador y del norte de Perú en el centro del caso Navalni

Pakistán anuncia la muerte de catorce presuntos terroristas en nuevas operaciones en Baluchistán

ENTRETENIMIENTO

Bailarina de ‘Britain’s Got Talent’

Bailarina de ‘Britain’s Got Talent’ había sido acusada de un delito sexual contra un menor días antes de ser encontrada sin vida

Robert Pattinson confesó el incómodo momento que vivió en terapia

La esposa de Bruce Willis destacó la labor de cuidadores de personas con demencia: “Tenemos que aprender a valorarnos”

Channing Tatum perdió 30 kilos para ser Roofman: robos por los techos, un refugio insólito y el primer puesto en Prime Video

El reboot de ‘Los vigilantes de la playa’ recuperará a este actor original de la serie