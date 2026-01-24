Diputados opositores chilenos pidieron un estricto monitoreo del buque chino acusado de espionaje: “Debemos estar atentos”

El Tan Suo Yi Hao navega por estos días rumbo al puerto de Antofagasta

Los parlamentarios republicanos, Stephan Schubert y Hotuiti Teao, oficiaron esta semana a los ministerios de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y a la propia Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para que investiguen y se pronuncien sobre la visita del buque de investigación chino Tan Suo Yi Hao, el que por estos días navega hacia el puerto de Antofagasta a fin de explorar los 8.000 metros de profundidad de la Fosa de Atacama, en conjunto con el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) de la Universidad de Concepción.

Propiedad del Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo (IDSSE) de la Academia de Ciencias China (CAS), dicho barco alberga al submarino Fendouzhe -el único batiscafo del mundo capaz de sumergirse en lo más profundo del océano-, y fue profusamente avistado en 2025 frente a las costas de Filipinas, India y Australia, asunto por el cual ha sido señalado como un “buque espía” por expertos y autoridades de varios países.

El Tan Suo Yi Hao es la nave nodriza del Fendouzhe, el único submarino del mundo capaz de sumergirse en las fosas abisales

En marzo del año pasado, tras finalizar una misión a la fosa neozelandesa de Puysegur -en colaboración científica con ese país-, el Tan Suo Yi Hao decidió seguir sorpresivamente hacia el este de Australia, rodeando la costa sur desde el oeste y haciendo dos paradas en la Fosa Diamantina, en lugar de irse “derechito para la casa” en el puerto de Hainan.

El primero en dar la alerta fue Malcolm Davis, analista senior del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), quien aseguró en aquella ocasión a Sky News que el buque chino estaba siguiendo la ruta de un cable submarino “realmente importante para la economía y la infraestructura de Australia” y que su misión era doble: la investigación científica legítima y la recopilación de información.

En conversación con Infobae, Davis advirtió que el gobierno chileno debería tener “cautela” con la visita del Tan Suo Yi Hao, puesto que “los buques chinos de prospección oceanográfica y batimétrica cumplen una doble función, civil y militar”.

“China no realiza estos despliegues únicamente para la cooperación científico-civil ni para el bien público. Existe un claro potencial militar para que China utilice dichos despliegues científicos, incluso en colaboración con otros gobiernos, para obtener una ventaja tecnológica-militar y de inteligencia en regiones clave de interés”, aseguró el analista.

El primero en dar la alerta fue Malcolm Davis, analista senior del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI)

De acuerdo a Davis, “al cartografiar la Fosa de Atacama, se convierte en un campo de pruebas ideal para probar tecnologías relevantes, como vehículos submarinos no tripulados, conjuntos de sonares de fondo marino y otras tecnologías de sensores. También impulsaría el desarrollo de información térmica y acústica submarina que podría respaldar las operaciones submarinas en estas regiones, aunque no en el fondo de la fosa (muy por debajo de la profundidad de aplastamiento de los submarinos modernos), sino tan solo para brindar a los submarinos chinos una mayor ventaja a menor profundidad.

“El gobierno de Chile, al igual que todos los gobiernos extranjeros, debería abordar cualquier colaboración de investigación científica-civil con China con mucha cautela y estar atento a la doctrina militar y el desarrollo de capacidades de China", cerró el experto.

La Armada de Chile aseguró que tendrá un ojo puesto en todos los movimientos del Tan Suo Yi Hao, tal como lo han hecho previamente con flotas pesqueras chinas (Armada de Chile)

El monitoreo de la Armada de Chile

Consultados por Infobae, desde la Armada de Chile informaron que están completamente al tanto de la visita del Tan Suo Yi Hao, por dónde tiene permitido navegar y el día en que deberá abandonar aguas jurisdiccionales, movimientos que serán monitoreados por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) de dicha institución.

De acuerdo al comunicado, el SHOA recibió el 17 de junio de 2025 desde la Cancillería, “los antecedentes correspondientes a la solicitud de Investigación Científico Marina (ICM) de un buque chino, Tan Suo Yi Hao, solicitando realizar investigación entre las regiones de Atacama y Arica, con especial atención en la Fosa de Atacama”.

Como medida preventiva, “los antecedentes técnicos de la ICM fueron analizados por el SHOA y sus implicancias relacionadas con Seguridad Nacional fueron revisadas por los mandos dependientes del Estado Mayor, siendo las observaciones subsanadas en los tiempo estipulados y despachada la respectiva Resolución de Autorización a Cancillería”.

“El área de estudio se restringió solamente a la Zona de Exclusión Marítima (ZEE), cumpliendo asimismo con la normativa vigente DS 711 mediante la designación por parte del SHOA de un Observador Nacional, que se embarcará para fiscalizar los trabajos y que la ruta de navegación autorizada sea cumplida”, agrega.

“El buque zarpará de Valparaíso el 19 de enero, recalará en Antofagasta el 09 de febrero en una primera etapa y a continuación zarpará desde Antofagasta (hacia la Fosa) el 10 de febrero para recalar (de vuelta) el 03 de marzo en Valparaíso. Posteriormente el buque extranjero regresa al puerto base chino”, concluye el comunicado.

El diputado chileno Stephan Schubert sostuvo que "esperamos que la autoridades sí hayan hecho las averiguaciones correspondientes”

Los oficios de los parlamentarios chilenos

Así las cosas, el diputado republicano Stephan Schubert, miembro de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Inteligencia de la Cámara, señaló a Infobae que “efectivamente, hay expertos internacionales que han puesto en cuestión el eventual uso dual -científico y militar-, que puede tener un submarino como el chino que está en las costas chilenas”.

“Dada esta duda planteada, oficié al Ministerio de Relaciones Exteriores y al de Interior, para que consulten a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) respecto a la veracidad de esas acusaciones, si eso se verificó o no, exactamente qué permisos tiene el buque y que nos den la tranquilidad de que esta expedición tiene solo un fin científico".

El diputado Hotuiti Teao pidió "actuar con máxima prudencia y responsabilidad”

Dichos oficios fueron recientemente enviados y aún no han sido contestados, por lo que Schubert agregó que “estamos pendiente de eso, esperamos que la autoridades sí hayan hecho las averiguaciones correspondientes”.

“Nosotros tenemos que ser muy precavidos, tenemos que cuidar nuestras fronteras y nuestro recursos, y simplemente descartando que esto pueda implicar un uso distinto al de la investigación científica, nos quedamos más tranquilos y le damos la bienvenida a toda colaboración que beneficie al conocimiento universal”, sostuvo el legislador.

En la misma línea su par, Hotuiti Teao, integrante de la comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, manifestó que “si bien esta misión ha sido declarada como científica y se rige por el derecho internacional del mar, advertencias de expertos sobre el análisis profundo del fondo marino y el seguimiento de cables submarinos nos obligan a actuar con máxima prudencia y responsabilidad”.

El Tan Suo Yi Hao tiene su base en el puerto de Hainan

“Confío plenamente en el profesionalismo y la capacidad operativa de la Armada de Chile, que ha dispuesto monitoreo permanente, protocolos de control estrictos y la presencia de un Observador Nacional para verificar que el itinerario y las actividades se ajusten a lo autorizado. Chile es un país serio, con instituciones que funcionan y que no improvisan cuando se trata de resguardar sus intereses marítimos”, complementó Teao, quien es oriundo de Isla de Pascua.

“Ahora bien, desde el rol fiscalizador que me compete como parlamentario, pedí que a través de la comisión de Defensa se convoque a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, a detallar de cómo se dio este monitoreo durante el paso de esta embarcación por Chile. Debemos colaborar desde nuestras facultades que el paso de este buque por nuestras costas sea plenamente transparente. Estar atentos, es ser responsables. Nuestro deber es anticiparnos, acompañar el trabajo de las instituciones y resguardar la seguridad y soberanía del país”, remató el legislador.