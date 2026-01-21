América Latina

Chile: las reacciones al flamante gabinete del presidente electo José Antonio Kast

Mientras sus aliados respaldaron los nombramientos, desde la izquierda criticaron la cercanía de los ministros de Defensa y Justicia con Augusto Pinochet

Guardar
16 ministros son independientes y
16 ministros son independientes y solo ocho militantes de partidos políticos.

La noche de este martes el presidente electo, José Antonio Kast, presentó a los 24 ministros que formarán su gabinete a partir del 11 de marzo próximo. El anuncio no estuvo exento de polémica, pues aunque sus socios de Republicanos y Chile Vamos (UDI+RN) respaldaron los nombramientos, el flamante mandatario recibió previamente críticas desde su propio sector y posteriormente del oficialismo y de analistas y organizaciones de derechos humanos, que tildaron como una “provocación” el nombramiento de dos exabogados del exgeneral Augusto Pinochet en los ministerios de Defensa y Justicia.

Más cargado a lo técnico que a lo político, el nuevo gabinete está conformado por 16 ministros independientes y solo ocho militantes de partidos -dos republicanos y uno de RN, la UDI, Evópoli, el Partido Social Cristiano, Demócratas e incluso del Partido Radical-, y debido a que varios nombres trascendieron a la prensa previamente, los primeros en hacer sus reparos fueron el timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, y el histórico líder gremialista, Pablo Longueira.

En entrevista con La Tercera, Kaiser sostuvo que armar un gabinete con más independientes “lo único que hace es neutralizar su base de apoyo”, que a su colectividad no se le permitió “una incidencia real en el diseño político ni en el cumplimiento del programa”, y que “recibimos una oferta que estaba diseñada para que no la pudiéramos aceptar”.

“Un ministerio, que no es un ministerio donde nosotros tengamos una especialización, que era Minería; una o dos subsecretarías y ninguna delegación presidencial. Con lo cual, en el esquema político, desaparecíamos completamente (...) Hay grupos económicos que están mejor representados que lo que hubiésemos estado si aceptábamos la oferta. Y sacamos el 14% de los votos”, fustigo el diputado.

En la misma línea, Longueira, aseguró que varios de los futuros ministros tenían, al igual que un yogurt, “fecha de vencimiento”.

No sé si hay un diseño del gabinete (…) Hay varios ministros que conozco y hay varios que no los conozco, y he conocido sus trayectorias a través de los medios de comunicación. No quiero opinar, pero sí me preocupa el nivel de improvisación”, señaló también a La Tercera.

De acuerdo a Longueira, “yo hubiera hecho un esfuerzo especial para que integraran a Johannes Kaiser, porque al final, al no sentirse parte o sentirse libre, finalmente se empiezan a construir alternancias al gobierno, tratan de diferenciarse y comienzan artificiosamente a construirse estas diferenciaciones para marcar perfiles distintos”.

Kast felicita a José García
Kast felicita a José García Ruminot, el nuevo ministro Secretario General de la Presidencia.

Los respaldos

Una vez conocido el nuevo equipo, las colectividades que apoyaron a Kast saltaron al ruedo a darle su apoyo mientras esperan tener más representación en las subsecretarías.

De acuerdo al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, “se logró un equilibrio que la verdad es muy bueno. Si ustedes se fijan, van a encontrar que hay un reflejo muy profundo de lo que son las fuerzas del Rechazo. Los que nos juntamos como partidos políticos el 4 de septiembre del año 2022, sacamos adelante una tarea que era especialmente relevante para los destinos del país. Y acá se ven reflejadas todas esas fuerzas políticas, que también contaban con una gran cantidad de independientes que nos permitieron sacar adelante ese plebiscito”, argumentó.

De la misma opinión fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien sostuvo que “lo relevante es que en cada ministerio tengamos un buen equipo, un buen equilibrio entre el rigor técnico y también entre la experiencia política. Gobernar es difícil y la experiencia política es muy valorada, y por lo tanto, aquí yo creo que va haber un buen equilibrio”.

Por su parte, la secretaria general de RN, Andrea Balladares, indicó que “nosotros como partido queremos colaborar en el gobierno del Presidente Kast, obviamente él es el que conforma su gabinete, esto es el primer paso de lo que se viene, el gobierno tiene un número de espacios, de lugares donde se puede aportar, y obviamente nosotros lo que hemos hecho es poner a nuestra gente a disposición de toda esa representación amplia que hoy día parte”.

Finalmente, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, aseguró que “la conformación del gabinete tiene que buscar ampliar la mayoría, por lo tanto, la política no se puede dejar de lado. Siempre tiene que estar incorporado y buscar a través de la conformación de ese equipo cómo se logra eso. Y segundo, se requiere de personas tremendamente competentes, por lo tanto, ambos principios son válidos tanto para los ministros como para los subsecretarios”.

El anuncio de Fernando Barros
El anuncio de Fernando Barros en Defensa -y el de Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos, causó escozor en la izquierda.

Las críticas

Desde la vereda de enfrente, por otra parte, criticaron la designación de los abogados Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fernando Barros en la cartera de Defensa, pues ambos defendieron en diversas ocasiones al exgeneral Augusto Pinochet, asunto que fue calificado como una “provocación” por analistas políticos y un “retroceso” por parte de 16 agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

“Es una ofensa directa a la memoria de las víctimas de la dictadura y a sus familiares y un retroceso enorme para los avances que hemos tenido en el tema de derechos humanos“, señaló a EFE Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

El académico de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, afirmó al medio citado que “es controversial que Rabat sea ministro de Justicia considerando su vínculo con Pablo Rodríguez” -aludiendo al fallecido líder de Patria y Libertad, organización paramilitar de extrema derecha que se opuso al gobierno de Salvador Allende-, y calificó su designación como “una señal negativa, incluso provocativa”.

Finalmente, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, fustigó al flamante gabinete calificándolo como “heredero políticamente” del exgeneral Augusto Pinochet.

Temas Relacionados

José Antonio KastJohannes KaiserPablo LongueiraArturo SquellaGuillermo RamírezFernando RabatFernando BarrosAugusto PinochetLorena Fries

Últimas Noticias

Adultos de modalidad flexible de educación también recibirán paquetes escolares en El Salvador

Las personas que retoman sus estudios en horarios alternativos serán integradas en el programa nacional, que desde este año beneficiará a quienes se inscriban en educación básica o bachillerato bajo esquemas no tradicionales

Adultos de modalidad flexible de

La devoción a Nuestra Señora de la Altagracia trasciende fronteras y consolida identidad dominicana

La veneración a esta advocación mariana se extiende a América Latina y España, sustentada por leyendas, reconocimientos papales y la conmemoración de acontecimientos históricos que refuerzan su importancia cultural

La devoción a Nuestra Señora

Panamá prohíbe ocho plaguicidas por riesgos a la salud y al ambiente

Las autoridades vetaron sustancias asociadas a cáncer, daños neurológicos y afectaciones hormonales, con un período de transición para el sector productivo

Panamá prohíbe ocho plaguicidas por

Brasil confirmó que recibió la invitación para participar en el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump

La propuesta se encuentra bajo análisis dentro del Gobierno de Lula da Silva

Brasil confirmó que recibió la

El Banco Central de Bolivia reveló que el país debe 6,6 toneladas de oro por ventas a futuro en 2025

El presidente de la entidad, David Espinoza, detalló que la gestión de Luis Arce recurrió a esta estrategia para obtener divisas destinadas a la importación de combustibles

El Banco Central de Bolivia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: la Guardia Civil asegura que quedan “dos desaparecidos por recuperar” del Alvia en Córdoba

Buscan en Bogotá a Giovanny Largo, ciudadano con discapacidad cognitiva que desapareció mientras paseaba con su hermano

Fanáticos expresaron dudas sobre quién cuidaría a la hija de Manuela Gómez y ella aclaró la situación antes de ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’

Cotización del dólar hoy en México: apertura del USD a MXN este 21 de enero del 2026

Selección de jueces: entre la promesa de rigor técnico y los reclamos por las vacantes

INFOBAE AMÉRICA
El zafiro estrella más grande

El zafiro estrella más grande del mundo fue descubierto en Sri Lanka y podría valer 300 millones de dólares

El Parlamento Europeo paraliza el pacto comercial con EE.UU. tras las amenazas de Trump

Detectadas anomalías en algunos productos con ácido hialurónico en un test en 10 países UE

Rivadeneira, nueva presidenta del correísmo, afirma que el ego llevó a disputas internas

El deseo de Trump sobre Groenlandia crea dudas sobre garantías y acuerdo económico en Kiev

ENTRETENIMIENTO

Gwyneth Paltrow reveló cómo vivió

Gwyneth Paltrow reveló cómo vivió la partida de sus hijos del hogar: “Fue como un divorcio”

Michael B. Jordan confesó que estuvo a punto de cambiar su nombre por las comparaciones con el legendario basquetbolista

Nuevos detalles de la polémica boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: bailes familiares, regaños, un vestido único y más

A los 70 años murió Rob Hirst, baterista y miembro fundador de Midnight Oil

Premios Razzie 2026: “Blanca Nieves” lidera la lista de los nominados a lo peor del cine