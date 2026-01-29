América Latina

El ministro uruguayo que atropelló a un motociclista conduciendo con una licencia vencida se defendió ante el parlamento

Carlos Negro, a cargo de las seguridad del país sudamericano, reconoció que no le había avisado a su custodia particular que iba a hacer ese trayecto y se comprometió a cambiar hábitos

El ministro del Interior, Carlos Negro, en la Comisión Permanente del Parlamento uruguay (@SenadoUy)

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, manejaba su camioneta particular el jueves pasado por el barrio Cerrito de la Victoria de Montevideo cuando cruzó una calle sin respetar el cartel de “Pare”. Una moto que avanzaba por una vía que tenía preferencia chocó contra el vehículo y el joven que la manejaba quedó herido. Cuando un policía le pidió la libreta de conducir a Negro, se dio cuenta que estaba vencida.

Tras el accidente hubo fuertes cuestionamientos al ministro del Interior por parte de la oposición y hasta algunos dirigentes pidieron su renuncia al cargo. El ministro prefirió guardar silencio por unos días después del accidente hasta este miércoles, cuando debió ir a la Comisión Permanente –que funciona durante el receso parlamentario– a dar explicaciones sobre las políticas de seguridad del gobierno.

Pero por más que no era el tema de la convocatoria, la ocasión también fue propicia para que el ministro Negro hablara por primera vez de ese episodio. Y lo hizo con un pedido de disculpas, tras un pedido que hizo el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala.

El accidente del ministro del Interior, Carlos Negro, en el Cerrito de la Victoria de Montevideo (Captura Subrayado/Canal 10)

“Tiene razón el diputado Abdala. Les debo unas disculpas. En primer lugar una disculpa –que no le debo porque se la di– a la familia y al chiquilín”, dijo en su exposición. El jerarca reconoció que incumplió la normativa.

Queremos aprovechar esta circunstancia para reconocer los errores cometidos y también para hacerme cargo de ellos”, señaló Negro. El ministro contó que inició el trámite para renovar la licencia de conducir y sostuvo que el resultado de la espirometría que le practicaron fue negativo. Además, aseguró que pagó la multa y que exigió ser tratado como uno más. “Eso se cumplió”, relató.

Lo más importante para mí es que Ezequiel se encuentra fuera de peligro. Y también que esto sea una oportunidad y aprendizaje para quien habla por lo que significa la conducción del vehículo y cómo eleva los riesgos para uno y para los demás este tipo de acción”, señaló.

El accidente del ministro del Interior, Carlos Negro, en el Cerrito de la Victoria de Montevideo (Captura Subrayado/Canal 10)

Luego, en una rueda de prensa, contó que va a revisar algunos aspectos de su día a día.

“De los errores hay que aprender. Como decía el senador Robert Silva, quien se equivoca y no reconoce se equivoca dos veces. Eso es así. Uno de los aspectos que vamos a cambiar son algunos ámbitos y conductas. Una persona que ocupa un cargo de esta característica tiene que resignar algunos gustos personales como, por ejemplo, conducir su vehículo. Es una medida preventiva, sana y realizable en mi caso. Lo voy a revisar y tratar de cumplir”, dijo luego, en una rueda de prensa.

Negro dijo que un accidente de tránsito le “puede ocurrir a cualquiera” y reflexionó que los reglamentos de tránsito deben ser respetados “a cabalidad”.

El ministro negó que este hecho pueda afectar su liderazgo al frente de la cartera. Según argumentó, su rol como líder quedó demostrado el día del accidente cuando el policía le tomó declaración en la escena. El agente constató y dejó constancia de que la libreta del ministro estaba vencida. “Eso es liderazgo: hacer que cada uno de los funcionarios del Ministerio del Interior cumpla con su deber”, expresó.

El ministro del Interior, Carlos Negro, en la Comisión Permanente del Parlamento de Uruguay (@Minterioruy)

Consultado sobre si Negro le avisó a su custodia que realizaría ese viaje personal, Negro contestó de forma escueta. “No”, se limitó a responder.

Días atrás, el semanario Búsqueda informó que a partir de este episodio la intención de las autoridades es que el ministro cuente de manera permanente con un escolta, independientemente de si se desplaza por actividades oficiales o personales, y de si utiliza vehículos particulares o estatales. Con esto se apunta a reforzar su seguridad y evitar episodios similares al del accidente registrado hace casi una semana.

