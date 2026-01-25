Las oficinas federales en Washington permanecerán cerradas el lunes y el Senado aplazó una sesión por el temporal

Un montón de nieve se encuentra cerca del Capitolio de los Estados Unidos (REUTERS/Archivo)

Ante la ola polar que azota Estados Unidos, las oficinas federales en el área de Washington, D.C. permanecerán cerradas el lunes, según informó la Oficina de Administración de Personal en un comunicado, y se espera que muchos empleados trabajen desde casa.

A su vez, Senado también aplazará una votación prevista para el lunes hasta el martes debido a las condiciones meteorológicas adversas, informó Ryan Wrasse, portavoz del líder de la mayoría del Senado, el senador John Thune (republicano por Dakota del Sur), a través de la red social X.

Una masa de aire ártico comenzó a descender sobre Washington D. C., situando a la región frente a una de las tormentas más intensas de los últimos años. Se prevé que una acumulación significativa de nieve y hielo se extienda hasta el domingo por la noche, seguida por una ola de frío prolongada que podría mantenerse incluso más allá del Día de la Marmota.

Esta mezcla de precipitaciones invernales, que incluye nieve, aguanieve y hielo, amenaza con generar serias complicaciones en los aeropuertos, paralizar el transporte y obligar al cierre de negocios a lo largo de la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que la combinación de factores constituye “un riesgo único y significativo para la vida y la propiedad”.

El comunicado oficial de la Oficina de Administración de Personal (Captura de pantalla)

El descenso extremo de las temperaturas dificultará las tareas de limpieza, por lo que muchas calles secundarias podrían permanecer intransitables durante varios días, obligando a mantener suspendidas las clases en las escuelas de la zona.

La advertencia de tormenta invernal comenzó a las 23:00 del sábado, momento en el que la nieve empezaría a cubrir rápidamente la capital. El pronóstico anticipa que la nevada dará paso al aguanieve a partir del domingo por la mañana, con acumulaciones superiores a los 12 centímetros en la mayor parte del área metropolitana.

En sectores al sureste de la ciudad, especialmente en el sur de Maryland, se espera que el aguanieve evolucione hacia lluvia congelada en la tarde y noche del domingo, lo que puede formar una peligrosa capa de hielo. Este fenómeno podría afectar árboles y tendidos eléctricos, provocando cortes de luz y daños adicionales, según las autoridades meteorológicas.

Cerca de 12.000 vuelos previstos para este fin de semana en Estados Unidos fueron cancelados ante la llegada de una poderosa tormenta invernal con potencial para provocar cortes de electricidad prolongados y el bloqueo de las principales rutas del país.

Personas caminan por el National Mall frente al Capitolio de los Estados Unidos después de la primera nevada de la temporada de invierno en Washington, D.C., EEUU, el 5 de diciembre de 2025 (REUTERS/Daniel Heuer)

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene bajo alerta por tormenta invernal a unos 140 millones de personas, en una franja que va desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico advierte sobre nevadas intensas y una peligrosa tormenta de hielo que afectará áreas desde el este de Texas hasta Carolina del Norte.

Según los meteorólogos, los daños previstos en las zonas donde el hielo se acumule podrían ser similares a los que suele dejar un huracán, especialmente en lo que respecta a infraestructuras y servicios esenciales.