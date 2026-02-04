América Latina

Parlamentarios de oposición chilenos exigieron la salida de la ministra de Cultura por polémico festival de cine porno financiado con dineros del Estado

El “Excéntrico Fest” ya lleva siete versiones, todas con aportes de esa cartera

La muestra se realizó entre el 23 y el 30 de enero en diversas salas de Valparaíso.

Los diputados de la UDI, Gustavo Benavente y Hotuiti Teao, demandaron esta jornada la salida de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, luego de conocerse los aportes que durante siete años dicha cartera ha entregado al “Excéntrico Fest”, muestra de cine que busca “cuestionar apasionadamente el estigma que cae sobre la creación pornográfica” y que para esta versión se adjudicó casi $65 millones de pesos (unos USD 75 mil).

De acuerdo a los legisladores, el festival que se realizó entre el 23 y el 30 de enero en Valparaíso es un “verdadero despilfarro de dineros públicos autorizados por la ministra Carolina Arredondo, para exhibir cine porno con dineros de los impuestos de todos los chilenos”, por lo que exigieron su “renuncia inmediata”, a la vez que recordaron que los ministros, aunque hayan cesado en su cargo, “tienen tres meses para responder políticamente”, según consignó Emol.

Este martes, varios parlamentarios de oposición anunciaron que además oficiarán a la Contraloría para que se pronuncie al respecto.

“El Estado no puede tratar la pornografía como si fuera una expresión cultural. Es un contenido que no tiene nada que ver con una expresión artística y además tiene impactos sociales evidentes como la cosificación que se hace especialmente de las mujeres. Cuando además se financia con recursos públicos, el problema es todavía mayor”, criticó el diputado Eduardo Durán (RN).

De la misma opinión fue el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), miembro de la comisión de Cultura, quien agregó que “vamos a oficiar al ministerio para que explique de qué se trata y cuál es el mérito artístico que eventualmente habría detrás de un festival que promueve pornografía”.

Por su parte, el diputado de la UDI Gustavo Benavente, sostuvo que “la pornografía no puede financiarse con los impuestos de todos los chilenos” y que el Ministerio de las Culturas se ha convertido ”en una trinchera ideológica, un verdadero botadero de plata”.

Los organizadores ya presentaron el proyecto para la edición del próximo año.

¿Qué dijo el Ministerio de las Culturas?

Mediante un comunicado de prensa, desde el Ministerio de las Culturas argumentaron en tanto que la productora a cargo del certamen “se adjudicó un fondo concursable (...) conforme a los procedimientos establecidos, obteniendo un puntaje dentro del tramo de corte definido”, y que dichos fondos adjudicados “no implican respaldo, aprobación ni definición de contenidos”.

En su página web (www.excentricofest.com), los organizadores definen el festival como “una muestra internacional de cine que abarca el territorio de los placeres críticos, reuniendo producciones cinematográficas que exploran los diversos lenguajes explícitos de la sexualidad”.

Nicola Ríos, director de programación, replicó por su parte que el objetivo de la muestra es “cuestionar apasionadamente el estigma que cae sobre la creación pornográfica, reivindicando su valor artístico, político, terapéutico, libidinal, pedagógico y comunitario”.

En su séptima edición, el “Excéntrico Fest” puso el foco en el “Nuevo Porno Chileno” y recientes producciones venidas de toda América Latina, con títulos como “Bestiario profano”, “La follógrafa: venganza”, “Possessions of the spooky kind”, “Switch me on” y “Cam girls”.

Así las cosas, sus organizadores ya se encuentran preparando la edición del próximo año, tal como lo confirmaron desde el mismo Ministerio de las Culturas, desde donde emitieron un documento en el que la productora “Contrafoco SpA” busca adjudicarse la misma suma que este año desde el Fondo de Fomento Audiovisual, según consignó El Mercurio.

