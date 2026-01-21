Combaten 28 incendios forestales que siguen activos en el sur de Chile

Bomberos frente a un edificio en llamas tras un incendio forestal en la región del Biobío, donde, según medios locales, múltiples incendios forestales provocaron evacuaciones de emergencia, en Concepción, Chile. 18 de enero de 2026. REUTERS/Juan Gonzalez

El presidente Gabriel Boric viajará esta jornada a la región del Bío Bío para monitorear los incendios forestales que azotan el sur del país y ya han dejado 20 muertos, 764 viviendas destruidas y más de 6.700 damnificados, cifras que podrían aumentar tras un intenso patrullaje realizado este martes por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) en la comuna de Lirquén, una de las más afectadas, para ubicar a pobladores que aún permanecen desaparecidos.

El mandatario visitará las comunas de Penco, Tomé y Florida para participar de varias reuniones de coordinación, luego de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregara la noche de este martes un último balance de los siniestros que aún permanecen activos en el país.

Mediante una publicación en su cuenta de X, desde la Conaf informaron que aún existen 28 incendios en combate y que la alerta roja se mantiene para las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y La Araucanía.

En la región de O’Higgins, el “Incendio Camino Las Lomas” que afecta a la comuna de Mostazal ya ha consumido casi 40 hectáreas, mientras que en el Maule, el “Incendio Curacura” ha afectado 15 hectáreas en la comuna de Retiro.

La situación es crítica también en la región de Ñuble, donde cuatro incendios permanecen activos, y más aún en el Bío Bío, con tres siniestros de mayor envergadura -"Trinitarias" y “Rancho Chico” en la comuna de Concepción y el incendio “Rucahue Sur” en Laja, con más de 27 mil hectáreas arrasadas por el fuego.

Finalmente, en la región de La Araucanía, bomberos y brigadistas combaten 13 incendios activos que han afectado más de 4 mil hectáreas.

Mirtza Aguilera, a la derecha, y su hija se abrazan frente a su casa, quemada por los incendios forestales, el lunes 19 de enero de 2026, en Tomé, Chile. (AP Foto/Javier Torres)

Hallan contenedores con bencina

En paralelo, este martes desde Carabineros informaron que recibieron denuncias de trabajadores que hallaron contenedores con líquidos acelerantes en caminos rurales de la ciudad de Concepción.

“Hemos recibido dos denuncias, tanto en la Ruta 152 que es el Itata, y la otra ruta, que es Concepción-Cabrero”, aseguró Renzo Miccono, Jefe de Zona de Carabineros en el Bío Bío.

“Personal que trabaja en las autopistas encuentran entre matorrales, en una, un bidón de combustible que tenía alrededor de un cuarto de combustible, y en el otro sector habían dos botellas que estaban quemadas, pero también tenían rastrojos y quedaba un poco de líquido acelerante”, detalló el uniformado.

Estas denuncias se suman a la detención de un sujeto que fue sorprendido este martes prendiendo varios focos que consumieron 3 hectáreas en la comuna de Perquenco, a quien se le encontraron un bidón con bencina y fósforos.

“Carabineros de la zona fueron requeridos por un incendio para ir a efectuar labores rutinarias en esta materia, y al momento de estar en estas labores, recibió la denuncia por parte de vecinos de un sujeto de sexo masculino que estaría generando focos de incendio”, informó el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano.

Campusano detalló que “se procedió a la detención del individuo y en estos momentos va a pasar a control de detención”.