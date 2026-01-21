América Latina

Un funcionario de Vladimir Putin visitó al líder del régimen cubano en medio de las tensiones con Estados Unidos

El dictador Díaz-Canel destacó que se trata de la primera visita de un alto funcionario ruso a Cuba desde la detención de Maduro en Caracas. Según declaraciones difundidas por la dictadura, el mandatario subrayó la importancia de este encuentro “por el momento en que se hace”

El ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, asiste a una reunión anual de la Junta del Ministerio de Defensa en Moscú, Rusia, el 21 de diciembre de 2022 (REUTERS/Archivo)

El ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, fue recibido el martes en La Habana por el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, quien calificó la visita como de “enorme significación” en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos sobre la isla tras la captura del ex líder del régimen venezolano Nicolás Maduro.

Díaz-Canel destacó que se trata de la primera visita de un alto funcionario ruso a Cuba desde la detención de Maduro en Caracas. Según declaraciones difundidas por el régimen cubano, el mandatario subrayó la importancia de este encuentro “por el momento en que se hace”.

Durante su estadía, Kolokoltsev también se reunió con el ex dictador Raúl Castro, de 94 años, quien aunque oficialmente retirado, continúa siendo una figura relevante en el poder local. Según la televisión estatal, Castro resaltó las “excelentes relaciones” entre La Habana y Moscú, un vínculo que se consolidó desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022.

El ministro ruso llegó la noche del lunes a La Habana para mantener “reuniones bilaterales” y participar en “actividades conmemorativas”, según anunció la embajada de Rusia en Cuba. A su arribo fue recibido por su homólogo cubano, Lázaro Alberto Álvarez.

El embajador ruso en La Habana, Victor Koronelli, informó a través de la red social X que Kolokoltsev viajó con el objetivo de “fortalecer la cooperación bilateral y la lucha contra la delincuencia”.

El líder ruso, Vladimir Putin, sostiene una pistola mientras asiste a una exposición junto con el ministro del Interior, Vladímir Kolokoltsev (REUTERS)

En una declaración al canal estatal Rossiya-1 desde el aeropuerto de la capital cubana, Kolokoltsev reiteró la postura de Moscú respecto a la operación estadounidense que culminó con la detención de Maduro.

Según el ministro, “en Rusia, consideramos esto como un acto de agresión armada injustificada contra Venezuela”. Añadió que “este acto no puede justificarse de ninguna manera y demuestra una vez más la necesidad de reforzar la vigilancia y de consolidar todos los esfuerzos dirigidos a contrarrestar los factores externos”.

La visita del ministro del Interior ruso Vladimir Kolokoltsev a La Habana ocurre en un escenario de creciente tensión entre Cuba y Estados Unidos, tras la operación en Venezuela, país estrechamente aliado de la isla y proveedor clave de petróleo para la economía cubana.

Según el régimen que controla la isla, durante la misión estadounidense en Caracas fallecieron 32 militares cubanos, incluyendo miembros del equipo de seguridad de Maduro. Por la mañana, Kolokoltsev acudió al cementerio de La Habana para rendir homenaje a los efectivos caídos.

Personal militar chino y un miembro de las Fuerzas Armadas de Cuba rinden homenaje a los soldados cubanos fallecidos durante la misión estadounidense (REUTERS/Norlys Perez)

En paralelo, el encargado de negocios estadounidense en La Habana, Mike Hammer, se reunió en Miami con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el teniente general Evan L. Pettus, para tratar la situación en Cuba y el Caribe, según informó la embajada estadounidense en la red X.

El presidente estadounidense Donald Trump endureció su discurso contra el régimen cubano y advirtió que no habrá “más petróleo ni dinero para Cuba: cero”, exhortando a La Habana a aceptar un “acuerdo” cuya naturaleza no especificó. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel negó recientemente la existencia de conversaciones en curso con Washington.

La economía cubana atraviesa una profunda crisis marcada por la escasez de divisas, que limita la compra de combustibles, mientras se agudizan los problemas energéticos.

Ante este contexto, el régimen chino anunció una “nueva ronda de ayuda” para Cuba, que incluye una asistencia financiera de emergencia de USD 80 millones para la adquisición de equipos eléctricos y una donación de 60.000 toneladas de arroz, según comunicó Cuba.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en un encuentro en Beijing en 2025 (REUTERS/Florence Lo/Archivo)

En 2025, se instalaron cerca de cuarenta parques fotovoltaicos en la isla, financiados y apoyados por China, con el objetivo de reforzar la red eléctrica nacional, afectada por la falta de combustible y las constantes averías en las plantas termoeléctricas. China surge como un segundo aliado internacional para Cuba, tras el apoyo de Rusia y ante la presión estadounidense contra la dictadura cubana.

(Con información de AFP)

