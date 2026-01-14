Un grupo disidente cubano instó a los oficiales a derrocar la cúpula militar: “En una sola noche podrían tomar el control”

El mensaje de un disidente cubano a las fuerzas armadas de su país

El grupo disidente cubano El4tico publicó un mensaje en el que instó a los mandos intermedios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) a asumir el control del país y facilitar una transición política.

El comunicado, difundido a través de un video, fue presentado por un joven que se identifica como Erejun Peo en redes sociales. En su intervención, el activista dirigió su mensaje a los oficiales de rango medio: “Compañero coronel, teniente coronel, mayor, ustedes que tienen mando real de tropa, como joven consciente cubano, reconozco que hoy el poder efectivo en Cuba no se encuentra ni en los despachos de los fósiles ni en sus familiares millonarios. Está en sus unidades, en sus batallones”.

El mensaje cuestiona el poder de la cúpula militar y llama a los mandos intermedios a ponerse de acuerdo para tomar el control de las instituciones clave. “Si lograran coordinarse, en una sola noche podrían tomar los puntos claves y anunciar que las FAR asumen el control temporal para garantizar orden, proteger al pueblo y convocar elecciones libres. Técnicamente es factible, ustedes lo saben”, afirmó.

El espacio disidente cubano "El4tico"

El video señaló que la falta de acción se debe a los intereses personales de los altos mandos y a los privilegios que aún reciben los oficiales de menor rango.

“Los generales de la cúpula viven demasiado bien, además que son del círculo familiar. Entonces, ustedes, que no pertenecen a la cúpula, aún no han cruzado las líneas necesarias para coordinarse, además de la vigilancia constante. Y porque ustedes todavía reciben algunos privilegios que hacen que el miedo pese más que el deber”, detalló.

Luego advirtió sobre el riesgo de un estallido social y planteó a los militares la responsabilidad de evitar un escenario de violencia masiva.

“Algún día el pueblo, harto, se lanzará en masas a las calles. Tu vecino, tus amigos civiles, quizás tus propios hijos... Y esto no va a ser agradable. ¿Puedes culparlos? ¿Realmente están tan ciegos para no querer aceptar que esta vaina se fue al carajo, que nos jodieron completo, amigo? A todo el mundo. Y sí, a ti también”, expresó el joven opositor.

Una mujer registra un basurero cerca del Capitolio en La Habana (EFE/Yander Zamora/Archivo)

El comunicado también hace referencia al papel histórico de los mandos intermedios en otros procesos de transición en el mundo. “La historia muestra que fueron oficiales como ustedes, coroneles, mayores, lo que tomaron la decisión correcta cuando llegó la hora. Ustedes, los que no tienen yates ni cuenta en Suiza, ustedes que también hacen cola y ven a sus hijos queriéndose ir. Cuando llegue el momento -y llegará-, la historia recordará si eligieron seguir siendo el brazo armado de cuatro familias o convertirse en los oficiales que restituyeron el honor de las Fuerzas Armadas y salvaron a Cuba de más sangre y miseria”.

El video concluyó con una placa en la que se lee: “La libertad no se mendiga: se ejerce. Y este instante nos exige estar a la altura de la historia”.