América Latina

Prisión preventiva para una mujer que estafó a damnificados por los incendios en el sur de Chile

La imputada se hizo pasar por una integrante de un comité de viviendas y pidió una alta suma de dinero para agilizar supuestos trámites

Al menos ocho familias que lo perdieron todo resultaron afectadas.

En prisión preventiva quedó este domingo Berta Eliza Peña Sánchez, de 29 años, acusada de estafar a ocho familias de la comuna de Penco damnificadas tras los incendios que asolaron el sur del país. La mujer, quien fue detenida en la ciudad de Los Andes, a unos 550 kilómetros del lugar de la tragedia en la que dichas familias lo perdieron todo, se presentaba por teléfono como jefa de un supuesto comité habitacional del gobierno y pedía altas sumas de dinero para agilizar trámites para la reconstrucción de sus viviendas.

De acuerdo al fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía de la Región del Biobío, Gonzalo Guerrero, la investigación partió “tras denuncias efectuadas por víctimas de los incendios producidos en la comuna de Penco, donde se les ofrecía participar de un comité de vivienda y poder proceder a la reconstrucción de sus viviendas siniestradas, aprovechándose de forma abusiva de esta situación”.

A continuación, “les exigían a las víctimas un depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los $480.000 y 385.000 pesos“, agregó la jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Concepción, subprefecta Vanni Rajdl.

Dichos dineros eran depositados en la cuenta de otro sujeto identificado con las iniciales S.L.G., y en total ambos lograron reunir poco más de $2 millones (USD 2.300). La mujer, quien ya contaba con antecedentes previos por el mismo delito, quedó en prisión preventiva en la cárcel de Los Andes imputada por estafa reiterada, mientras que el hombre, el primero en ser detenido, arguyó que su papel fue solo de intermediario, quedando con arresto domiciliario.

“Esta persona es trasladada al cuartel, se le toma la respectiva declaración y en los antecedentes que él entrega, dice que su cuenta había sido utilizada solamente de traspaso, porque posteriormente él transfiere esos montos de dinero, logrando llegar a la gestora de la estafa”, complementó la subprefecta Rajdl.

Así las cosas, y debido a que no se descarta que haya más víctimas, el tribunal ordenó congelar e incautar el dinero de las dos cuentas bancarias a nombre de Berta Peña mientras dure la investigación.

El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Carlos Montes, en una fotografía de archivo. EFE/Lenin Nolly

Trámites gratuitos

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, lamentó el deleznable hecho e indicó por su parte que “es fundamental informarse solo a través de los canales oficiales y no entregar dinero a terceros que se hagan pasar por funcionarios o asesores del Estado”.

La autoridad de gobierno recordó que ningún funcionario del Minvu está autorizado para recibir dinero y que dichos trámites son absolutamente gratuitos.

