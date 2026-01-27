América Latina

Arresto domiciliario para el presunto autor del megaincendio que dejó 20 muertos en el sur de Chile

Claudio Luna usó para cocinar una estufa a leña sin las protecciones necesarias, pero la defensa apunta a sus patrones como los verdaderos responsables

“No tenía idea de que la estufa estaba mala”, se defendió Luna, quien fue imputado por 20 causidelitos de homicidios y 14 delitos de lesiones graves.

Arresto domiciliario nocturno decretó este lunes el Juzgado de Garantía de Concepción (500 kms al sur de Santiago) para Claudio Andrés Luna Muñoz (39), presunto autor del megaincendio que comenzó el 17 de enero y dejó 20 muertos, alrededor de 3 mil casas afectadas y más de 22 mil hectáreas consumidas por el fuego en las comunas de Penco, Tomé y Lirquén, región del Bío Bío.

Luna utilizó ese día una estufa a leña sin las protecciones necesarias para cocinar y fue imputado nada menos que por 20 cuasidelitos de homicidio, 14 delitos de lesiones graves e infracción a la ley de bosques, motivo por el cual se le vio bastante afectado en la audiencia de formalización.

Sin embargo, su defensa apuntó como responsables a los dueños del fundo Don Pablo, donde partió el fuego, pues el hombre había llegado solo hace tres días a trabajar al lugar, asegurando que se “está cortando el hilo por lo más delgado”.

“Él no tenía ninguna posibilidad de prever que al cocinar se pudiera producir eso (...) Mi representado no recibió ningún tipo de capacitación, solo llegó a cuidar una casa y el único medio para cocinar era la chimenea”, sostuvo el abogado Pablo Ardouin.

Dichos argumentos fueron calificados como “razonables” por el juez Carlos Aguayo, quien rechazó la medida cautelar de prisión preventiva que pedía la Fiscalía, puesto que Luna tiene una irreprochable conducta anterior y nada hace pensar que sea un peligro para la sociedad.

Así las cosas, el tribunal fijó en 60 días el plazo para la investigación, el que Luna deberá cumplir en un domicilio ubicado en la ciudad de Linares.

La defensa aseguró que “se está cortando el hilo por lo mas delgado”.

“No tenía idea de que la estufa estaba mala”

A la salida del juzgado y visiblemente compungido, Luna conversó brevemente con la prensa y alegó inocencia, señalando que “no tenía idea de que la estufa estaba mala”, que no había herramientas para combatir el fuego, que debió usar el agua de una piscina que estaba a 200 metros para intentar apagar las llamas que rápidamente se propagaban, y que ni siquiera tenía un contrato de trabajo.

“Ese día hubo un bautizo de los jefes. A mi pareja la invitaron para ganarse unas monedas más para trabajar de copera en los patronales y yo me quedé cocinando. Hice arroz con pollo al jugo, había dos palitos de leña y le eché el tercero”, explicó.

“Fui para dentro y de pronto siento un ruido muy raro, apago la radio y me doy cuenta de que el incendio ya había empezado, y parto corriendo a donde los jefes a decirles que se me estaba quemando la casa y el cerro. Grité varias veces y como que no me creyeron”, agregó.

“Ellos llamaron a Bomberos (...) Yo no sabía nada, imagínese, 20 personas (muertas) con el dolor de mi alma, (mi intención) no era ocasionar esas cosas”.

Finalmente, Luna también descartó que hubiese intentado fugarse, señalando que junto a su pareja se habían trasladado hacia otro sector donde voluntarios estaban repartiendo comida, pues ellos también resultaron damnificados.

