América Latina

La dictadura de Cuba imputó a los activistas del grupo El4tico: “Es una muestra del estado de paranoia en el que está el régimen”

Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, confirmó a Infobae que Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez -ambos presos- fueron señalados por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”

Guardar
Ernesto Ricardo Medina y Kamil
Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez

La dictadura de Cuba imputó a los activistas del grupo El4tico por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, en un contexto de creciente represión y nerviosismo dentro del aparato de poder de la isla.

Según confirmó a Infobae Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), los detenidos Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez enfrentan cargos tras publicar materiales críticos contra el régimen, mientras organizaciones internacionales y la sociedad civil exigen su liberación.

El señalamiento contra los integrantes de El4tico se produjo después de que, de acuerdo con una fuente citada bajo anonimato, las autoridades del régimen acusaran a los activistas de violar el artículo sobre “propaganda contra el orden constitucional”. Esta figura fue incorporada en 2022 al nuevo Código Penal y reemplazó la antigua tipificación de “propaganda enemiga” para endurecer el control sobre la disidencia.

Los activistas del grupo El4tico
Los activistas del grupo El4tico

El propio Cires explicó a Infobae: “Han sido imputados por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional, que viene siendo una redefinición del delito de propaganda enemiga, pero incorporado como delito ahora al nuevo Código Penal, que pormenoriza más o hace más detallada la represión”.

Según detalló el director de Estrategias del OCDH, el régimen utiliza este delito para perseguir a activistas y ciudadanos que expresan opiniones críticas en redes sociales o difunden videos de denuncia.

El caso de El4tico se suma a una serie de acciones similares, en las que la Fiscalía y la Seguridad del Estado actuaron contra ciudadanos por comentarios en plataformas como Facebook, un patrón que ha sido documentado por medios independientes y organizaciones de derechos humanos.

El mensaje de un disidente cubano a las fuerzas armadas de su país

Cires señaló que la ofensiva contra los fundadores de El4tico se produce en medio de una “crisis terminal” del régimen cubano. A su juicio, “esto es muestra del estado de paranoia en el que está el régimen en este momento”, una situación agravada tras los recientes acontecimientos políticos en la región y la creciente presión internacional. “Después de lo que pasó con Nicolás Maduro, eso ha infundido el estado de paranoia y nerviosismo en ellos”, afirmó a este medio el directivo del OCDH.

La detención de Medina y Pérez generó reacciones de condena tanto a nivel nacional como internacional. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación inmediata de los activistas, señalando que el encarcelamiento de periodistas y activistas en Cuba forma parte de una estrategia sistemática para silenciar voces críticas.

La organización, con sede en Miami, calificó el arresto -ocurrido el pasado 6 de febrero en Holguín- como una nueva violación a la libertad de expresión y pidió el cese de la persecución contra quienes informan y promueven el pensamiento crítico en la isla.

La Sociedad Interamericana de Prensa exigió
La Sociedad Interamericana de Prensa exigió la liberación inmediata de los activistas

De acuerdo con denuncias de organizaciones de derechos humanos, agentes de la Seguridad del Estado y policías irrumpieron en las viviendas de los comunicadores en el reparto Piedra Blanca, entre las 6 y 7 de la mañana. Las autoridades confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y equipos de trabajo empleados en su labor periodística. Los detenidos fueron trasladados a la sede de Instrucción Penal de Holguín, conocida como “Todo el mundo canta”, un centro señalado por denuncias de torturas, interrogatorios violentos y tratos degradantes.

El4tico, con 118.000 seguidores en Instagram, se presenta como un espacio independiente de análisis y crítica sociopolítica, reconocido por desmontar narrativas oficiales y ofrecer argumentos comunicacionales e históricos sobre la realidad cubana. Su objetivo es visibilizar problemáticas sociales y fomentar el debate sobre las libertades de expresión y creación, en un contexto de censura y represión.

El proyecto trató temas como los apagones prolongados, la crisis económica y las restricciones a los derechos fundamentales en la isla. “La persecución contra personas que generan espacios de debate y cuestionamiento público refleja la intolerancia del régimen cubano frente a cualquier manifestación de pensamiento independiente”, declaró Pierre Manigault, presidente de la SIP. El organismo señaló que estas detenciones forman parte de un patrón de criminalización del activismo pacífico y del periodismo independiente.

El4tico se presenta como un
El4tico se presenta como un espacio independiente de análisis y crítica sociopolítica, reconocido por desmontar narrativas oficiales y ofrecer argumentos comunicacionales e históricos sobre la realidad cubana

Kamil Zayas Pérez había anticipado su detención. Días antes del operativo, dejó programado un mensaje en Facebook para ser publicado en caso de arresto, como finalmente sucedió. “Si están viendo o leyendo esto, es porque finalmente encontraron la manera de trancarme, de intentar ponerme la mordaza temporal”, escribió.

En su texto, calificó la detención como “arbitraria, cobarde, previsible” y exigió respeto al debido proceso, información sobre su estado de salud y su liberación sin condiciones. “No he cometido crimen alguno más que el de pensar con cabeza propia”, afirmó.

La organización legal Cubalex denunció que tanto el allanamiento como la detención son ilegales bajo la Ley 143 del Proceso Penal cubana, ya que no se cumplieron las formalidades requeridas. Según su análisis, se vulneraron la inviolabilidad del domicilio, el debido proceso y las garantías mínimas de toda detención. El operativo, el perfil público de los detenidos y el contexto de criminalización del disenso configuran un acto de hostigamiento político dirigido a restringir ilegítimamente la libertad de expresión.

Temas Relacionados

Cubacrisis en CubaEl4ticoYaxys CiresObservatorio Cubano de Derechos HumanosKamil Ernesto Ricardo MedinaZayas PérezÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Uruguay quiere reformar sus cárceles: hay 477 personas presas por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la región

El Ministerio del Interior redactó un proyecto de ley para cambiar la institucionalidad que gestiona los centros penitenciarios

Uruguay quiere reformar sus cárceles:

Informe anual del BID: las remesas desde Estados Unidos a Centroamérica reducen la pobreza estructural y mejoran las condiciones de vida

El Banco Interamericano de Desarrollo presentó un exhaustivo dossier de 42 páginas que ratifica la importancia que tiene el trabajo de los inmigrantes para las familias que viven en América Central

Informe anual del BID: las

Rodrigo Paz coincidió con Edmand Lara en una ceremonia religiosa tras las tensiones dentro del Ejecutivo

La conmemoración de la revuelta de Oruro expuso nuevamente la fragilidad de la relación entre el presidente y su vicepresidente, una dinámica que planteó interrogantes el rumbo político del país con el Ejecutivo divido

Rodrigo Paz coincidió con Edmand

Crisis en Cuba: los habaneros utilizan carbón y paneles solares como alternativa a la red eléctrica

Las familias afectadas por la interrupción frecuente del suministro buscan soluciones que les permitan cocinar, además de sobrellevar la escasez de combustible

Crisis en Cuba: los habaneros

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cuatro indígenas detenidos por la dictadura nicaragüense

El organismo internacional resolvió que un grupo de miembros de comunidades originarias detenidos cerca de Managua enfrenta daños irreparables para su bienestar físico y psicológico

La CIDH otorgó medidas cautelares
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fiscalía rechazó señalamientos de supuestos

Fiscalía rechazó señalamientos de supuestos vínculos entre la fiscal General y Abelardo de la Espriella tras comentarios de Gustavo Petro

Volvió a caer el empleo privado formal en noviembre: cuántos trabajos se perdieron y en qué sectores

Fuerte sismo remeció Lima este 11 de febrero: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

Jugo de manzana con limón: cómo desintoxicar la vesícula biliar de forma natural

Temblor hoy 11 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Baja California

INFOBAE AMÉRICA
Sonae Sierra firma con el

Sonae Sierra firma con el mexicano Inmobic un acuerdo para comercializar cinco centros comerciales en España

Bruselas pide endurecer el registro de drones y más innovación y cooperación a 27 frente a las amenazas

Las empresas reemplazarán a la IA como "ayuda" por IA agéntica para realizar tareas en 2026

Ministro húngaro demanda a un medio por informar de que protegió a una firma contaminante

Masacre en una escuela de Canadá: los alumnos se atrincheraron en sus aulas y llamaron a sus familias

ENTRETENIMIENTO

Salvador: La serie de Netflix

Salvador: La serie de Netflix que explora la radicalización en Madrid

La historia del hijo de Pablo Escobar: una infancia desconocida desde una óptica nunca antes vista

Kaley Cuoco reflexionó sobre su presente y pasado en The Big Bang Theory: “Hablo de la serie con mucho cariño, pero nunca volvería”

La noche en la que Whitney Houston se apagó para siempre: qué ocurrió en el hotel de Beverly Hills

Cruz Beckham y el tatuaje que dividió a la familia: gestos en la piel, mensajes ocultos y tensiones entre hermanos