América Latina

La SIP exigió la liberación inmediata de los fundadores de El4tico detenidos en Cuba

La Sociedad Interamericana de Prensa denunció la detención de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, creadores del proyecto audiovisual independiente, en un contexto de escalada represiva mientras la isla enfrenta su peor crisis energética en décadas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió este lunes la liberación inmediata de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, fundadores del proyecto audiovisual independiente El4tico, detenidos el pasado 6 de febrero durante un operativo policial en Holguín. La organización, con sede en Miami, calificó el arresto como una nueva violación del derecho humano a la libertad de expresión y reclamó el cese de la persecución contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a informar y promover el pensamiento crítico en la isla.

Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, agentes de la Seguridad del Estado y efectivos policiales irrumpieron en las viviendas de ambos comunicadores en el reparto Piedra Blanca, en la ciudad de Holguín, entre las seis y siete de la mañana. Las autoridades confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y equipos de trabajo utilizados para grabar y documentar su labor. Los detenidos fueron trasladados a la sede de Instrucción Penal de Holguín, conocida como “Todo el mundo canta”, un centro con reiteradas denuncias de torturas, interrogatorios violentos y tratos degradantes.

El4tico, que cuenta con unos 80.000 seguidores en Instagram, es un espacio independiente de análisis y crítica sociopolítica que ha ganado reconocimiento por desmontar narrativas oficiales y ofrecer argumentos comunicacionales e históricos sobre la realidad cubana. Su objetivo central es visibilizar problemáticas sociales y promover el debate sobre las libertades de expresión y creación en un contexto de censura y represión. El proyecto ha abordado temas que van desde los apagones prolongados hasta la crisis económica y las restricciones a los derechos fundamentales en la isla.

“La persecución contra personas que generan espacios de debate y cuestionamiento público refleja la intolerancia del régimen cubano frente a cualquier manifestación de pensamiento independiente”, afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP. El organismo enfatizó que las detenciones constituyen un patrón sistemático de criminalización del activismo pacífico y del ejercicio del periodismo independiente.

Zayas Pérez había anticipado su detención. Días antes del operativo policial, dejó programado un mensaje en Facebook para ser publicado en caso de ser arrestado, como finalmente ocurrió. “Si están viendo o leyendo esto, es porque finalmente encontraron la manera de trancarme, de intentar ponerme la mordaza temporal”, escribió el joven comunicador. En el texto, declaró que su detención es “arbitraria, cobarde, previsible” y exigió respeto al debido proceso, información inmediata sobre su estado de salud y su liberación sin condiciones. “No he cometido crimen alguno más que el de pensar con cabeza propia”, señaló.

La organización legal Cubalex denunció que tanto el allanamiento como la detención son ilegales bajo la Ley 143 del Proceso Penal cubana, ya que se realizaron sin observancia de las formalidades exigidas. Según sus análisis jurídicos, se vulneró la inviolabilidad del domicilio, el debido proceso y las garantías mínimas de toda detención. La naturaleza del operativo, el perfil público de los detenidos y el contexto de criminalización del disenso permiten sostener que estos hechos constituyen un acto de hostigamiento político destinado a restringir ilegítimamente la libertad de expresión.

Fuentes cercanas a los detenidos confirmaron que las autoridades les imputaron los delitos de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”, cargos habitualmente utilizados por el régimen para criminalizar la disidencia. Hasta el momento, el gobierno cubano no ha presentado evidencia pública que sustente estas acusaciones ni ha permitido el acceso de los detenidos a defensores de su elección.

El caso de El4tico se suma a una escalada represiva documentada por organizaciones internacionales de derechos humanos. La SIP condenó el pasado 30 de enero una intensificación de la persecución contra periodistas en Cuba ante la crisis energética que atraviesa la isla. Según datos de Prisoners Defenders, Cuba cerró 2025 con 1.197 presos políticos y de conciencia, tras la incorporación de 134 nuevos detenidos por motivos políticos durante el año. Entre ellos, 128 son mujeres y 32 fueron arrestados siendo menores de edad.

La crisis energética en Cuba se ha agravado drásticamente tras el fin del suministro de petróleo venezolano en diciembre de 2025, luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El país enfrenta apagones que afectan hasta el 60% del territorio durante las horas pico, con algunas provincias experimentando cortes superiores a 20 horas diarias. La Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre un posible colapso humanitario si continúan las restricciones al suministro de combustible.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba se sumó a los llamados internacionales exigiendo la liberación inmediata de Medina y Zayas Pérez bajo la etiqueta #FreeEl4tico. Artistas cubanos como Haydée Milanés, Ulises Toirac y Tania Bruguera también manifestaron su solidaridad con los detenidos. “Ayer fueron detenidos estos dos jóvenes cubanos, solo por decir lo que piensan. Que sepa el mundo que en Cuba se persigue y castiga cruelmente el pensamiento diferente”, escribió Milanés en sus redes sociales.

