América Latina

El secretario de Estado uruguayo circulaba con la licencia vencida, no respetó la señal de “Pare” y chocó a un motociclista

Dirigentes de la oposición piden la renuncia de Carlos Negro, ministro del Interior, pero el oficialismo lo respalda

Guardar
El accidente del ministro del
El accidente del ministro del Interior, Carlos Negro, en el Cerrito de la Victoria de Montevideo (Captura Subrayado/Canal 10)

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, tuvo un accidente de tránsito el jueves por la tarde en Montevideo. Mientras transitaba solo por el barrio Cerrito de la Victoria de la capital uruguaya, el secretario de Estado no respetó el cartel de “Pare” y chocó a un motociclista, que quedó herido. Negro –que lidera la cartera encargada de la seguridad en el país– circulaba con la licencia de conducir vencida.

El caso tuvo repercusiones políticas porque dirigentes de la oposición de Uruguay pidieron la renuncia del ministro del Interior, que, a su vez, fue respaldado por el oficialismo. Otros opositores, en cambio, le quitaron trascendencia al asunto, con el argumento de que el descuido le puede pasar a cualquiera.

Al día siguiente del accidente, el Ministerio del Interior informó en un comunicado que Negro conducía su vehículo particular y que el motociclista involucrado fue asistido en el lugar y trasladado a un centro de salud. El jerarca, en tanto, no resultó lesionado en el siniestro.

El director de Investigaciones, Julio
El director de Investigaciones, Julio Sena, el director de la Policía de Uruguay, José Azambuya y el ministro del Interior, Carlos Negro (Ministerio del Interior)

En el lugar actuó la Jefatura de Policía de Montevideo, que realizó las pericias y la espirometría a Negro, que dio como resultado negativo. Al hacer el control de la documentación, en tanto, los efectivos le hicieron saber al ministro que tenía la libreta vencida y lo multaron. Ahora el funcionario tendrá 60 días para presentar la nueva libreta de conducir ante un juzgado.

El joven atropellado tenía 25 años y resultó con luxación de rodilla y cadera, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Este sábado los médicos firmaron su alta médica y ahora el joven continuará la recuperación en su casa.

Pero más allá del caso policial, el accidente tuvo repercusiones políticas porque dirigentes de la oposición pidieron la renuncia del ministro. El diputado Felipe Schipani, diputado del histórico Partido Colorado, fue uno de ellos. Consideró que por una cuestión de “decoro” y para no generarle un problema al gobierno de Yamandú Orsi debería dejar su cargo.

El accidente del ministro del
El accidente del ministro del Interior, Carlos Negro, en el Cerrito de la Victoria de Montevideo (Captura Subrayado/Canal 10)

¿Qué mensaje le está dando el ministro a los uruguayos que manejan y que tienen que cumplir con las normas de tránsito, si la máxima autoridad del ministerio no lo hace?”, cuestionó el legislador en declaraciones a Canal 12.

En un discurso, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez también pidió que Negro deje el cargo. “No es el [sector del Partido Nacional] Herrerismo, no es el Partido Nacional el que le pide la renuncia, es su propia vergüenza la que le debería llevar a renunciar”, dijo el legislador en un discurso.

“Por supuesto que nadie está libre de un accidente de tránsito y nadie quisiera que pase, pero lamentablemente todos estamos expuestos”, dijo.

El ministro del Interior de
El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro (Captura de video)

Sin embargo, las posturas en la oposición no fueron unánimes. El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva consideró en la red social X que este tipo de cosas “en las mejores familias pasa”. “Un ministro del Interior debe de andar con custodia y chofer. Si fuera como la manada de izquierda me indignaría porque maneja con la libreta vencida y no sé qué no se cuánto (…). Pero somos distintos a los zurdos”, expresó Da Silva.

En el bloque oficialista, en tanto, Negro fue respaldado. La vicepresidente de la República, Carolina Cosse, fue una de ellas. “Lo primero que quiero es desear que la persona que se lesionó esté bien y se recupere pronto. Lo segundo es que me parece absolutamente exagerado eso. Creo que el ministro tiene que regularizar la situación”, señaló en una rueda de prensa.

El senador socialista Gustavo González consideró en ese noticiero que “es ridículo” el pedido de la oposición.

“La oposición está jugando a partido picana. Todos los días llaman a un ministro a comisión, acá y allá. No sé si les va a dar rédito esto. En cuanto a lo del ministro Negro, yo les digo: es difícil acordarse cuándo vence la libreta de conducir. Eso cualquier uruguayo o uruguaya lo sabe. Le pasó eso al ministro”, señaló.

Temas Relacionados

Carlos NegroAccidentes de tránsito

Últimas Noticias

Reservas almacenadas en mina de cobre en Panamá podrían generar más de $800 millones

El Gobierno evalúa el futuro de Cobre Panamá mientras avanza una auditoría integral y se prepara el posible procesamiento del mineral ya extraído bajo el plan de preservación y manejo seguro.

Reservas almacenadas en mina de

El preso político venezolano Kevin Orozco fue excarcelado horas después de que su madre muriera esperando su liberación

La detención del joven y la falta de información llevaron a Yarelis Salas a denunciar el caso y a organizar vigilias frente al penal de Tocorón. La mujer falleció de un infarto sin haber visto resuelta la situación de su hijo

El preso político venezolano Kevin

El gobierno dominicano entrega a un ciudadano solicitado por la justicia de Massachusetts

El traslado del ciudadano fue realizado bajo estrictos protocolos de seguridad tras una orden judicial, en cumplimiento de tratados internacionales vigentes entre ambos países y con participación de agencias estadounidenses en la recepción del acusado

El gobierno dominicano entrega a

El presidente electo de Honduras designa a Mireya Agüero como canciller

La decisión se produce en medio de presiones por legitimidad y crisis económica, mientras el nuevo mandatario adelanta medidas de austeridad y nombra a su equipo principal antes de asumir el cargo oficial

El presidente electo de Honduras

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”

Serguéi Melik-Bagdasarov, embajador ruso en Caracas, afirmó que agentes de seguridad venezolanos actuaron con “negligencia” y facilitaron la operación militar de Estados Unidos que terminó con la detención del narco dictador

Rusia afirmó que el ex
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
San Martín de Porres: asesinan

San Martín de Porres: asesinan a cantante de salsa tras ataque de sujetos en motocicleta

Presidente José Jerí responde por contrato con NUCTECH y afirma que se ajustó a la legalidad

¡Reventó La Tinka! Sorteo del domingo 25 de enero entregó más de S/ 19 millones

Congresista Kira Alcarraz vuelve a ser intervenida por la PNP y su conductor queda detenido tras dosaje etílico positivo

Elecciones 2026: estos son los candidatos presidenciales con mayor intención de voto, según Datum

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea aprobó la

La Unión Europea aprobó la ley que prohibe importar gas ruso a partir de octubre de 2027

Una investigación cuestiona la fiabilidad de las respuestas de GPT-5.2 por incluir citas a la Grokipedia

UMAS Seguros incorpora a María Vega Francés como directora de cumplimiento normativo

Dos vehículos quedan sepultados por planchas de un techo arrancadas por el viento en Ibiza

El PSOE insta al Gobierno a impulsar y fomentar el trabajo y figura de Marisa Paredes con actividades en la Filmoteca

ENTRETENIMIENTO

El documental que utiliza grabaciones

El documental que utiliza grabaciones reales para plasmar el intento de asesinato de Salman Rushdie por el que perdió un ojo: “Es escalofriante”

Willem Dafoe es el único que aún defiende la fallida secuela de “Speed”: “A veces la gente no está preparada”

De dragones a superhéroes: Así se reinventaron los actores de Game of Thrones en producciones icónicas

Amber Heard casi cuatro años después sobre el juicio con Johnny Depp: “Ya no quiero usar mi voz”

Sorpresas en el nuevo trailer para televisión de ‘La Odisea’: el rapero Travis Scott debutará en el cine con Christopher Nolan