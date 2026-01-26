El secretario de Estado uruguayo circulaba con la licencia vencida, no respetó la señal de “Pare” y chocó a un motociclista

El accidente del ministro del Interior, Carlos Negro, en el Cerrito de la Victoria de Montevideo (Captura Subrayado/Canal 10)

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, tuvo un accidente de tránsito el jueves por la tarde en Montevideo. Mientras transitaba solo por el barrio Cerrito de la Victoria de la capital uruguaya, el secretario de Estado no respetó el cartel de “Pare” y chocó a un motociclista, que quedó herido. Negro –que lidera la cartera encargada de la seguridad en el país– circulaba con la licencia de conducir vencida.

El caso tuvo repercusiones políticas porque dirigentes de la oposición de Uruguay pidieron la renuncia del ministro del Interior, que, a su vez, fue respaldado por el oficialismo. Otros opositores, en cambio, le quitaron trascendencia al asunto, con el argumento de que el descuido le puede pasar a cualquiera.

Al día siguiente del accidente, el Ministerio del Interior informó en un comunicado que Negro conducía su vehículo particular y que el motociclista involucrado fue asistido en el lugar y trasladado a un centro de salud. El jerarca, en tanto, no resultó lesionado en el siniestro.

En el lugar actuó la Jefatura de Policía de Montevideo, que realizó las pericias y la espirometría a Negro, que dio como resultado negativo. Al hacer el control de la documentación, en tanto, los efectivos le hicieron saber al ministro que tenía la libreta vencida y lo multaron. Ahora el funcionario tendrá 60 días para presentar la nueva libreta de conducir ante un juzgado.

El joven atropellado tenía 25 años y resultó con luxación de rodilla y cadera, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Este sábado los médicos firmaron su alta médica y ahora el joven continuará la recuperación en su casa.

Pero más allá del caso policial, el accidente tuvo repercusiones políticas porque dirigentes de la oposición pidieron la renuncia del ministro. El diputado Felipe Schipani, diputado del histórico Partido Colorado, fue uno de ellos. Consideró que por una cuestión de “decoro” y para no generarle un problema al gobierno de Yamandú Orsi debería dejar su cargo.

“¿Qué mensaje le está dando el ministro a los uruguayos que manejan y que tienen que cumplir con las normas de tránsito, si la máxima autoridad del ministerio no lo hace?”, cuestionó el legislador en declaraciones a Canal 12.

En un discurso, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez también pidió que Negro deje el cargo. “No es el [sector del Partido Nacional] Herrerismo, no es el Partido Nacional el que le pide la renuncia, es su propia vergüenza la que le debería llevar a renunciar”, dijo el legislador en un discurso.

“Por supuesto que nadie está libre de un accidente de tránsito y nadie quisiera que pase, pero lamentablemente todos estamos expuestos”, dijo.

Sin embargo, las posturas en la oposición no fueron unánimes. El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva consideró en la red social X que este tipo de cosas “en las mejores familias pasa”. “Un ministro del Interior debe de andar con custodia y chofer. Si fuera como la manada de izquierda me indignaría porque maneja con la libreta vencida y no sé qué no se cuánto (…). Pero somos distintos a los zurdos”, expresó Da Silva.

En el bloque oficialista, en tanto, Negro fue respaldado. La vicepresidente de la República, Carolina Cosse, fue una de ellas. “Lo primero que quiero es desear que la persona que se lesionó esté bien y se recupere pronto. Lo segundo es que me parece absolutamente exagerado eso. Creo que el ministro tiene que regularizar la situación”, señaló en una rueda de prensa.

El senador socialista Gustavo González consideró en ese noticiero que “es ridículo” el pedido de la oposición.

“La oposición está jugando a partido picana. Todos los días llaman a un ministro a comisión, acá y allá. No sé si les va a dar rédito esto. En cuanto a lo del ministro Negro, yo les digo: es difícil acordarse cuándo vence la libreta de conducir. Eso cualquier uruguayo o uruguaya lo sabe. Le pasó eso al ministro”, señaló.