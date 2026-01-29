República Dominicána

El proyecto del Monorriel de Santo Domingo promete reducir un 35% los costos frente a alternativas subterráneas

La construcción elevada del nuevo sistema de transporte de República Dominicana busca optimizar el gasto público y mejorar la movilidad urbana integrándose al actual Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo en distintas etapas de ejecución

El proyecto impulsará la movilidad
El proyecto impulsará la movilidad urbana en la capital de República Dominicana .(Cortesía Gobierno de República Dominicana).

El proyecto del Monorriel de Santo Domingo busca transformar la movilidad urbana para más de un millón de habitantes al ofrecer una alternativa elevada, integrada al transporte metropolitano actual, y reducir la congestión entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Además de su impacto esperado en la calidad de vida y los tiempos de desplazamiento, las autoridades resaltan un beneficio económico clave: según la información oficial, la construcción elevada permitirá un ahorro aproximado del 35% en costos respecto a sistemas subterráneos.

El diseño contempla un sistema adaptable que puede ampliar su capacidad: está previsto que los trenes pasen de cuatro a seis vagones, lo que permitiría transportar hasta 34,160 pasajeros por hora por sentido, según datos citados por presidencia.gob.do. La frecuencia operativa será de 90 segundos entre trenes y, en su fase inicial, la proyección es de 306,000 pasajeros diarios.

Explora la primera etapa del monorriel de Santo Domingo, una obra de ingeniería que conecta comunidades, reduce tiempos de viaje y proyecta a la ciudad hacia un futuro más próspero y sostenible.

La infraestructura se ejecutará en tres etapas. En la fase inaugural, el monorriel cubrirá 10,5 kilómetros, con 12 estaciones que unirán la avenida Charles de Gaulle y el Centro Olímpico, enlazando con las Líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo. Posteriormente, se ampliará hasta Pintura, por la avenida 27 de Febrero, con conexión prevista para la futura Línea 3 del Teleférico, y en la última etapa llegará hasta la Prolongación de la 27 de Febrero y la autopista Duarte, integrándose con la Línea 2C del Metro en Los Alcarrizos.

Según la información oficial, la
Según la información oficial, la construcción elevada permitirá un ahorro aproximado del 35% en costos respecto a sistemas subterráneos. (Foto generado por IA)

La operación inicial contará con trenes de cuatro vagones, cada uno con capacidad para 562 pasajeros, y la demanda estimada al comienzo será de 12,500 pasajeros por hora por sentido. Todo el sistema formará parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD), complementando los servicios ya existentes de metro y teleférico.

Según confirmó panorama.com.do, los procedimientos de licitación para la primera fase ya han comenzado, mientras el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM) coordina la ejecución. El gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, anunció oficialmente la iniciativa el 28 de agosto de 2025.

La operación inicial contará con
La operación inicial contará con trenes de cuatro vagones, cada uno con capacidad para 562 pasajeros. (Foto cortesía de Gobierno de República Dominicana).

No obstante, el proyecto también enfrenta objeciones técnicas. De acuerdo con listindiario.com, varios expresidentes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) señalaron que el monorriel podría estar saturado desde su inauguración y han advertido limitaciones técnicas, legales y financieras para el sistema. Los profesionales del área sostienen que la demanda actual superaría la capacidad estimada.

El monorriel se plantea como una de las apuestas más ambiciosas de transporte masivo en la región, con una ejecución escalonada y recursos orientados a garantizar la conectividad y la eficiencia en la capital dominicana.

