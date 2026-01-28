El déficit comercial de El Salvador se amplía un 20.3 % en 2025 y supera los USD 11,400 millones

El peso de las importaciones continúa golpeando la balanza comercial del país.

El aumento del déficit comercial de El Salvador en 2025 plantea desafíos para la estructura económica del país. El Banco Central de Reserva reportó un saldo negativo de USD 11,419.8 millones al cierre de 2025, una cifra que marcó un alza del 20.3 % respecto al año anterior.

El dinamismo de las importaciones resultó clave en la ampliación de la brecha. Durante los doce meses de 2025, las compras al exterior alcanzaron los USD 17,848.3 millones, mientras que en 2024 se situaron en USD 15,804.1 millones. En cambio, las exportaciones solo lograron un crecimiento marginal, con un avance interanual del 1.9 %, al pasar de USD 6,311,5 millones a USD 6,428.5 millones.

EE.UU. principal socio comercial

Durante el periodo de enero a diciembre de 2025, las exportaciones acumuladas totales alcanzaron los $6,428,5 millones, superando los $6,311,5 millones registrados en 2024. Este aumento refleja un crecimiento en el valor total exportado en el último año.

Estados Unidos de América se consolidó como el principal socio comercial, con exportaciones por $2.086 millones. Guatemala y Honduras ocuparon el segundo y tercer lugar, con $1.262,9 millones y $1.076,2 millones respectivamente. Nicaragua, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana, España y Bélgica completaron la lista de los diez principales destinos, aunque con cifras considerablemente menores, como los $54.8 millones exportados a Bélgica.

En cuanto a los productos, las T-shirts y camisetas de punto lideraron las exportaciones con $495.8 millones y 34,000 toneladas. Los suéteres, pullovers y artículos similares alcanzaron $393.2 millones, mientras que los artículos de plástico para transporte o envasado sumaron $315.3 millones. Otros productos destacados incluyen cables eléctricos, azúcar de caña o de remolacha, papel higiénico y similares, condensadores eléctricos y café, así como medicamentos y productos de panadería y pastelería.

Foto de archivo. Un saco de café salvadoreño listo para exportación es visto en el molino El Borbollon, en Santa Ana, El Salvador. REUTERS/Jose Cabezas

La economía salvadoreña continúa mostrando una alta concentración en mercados y sectores tradicionales, a pesar de algunos avances en la diversificación de productos y destinos.

Importaciones siguen subiendo

Las importaciones de El Salvador registraron un monto total de $17,848,3 millones entre enero y diciembre de 2025, lo que representa un incremento de 12.9% respecto a 2024, año en el que se alcanzaron $15,804,1 millones.

En cuanto a los principales productos adquiridos, los aceites de petróleo o de mineral bituminoso se ubicaron en la primera posición con $1,811 millones y un volumen de 2,323.4 millones de kilogramos.

Entre las compras más importantes al exterior también destacaron los medicamentos ($589.4 millones), el gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos ($516.6 millones), vehículos para transporte de mercancías ($475 millones) y automóviles de turismo y familiares ($426.1 millones).

Los teléfonos y dispositivos de comunicación sumaron $407.4 millones, mientras que el maíz totalizó $255.9 millones. El país también importó de forma significativa preparaciones alimenticias, quesos y máquinas automáticas para procesamiento de datos.

El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA

Durante 2025, Estados Unidos permaneció como el principal socio comercial de El Salvador, con exportaciones hacia el país por $4.677,8 millones. En el listado le siguieron China ($3.566,2 millones), Guatemala ($1.660,4 millones) y México ($1.440,2 millones). Otras naciones relevantes para el comercio salvadoreño fueron Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Corea, Japón y Brasil.

La disparidad entre el ritmo de incremento de las importaciones y el débil crecimiento de las exportaciones explica el ensanchamiento del déficit comercial registrado en el último año.