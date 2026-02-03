América Latina

La oposición de Nicaragua le pidió a Laura Fernández mantener la presión contra el régimen de Ortega

Las organizaciones que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia elevaron la solicitud a la presidenta electa de Costa Rica

Laura Fernández, presidenta electa de
Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica (REUTERS/Raquel Cunha)

Las organizaciones opositoras nicaragüenses que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) solicitaron a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, que mantenga la presión diplomática sobre el régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados por violaciones a los derechos humanos en ese país.

En una declaración, la PUDE pidió a Fernández “mantener en su agenda la coordinación, con otros países de las Américas, de acciones diplomáticas decididas orientadas a la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua”.

La solicitud también incluyó el restablecimiento del orden constitucional y democrático, el respeto al Estado de Derecho y la institucionalidad, la vigencia de los derechos humanos y la defensa de la libertad de prensa y de expresión.

“La crisis democrática en Nicaragua requiere de una respuesta firme y solidaria del continente americano”, afirmaron.

Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018, que se intensificó después de las elecciones de noviembre de 2021. En esos comicios, Ortega, en el poder desde 2007 y con 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

El dictador de Nicaragua, Daniel
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega (Europa Press/Archivo)

Las elecciones se desarrollaron con los principales rivales de Ortega en prisión. Posteriormente, fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, tras ser acusados de “golpistas” y de “traición a la patria”.

La PUDE también manifestó su “firme convicción de que durante su mandato se mantendrá y fortalecerá el apoyo humanitario a la comunidad nicaragüense en Costa Rica, particularmente a quienes se encuentran en condición de refugio, asilo o en procesos migratorios, garantizando la protección integral de sus derechos fundamentales”.

Se estima que cerca de 400.000 nicaragüenses viven en Costa Rica, considerado el principal destino de esta población desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.

En su mensaje, la PUDE felicitó al pueblo costarricense por “el proceso electoral transparente y participativo” y destacó que la elección de Fernándezrepresenta un momento histórico para Costa Rica y la región”.

El comunicado valoró que “su liderazgo femenino sólido, comprometido con la democracia y el diálogo, marca un hito significativo para la participación política de las mujeres en el país y proyecta continuidad institucional y fortalecimiento democrático en toda la región”.

Fernández, del Partido Pueblo Soberano, se impuso el domingo en las presidenciales con el 48,5% de los votos y el 88,4% de las mesas escrutadas, superando el 40% necesario para ganar en primera vuelta.

La politóloga de 39 años venció a Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, quien obtuvo el 32,12% de los votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones.

La mandataria electa, ex ministra de la Presidencia y de Planificación, se definió como “heredera” del presidente saliente Rodrigo Chaves.

