Honduras

Las remesas familiares elevan ingresos históricos en Honduras durante enero de 2026

El monto recibido en transferencias externas alcanzó un nuevo máximo al inicio del año, según el informe oficial del Banco Central, lo que refleja un crecimiento sostenido del aporte económico de la diáspora hondureña

El monto recibido en transferencias externas alcanzó un nuevo máximo al inicio del año, según el informe oficial del Banco Central, lo que refleja un crecimiento sostenido del aporte económico de la diáspora hondureña.

Las remesas familiares enviadas a Honduras marcaron un nuevo récord al iniciar 2026, según el informe divulgado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Durante enero, los ingresos por este concepto alcanzaron 872.9 millones de USD, cifra que representa un incremento del 12.6 % respecto al mismo mes de 2025. Este crecimiento se traduce en 97.9 millones de USD adicionales en comparación con el año anterior.

Estados Unidos: núcleo del flujo migratorio y económico

El 98.46 % de los fondos provino de Estados Unidos, país donde residen más de 1.8 millones de hondureños en situación regular e irregular. La magnitud de estos recursos evidencia la relevancia de la diáspora en la sostenibilidad económica del país centroamericano. El BCH resaltó que más del 37 % de los beneficiarios de estos envíos son madres, lo que subraya el carácter familiar y de apoyo directo de las remesas.

Estas transferencias no solo cubren el día a día: la autoridad monetaria precisó que más del 80 % de los recursos se utiliza para necesidades básicas —alimentación, salud y educación—, mientras que los envíos extraordinarios se destinan a la construcción de viviendas, adquisición de terrenos, emergencias médicas o funerarias y celebraciones familiares.

Impacto estructural en el PIB y la pobreza

Las remesas representan más del 25 % del Producto Interno Bruto de Honduras, un país con cerca de diez millones de habitantes y donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con cifras oficiales. Este flujo de divisas ha superado a las exportaciones tradicionales —café, maquila y camarón—, que en conjunto aportan el 14.6 % del PIB.

La dependencia de las remesas ha convertido a este ingreso en el pilar de la economía nacional. Así, el crecimiento anual de los envíos se percibe como un termómetro de la resiliencia familiar y social, así como de la estabilidad macroeconómica hondureña.

La contratación de personal extranjero en consulados provocó desorganización interna y deficiencias en los servicios consulares.

Amenaza judicial desde Estados Unidos: el caso del TPS

El optimismo por el aumento de las remesas se ha visto atenuado en los últimos días por una decisión judicial en Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones reactivó el proceso para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 55.000 hondureños. La medida, que revierte una orden previa que frenaba el fin del programa, habilita al Gobierno estadounidense a avanzar con la terminación de este alivio migratorio.

La reacción del Gobierno de Honduras fue de preocupación e incertidumbre, aunque advirtió que el proceso legal “no es definitivo” y puede llegar hasta la Corte Suprema. Este contexto ha generado inquietud entre las familias que dependen de los envíos de sus familiares protegidos por el TPS, cuestionando la sostenibilidad futura del flujo de remesas.

Durante 2025, las remesas sumaron 12,212 millones de USD y, según proyecciones del BCH, en 2026 podrían situarse cerca de 10,670 millones de USD.

Proyecciones y desafíos para 2026

Durante 2025, las remesas sumaron 12,212 millones de USD y, según proyecciones del BCH, en 2026 podrían situarse cerca de 10,670 millones de USD. Estas estimaciones reflejan tanto la fortaleza actual del envío de divisas como la incertidumbre ante los posibles cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos.

El papel de las remesas en la economía hondureña no solo es cuantitativo, sino que también moldea dinámicas sociales y familiares. Su evolución en el corto y mediano plazo dependerá de factores externos, principalmente migratorios, y de la capacidad del país para diversificar sus fuentes de ingreso.

