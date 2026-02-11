La aerolínea venezolana Conviasa reprogramó sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible

En la imagen, un avión de la aerolínea Conviasa (EFE/RAYNER PEÑA R/Archivo)

La aerolínea estatal venezolana Conviasa comunicó la reprogramación de sus vuelos hacia y desde Cuba entre el 10 y 19 de febrero, tras la crisis generada por la falta de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos. Esta situación se vincula al asedio petrolero impuesto por Estados Unidos.

Además, Conviasa informó mediante una publicación en Instagram que también reprogramará sus vuelos hacia Nicaragua debido a un cambio en la política de visado para ciudadanos cubanos, medida que empezó a regir el pasado domingo.

El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, dispuso que desde el 8 de febrero los ciudadanos de Cuba pasen de la categoría migratoria “A” (exento de visa) a la “C” (visa consultada sin costo).

Por otra parte, Cuba quedó sin combustible para aviones el lunes debido al asedio petrolero de EEUU. Las autoridades cubanas notificaron a las aerolíneas el domingo a través del servicio Notam (Aviso a aviadores). Las compañías con vuelos diarios a la isla —principalmente estadounidenses, españolas, mexicanas y panameñas— adoptaron medidas de emergencia.

Automóviles pasan frente al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

El aviso del Notam afecta a los nueve aeropuertos internacionales de Cuba y rige, en principio, desde el 10 de febrero hasta el 11 de marzo.

Cuba atraviesa una crisis profunda, con una caída acumulada del PIB superior al 15%, escasez de bienes básicos, apagones prolongados, inflación elevada, dolarización parcial y migración masiva.

En las últimas semanas, la presión de Estados Unidos se intensificó, sumándose a más de seis décadas de sanciones, situación que deja a la isla al borde del colapso económico, energético y social.

El 3 de enero, tras la intervención militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro, EEUU decretó el fin del petróleo venezolano para Cuba. El 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden presidencial que amenazaba con aranceles a quienes abastecieran de crudo a la isla.

En las últimas semanas, Venezuela —de donde proviene el 30% de las necesidades energéticas cubanas en 2025—, México y Rusia no han enviado petróleo a Cuba.

El régimen cubano comunicó la semana pasada un paquete de medidas de contingencia con el fin de sobrellevar la falta de importaciones de petróleo.