América Latina

Una misión de la Unión Europea visitó un complejo industrial estatal de litio en Bolivia para evaluar alianzas

El objetivo es buscar mecanismos de cooperación para el desarrollo de la industria en el país

Piletones para extracción de litio
Piletones para extracción de litio en Bolivia (Reuters/Archivo)

La misión del Equipo Europa, que se encuentra en Bolivia, visitó este miércoles el complejo industrial de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en la región andina de Potosí. El objetivo es explorar posibles alianzas y mecanismos de cooperación para el desarrollo de la industria del litio en el país.

Según un comunicado de la empresa boliviana, Bolivia y la Unión Europea (UE) “avanzan en la exploración de mecanismos de cooperación y alianzas estratégicas para potenciar el desarrollo del litio”, tras la visita de la delegación europea a la planta ubicada en el salar de Uyuni, principal reserva boliviana de este recurso.

La misión está encabezada por Pelayo Castro, director del Servicio Europeo de Acción Exterior para las Américas, junto a Félix Fernández-Shaw, director de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, y Jaume Segura, jefe de la delegación de la UE en Bolivia.

Forman parte de la delegación representantes de empresas de Francia, Alemania, España e Italia, además de instituciones bancarias europeas interesadas en conocer el desarrollo industrial, el potencial productivo y las oportunidades de inversión en el sector de los recursos evaporíticos en Bolivia, señaló YLB.

Un trabajador manipula carbonato de
Un trabajador manipula carbonato de litio en la planta de Llipi, en el departamento de Potosí, Bolivia (REUTERS/David Mercado/Archivo)

Durante la visita, los delegados recorrieron la infraestructura de las plantas industriales de sales de potasio y carbonato de litio en la localidad de Llipi, municipio de Colcha K, cerca del salar de Uyuni, instalaciones que el Gobierno de Rodrigo Paz “busca fortalecer y ampliar”, de acuerdo con la empresa estatal.

El viceministro de Energías Alternativas, Luis Osorio, explicó que el propósito de la visita es “que se vea el potencial real que existe en Bolivia para el desarrollo del litio y los recursos evaporíticos”.

“Hemos recibido comentarios positivos por el tamaño de las plantas; existe un interés claro en maximizar la producción y atraer inversiones adicionales, bajo el marco de la nueva Ley del Litio que se desarrollará en los próximos meses”, afirmó Osorio, citado por YLB.

Por su parte, Fernández-Shaw expresó el compromiso del bloque europeo con el desarrollo del litio en Bolivia, dentro de la estrategia Global Gateway, que busca promover alianzas público-privadas orientadas a proyectos sostenibles.

El presidente de Bolivia, Rodrigo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (EFE/Luis Gandarillas/Archivo)

El director de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea indicó que la delegación incluye representantes de empresas y bancos para evaluar cómo la UE puede “ayudar” al proyecto boliviano, ya que “aunque la planta ya opera, existen procesos que pueden mejorarse para lograr un mayor rendimiento”.

Creemos que Bolivia tiene un futuro importante en el contexto de la transición energética, especialmente en el desarrollo de baterías”, sostuvo Fernández-Shaw, según el comunicado de YLB.

La misión del Equipo Europa inició el lunes su visita a Bolivia para fomentar inversiones en distintos sectores, promover el diálogo político con las autoridades y ampliar la cooperación.

La semana pasada, el presidente Paz señaló que Bolivia debe elaborar una nueva ley para el sector de recursos evaporíticos, incluyendo el litio, que establezca “reglas claras” para atraer inversiones, preservando los intereses nacionales.

